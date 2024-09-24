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إشادة دولية آسيوية بالكراتيه الأردنية وعمان تستضيف البطولة العربية

9/24/2024 11:48:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - أشاد الاتحاد الدولي للكراتيه بتطور المنتخب الوطني، وتقدمه في بطولة آسيا الـ20 التي اختتمت منافساتها أول من أمس في الصين، منوها إلى تألق لاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن مصاطفة وهيمنته على المركز الأول محققا الميدالية الذهبية، لوزن تحت 67 كغم في البطولة الآسيوية.
وقال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي:“المصاطفة قدم أداء باهرا، حيث فاز بذهبية الرجال لوزن تحت 67 كغم، بعد فوزه بنتيجة 7-1 على الياباني يوغو كوزاكي في أقوى نزالات بطولة آسيا، ويعد المصاطفة لاعبا أولمبيا مميزا وحصل على لقبه القاري الرابع في البطولة”.
كما هنأ الاتحاد الآسيوي للكراتيه الأبطال الفائزين في بطولة آسيا الـ20، عبر حسابه الرسمي على“فيسبوك”، ويظهر في تهنئة الاتحاد الآسيوي لاعبو المنتخب الوطني وهم يقفون على منصة التتويج.
كما نشر الاتحادان الدولي والآسيوي صورا لنهائيات الأوزان في البطولة، ويظهر فيها لاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة في مباراته أمام اللاعب الياباني كوازكي، تظهر قوة المنافسة بين اللاعبين.
وكان المنتخب الوطني للكراتيه، نال في بطولة آسيا 5 ميداليات ملونة وإلى جانب المصاطفة حقق لاعبو المنتخب الوطني عمر شقرة الميدالية الفضية لوزن تحت 55 كغم، ونال الميدالية البرونزية كل من اللاعبين: محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، وجود الضروس (وزن تحت 68 كغم)، والمنتخب الوطني للقتال الجماعي.
وجاء الأردن في المركز السابع في الترتيب العام للبطولة، وفي المركز الأول على المستوى العربي.
عمان تستضيف البطولة العربية
قرر اتحاد الكراتيه، استضافة البطولة العربية لتقام في عمان خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ووفق ما علمته” الغد”، من المنتظر تحديد إقامتها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، كما سيتم لاحقا تحديد الصالة التي ستقام عليها البطولة.
وسيباشر اتحاد الكراتيه بتوجيه الدعوات للدول العربية، للمشاركة في البطولة.
وكان رئيس الاتحادين العربي وغرب آسيا، وعضو الاتحاد الدولي للكراتيه د. ابراهيم القناص ورئيسة اتحاد الكراتيه منار شعث، ناقشا في شهر تموز (يوليو) الماضي، في الاجتماع الذي عقد بينهما في الأردن، إمكانية استضافة البطولة العربية للكراتيه كما تم بحث سبل التعاون بين الاتحادين العربي والأردني للكراتيه.
وكان د. القناص، قال في تصريحات صحفية مؤخرا:“لقد تطورت الكراتيه في الوطن العربي ولدينا العديد من الدول، التي نجحت في التفوق في الكراتيه الفترة الماضية مثل: الأردن، مصر والسعودية على المستويات العالمية والقارية”.

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