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الفحيص يقسو على العلا السعودي ويطبع قبلاته على السلة العربية للمرة الأولى

9/24/2024 11:48:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - توج فريق شباب الفحيص بلقب النسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه على نظيره فريق العلا السعودي بنتيجة 84-60 (النصف الأول 58-33)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الفحيص ضمن الدور النهائي.
في المقابل، أحرز فريق كوسيدار الجزائري المركز الثالث والميدالية البرونزية، بفوزه على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 86-75 (النصف الأول 37-32).
وقام اللواء عبدالله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة بتكريم الحكام المشاركين في إدارة منافسات البطولة، قبل أن يتناوب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة د.مجدي أبو فريخة والسعودي عبدالرحمن المسعد ورئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان على تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور ممثلي الفرق المشاركة.
وفي الجوائز الفردية، حصلت لاعبة الفحيص ماسة النوباني على جائزة أفضل مصوبة ثلاثيات، واختيرت الجزائرية هند جلول لاعبة كوسيدار هدافة للبطولة ومحترفته اللبنانية ريبيكا عقل كأفضل لاعبة في البطولة، كما اختيرت اجوما فرانك لاعبة الفنتاة الكويتي افضل لاعبة محترفة بالبطولة.
الفحيص 84 العلا 60
بدأ مدرب شباب الفحيص نايف عصفور اللقاء معتمدا على المحترفتين الأميركيتين انجيلا تومبكينز وبروكي ويليامز والمحليات رشا عبده وجوانا حداد وزاره النجار، فيما اعتمد مدرب العلا السعودي، اللبناني عزت إسماعيل على الخماسي، ريم عبد العزيز وليلى الحربي وديما قطاني والمحترفتين ايماني ستافورد ودي عائشة فير.
وتقدم الفحيص سريعا في بداية المباراة (14-4) بعد سلات دقيقة للمحترفتين ويليامز وتومبكينز والنجار ورشا عبده، فيما كان العلا يسجل سلتين لمحترفتيه ايماني ودي عائشة من المسافة المتوسطة، ليطلب مدربه اللبناني عزت إسماعيل وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه، لكن تومبكينز سجلت سلتين من داخل وخارج القوس ردا على سلة ريم من اختراق هجومي، ثم أضافت رشا سلة ثلاثية مع نقطتين من رميتين حرتين لويليامز وسلة ثلاثية دقيقة، منحت الفحيص تقدما مستحقا بالفترة الأولى (27-14).
وعلى إيقاع نقطتين لويليامز من رميتين حرتين، بدأ الفحيص عنفوانه الهجومي في الفترة الثانية، حيث ردت ويليامز على ثلاثية دي عائشة مع سلة من داخل القوس ومثلها لجانسيت، فيما كانت ليليانا أبو جبارة تتبادل التسجيل مع دي عائشة من المسافة البعيدة، وارهقت ثلاثيات رشا عبده واختراقات تومبكينز سلة العلا السعودي، لينهي الفحيص النصف الأول متقدما (58-33) بعدما حسم الفترة الثانية لصالحه بنتيجة (29-19).
وجاءت بداية الفترة الثالثة ضعيفة على الجانب النقطي، حيث اكتفت رشا عبده وزاره النجار بسلتين للفحيص من المسافة المتوسطة مع نقطة من رمية حرة لتومبكينز، فيما كانت ايماني تسجل للعلا، قبل أن تدخل لاعبات الفحيص الأجواء مجددا بسلة لجوانا من اختراق هجومي مع نقطة من رمية إضافية وثلاثية دقيقة لتومبكينز، وأمام أفضلية الفحيص حافظت لاعباته على تقدمهن في النتيجة الإجمالية (73-46) بعدما تفوقهن بالفترة (15-13).
واستهلت تومبكينز التسجيل للفحيص في بداية الفترة الأخيرة بسلة من (الفاست بريك)، قبل أن تضيف سلة ثلاثية ردا على سلة ديما قطاني من متابعة هجومية، ثم عادت دي عائشة لتضيف نقطتين للعلا من رميتين حرتين مع سلة لايماني من اختراق هجومي، لترد ويليامز بسلة للفحيص من المسافة ذاتها، وأضافت فرح الشياب سلة للفحيص من اختراق هجومي ردا على ثلاثية دي عائشة، ومع التفوق الفني للفحيص، فاز الفريق في النتيجة النهائية للمباراة (84-60).
وبرزت الأميركية بروكي ويليامز في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص بتسجيلها 27 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات حاسمة بفاعلية 33، تليها مواطنتها انجيلا تومبكينز بتحقيقها (الدبل دبل) مع تسجيلها 23 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة وستيل بفاعلية 31.

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