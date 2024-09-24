شباب الحسين وعيرا يتسابقان للظفر بكأس الأردن للكرة الطائرة اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- ينشد فريق شباب الحسين الاحتفاظ بلقب كأس الأردن للكرة الطائرة، وسط نوايا نقيضة لفريق عيرا الذي ينشد تجاوز“عقدة” الوصافة، في المباراة النهائية من المسابقة، والتي تجمع الفريقين عند الساعة السادسة من مساء اليوم، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
ويتطلع شباب الحسين إلى اللقب الثاني في هذا الموسم، بعد أن نجح في التتويج بلقب درع الاتحاد، المستحدث القديم الجديد العائد في مسابقات أندية الدرجة الممتازة لهذا الموسم، والبقاء على سدة الألقاب المحلية، وهو المتوج بكؤوس الدوري
والسوبر وكأس الأردن و”الشاطئية”.
في المقابل، يريد فريق عيرا المتطور، والذي نجح في احتلال وصافة الدوري وكأس الأردن، بعد عودته السريعة إلى منافسات أندية الدررجة الممتاز، إلى إنهاء علاقته بالوصافة التي تستمر“كلاكيت مرة ثالثة”، بعد أن حل أيضا وصيفا للشباب في بطولة درع الاتحاد في انطلاقة مسابقات الموسم الحالي.
ويؤكد المدير الفني لفريق شباب الحسين وليد العسود، أن الشباب لا يتنازل عن أهدافه الموضوعة من بداية الموسم، والمتمثلة بالتتويج بجميع ألقاب المسابقات المحلية، مؤكدا في الوقت نفسه، احترامه لطموحات الفرق المنافسة، مشددا على أن فريقه جاهز من النواحي النفسية والبدنية والتكتيكية، ويملك مجموعة متجانسة من رجال الخبرة والشباب، مقدرا دعم واهتمام مجلس الإدارة وتحفيز الجماهير، مبينا أن الفريق يتطلع إلى الاحتفاظ بلقب كأس الأردن باهتمام كبير.
وفي السياق ذاته، أبدى المدير الفني لفريق عيرا يوسف أبوحميد تقديره لفريق شباب الحسين، منوها إلى أن عيرا يبحث عن أول ألقابه لهذا الموسم، مبينا أن فريقه يقدم مستويات طيبة ويرفع مؤشر الأداء من مباراة إلى أخرى، ويملك الجاهزية لهذه المباراة، متوقعا أن تحفل المباراة بالقوة والندية في ظل ما يضم الفريقن من نجوم مؤثرين في الطائرة الأردنية.
ويضم الفريقان أوراقا مميزة ولها وزنها في صالات الطائرة المحلية، حيث يبرز من شباب الحسين المعد ياسر عثمان، إلى جانب اللاعبين حسن أبومشرف، خالد أبومشرف، محمود النقيب، محمود عبدالعزيز والليبرو أيهم خنفر، فيما يبرز في تشكيلة عيرا المعد يعقوب القهوجي، إلى جانب محمد دقماق، خالد هلال، عبادة فخري، راشد العلوان وإياد محاسنة.
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