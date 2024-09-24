إشادة دولية آسيوية بالكراتيه الأردنية وعمان تستضيف البطولة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - أشاد الاتحاد الدولي للكراتيه بتطور المنتخب الوطني، وتقدمه في بطولة آسيا الـ20 التي اختتمت منافساتها أول من أمس في الصين، منوها إلى تألق لاعب
المنتخب الوطني عبد الرحمن مصاطفة وهيمنته على المركز الأول محققا الميدالية الذهبية، لوزن تحت 67 كغم في البطولة الآسيوية.
وقال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي:“المصاطفة قدم أداء باهرا، حيث فاز بذهبية الرجال لوزن تحت 67 كغم، بعد فوزه بنتيجة 7-1 على الياباني يوغو كوزاكي في أقوى نزالات بطولة آسيا، ويعد المصاطفة لاعبا أولمبيا مميزا وحصل على لقبه القاري الرابع في البطولة”.
كما هنأ الاتحاد الآسيوي للكراتيه الأبطال الفائزين في بطولة آسيا الـ20، عبر حسابه الرسمي على“فيسبوك”، ويظهر في تهنئة الاتحاد الآسيوي لاعبو المنتخب الوطني وهم يقفون على منصة التتويج.
كما نشر الاتحادان الدولي والآسيوي صورا لنهائيات الأوزان في البطولة، ويظهر فيها لاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة في مباراته أمام اللاعب الياباني كوازكي، تظهر قوة المنافسة بين اللاعبين.
وكان المنتخب الوطني للكراتيه، نال في بطولة آسيا 5 ميداليات ملونة وإلى جانب المصاطفة حقق لاعبو المنتخب الوطني عمر شقرة الميدالية الفضية لوزن تحت 55 كغم، ونال الميدالية البرونزية كل من اللاعبين: محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، وجود الضروس (وزن تحت 68 كغم)، والمنتخب الوطني للقتال الجماعي.
وجاء الأردن في المركز السابع في الترتيب العام للبطولة، وفي المركز الأول على المستوى العربي.
عمان تستضيف البطولة العربية
قرر اتحاد الكراتيه، استضافة البطولة العربية لتقام في عمان خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ووفق ما علمته” الغد”، من المنتظر تحديد إقامتها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، كما سيتم لاحقا تحديد الصالة التي ستقام عليها البطولة.
وسيباشر اتحاد الكراتيه بتوجيه الدعوات للدول العربية، للمشاركة في البطولة.
وكان رئيس الاتحادين العربي وغرب آسيا، وعضو الاتحاد الدولي للكراتيه د. ابراهيم القناص ورئيسة اتحاد الكراتيه منار شعث، ناقشا في شهر تموز (يوليو) الماضي، في الاجتماع الذي عقد بينهما في الأردن، إمكانية استضافة البطولة العربية للكراتيه كما تم بحث سبل التعاون بين الاتحادين العربي والأردني للكراتيه.
وكان د. القناص، قال في تصريحات صحفية مؤخرا:“لقد تطورت الكراتيه في الوطن العربي ولدينا العديد من الدول، التي نجحت في التفوق في الكراتيه الفترة الماضية مثل: الأردن، مصر والسعودية على المستويات العالمية والقارية”.
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