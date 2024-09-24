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شباب الحسين وعيرا يتسابقان للظفر بكأس الأردن للكرة الطائرة اليوم

9/24/2024 11:48:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- ينشد فريق شباب الحسين الاحتفاظ بلقب كأس الأردن للكرة الطائرة، وسط نوايا نقيضة لفريق عيرا الذي ينشد تجاوز“عقدة” الوصافة، في المباراة النهائية من المسابقة، والتي تجمع الفريقين عند الساعة السادسة من مساء اليوم، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
ويتطلع شباب الحسين إلى اللقب الثاني في هذا الموسم، بعد أن نجح في التتويج بلقب درع الاتحاد، المستحدث القديم الجديد العائد في مسابقات أندية الدرجة الممتازة لهذا الموسم، والبقاء على سدة الألقاب المحلية، وهو المتوج بكؤوس الدوري والسوبر وكأس الأردن و”الشاطئية”.
في المقابل، يريد فريق عيرا المتطور، والذي نجح في احتلال وصافة الدوري وكأس الأردن، بعد عودته السريعة إلى منافسات أندية الدررجة الممتاز، إلى إنهاء علاقته بالوصافة التي تستمر“كلاكيت مرة ثالثة”، بعد أن حل أيضا وصيفا للشباب في بطولة درع الاتحاد في انطلاقة مسابقات الموسم الحالي.
ويؤكد المدير الفني لفريق شباب الحسين وليد العسود، أن الشباب لا يتنازل عن أهدافه الموضوعة من بداية الموسم، والمتمثلة بالتتويج بجميع ألقاب المسابقات المحلية، مؤكدا في الوقت نفسه، احترامه لطموحات الفرق المنافسة، مشددا على أن فريقه جاهز من النواحي النفسية والبدنية والتكتيكية، ويملك مجموعة متجانسة من رجال الخبرة والشباب، مقدرا دعم واهتمام مجلس الإدارة وتحفيز الجماهير، مبينا أن الفريق يتطلع إلى الاحتفاظ بلقب كأس الأردن باهتمام كبير.
وفي السياق ذاته، أبدى المدير الفني لفريق عيرا يوسف أبوحميد تقديره لفريق شباب الحسين، منوها إلى أن عيرا يبحث عن أول ألقابه لهذا الموسم، مبينا أن فريقه يقدم مستويات طيبة ويرفع مؤشر الأداء من مباراة إلى أخرى، ويملك الجاهزية لهذه المباراة، متوقعا أن تحفل المباراة بالقوة والندية في ظل ما يضم الفريقن من نجوم مؤثرين في الطائرة الأردنية.
ويضم الفريقان أوراقا مميزة ولها وزنها في صالات الطائرة المحلية، حيث يبرز من شباب الحسين المعد ياسر عثمان، إلى جانب اللاعبين حسن أبومشرف، خالد أبومشرف، محمود النقيب، محمود عبدالعزيز والليبرو أيهم خنفر، فيما يبرز في تشكيلة عيرا المعد يعقوب القهوجي، إلى جانب محمد دقماق، خالد هلال، عبادة فخري، راشد العلوان وإياد محاسنة.

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