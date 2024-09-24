الفحيص يقسو على العلا السعودي ويطبع قبلاته على السلة العربية للمرة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - توج فريق شباب الفحيص بلقب النسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه على نظيره فريق العلا السعودي بنتيجة 84-60 (النصف الأول 58-33)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الفحيص ضمن الدور النهائي.
في المقابل، أحرز فريق كوسيدار الجزائري المركز الثالث والميدالية البرونزية، بفوزه على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 86-75 (النصف الأول 37-32).
وقام اللواء عبدالله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة بتكريم الحكام المشاركين في إدارة منافسات البطولة، قبل أن يتناوب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة د.مجدي أبو فريخة والسعودي عبدالرحمن المسعد ورئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان على تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور ممثلي الفرق المشاركة.
وفي الجوائز الفردية، حصلت لاعبة الفحيص ماسة النوباني على جائزة أفضل مصوبة ثلاثيات، واختيرت الجزائرية هند جلول لاعبة كوسيدار هدافة للبطولة ومحترفته اللبنانية ريبيكا عقل كأفضل لاعبة في البطولة، كما اختيرت اجوما فرانك لاعبة الفنتاة الكويتي افضل لاعبة محترفة بالبطولة.
الفحيص 84 العلا 60
بدأ مدرب شباب الفحيص نايف عصفور اللقاء معتمدا على المحترفتين الأميركيتين انجيلا تومبكينز وبروكي ويليامز والمحليات رشا عبده وجوانا حداد وزاره النجار، فيما اعتمد مدرب العلا السعودي، اللبناني عزت إسماعيل على الخماسي، ريم عبد العزيز وليلى الحربي وديما قطاني والمحترفتين ايماني ستافورد ودي عائشة فير.
وتقدم الفحيص سريعا في بداية المباراة (14-4) بعد سلات دقيقة للمحترفتين ويليامز وتومبكينز والنجار ورشا عبده، فيما كان العلا يسجل سلتين لمحترفتيه ايماني ودي عائشة من المسافة المتوسطة، ليطلب مدربه اللبناني عزت إسماعيل وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه، لكن تومبكينز سجلت سلتين من داخل وخارج القوس ردا على سلة ريم من اختراق هجومي، ثم أضافت رشا سلة ثلاثية مع نقطتين من رميتين حرتين لويليامز وسلة ثلاثية دقيقة، منحت الفحيص تقدما مستحقا بالفترة الأولى (27-14).
وعلى إيقاع نقطتين لويليامز من رميتين حرتين، بدأ الفحيص عنفوانه الهجومي في الفترة الثانية، حيث ردت ويليامز على ثلاثية دي عائشة مع سلة من داخل القوس ومثلها لجانسيت، فيما كانت ليليانا أبو جبارة تتبادل التسجيل مع دي عائشة من المسافة البعيدة، وارهقت ثلاثيات رشا عبده واختراقات تومبكينز سلة العلا السعودي، لينهي الفحيص النصف الأول متقدما (58-33) بعدما حسم الفترة الثانية لصالحه بنتيجة (29-19).
وجاءت بداية الفترة الثالثة ضعيفة على الجانب النقطي، حيث اكتفت رشا عبده وزاره النجار بسلتين للفحيص من المسافة المتوسطة مع نقطة من رمية حرة لتومبكينز، فيما كانت ايماني تسجل للعلا، قبل أن تدخل لاعبات الفحيص الأجواء مجددا بسلة لجوانا من اختراق هجومي مع نقطة من رمية إضافية وثلاثية دقيقة لتومبكينز، وأمام أفضلية الفحيص حافظت لاعباته على تقدمهن في النتيجة الإجمالية (73-46) بعدما تفوقهن بالفترة (15-13).
واستهلت تومبكينز التسجيل للفحيص في بداية الفترة الأخيرة بسلة من (الفاست بريك)، قبل أن تضيف سلة ثلاثية ردا على سلة ديما قطاني من متابعة هجومية، ثم عادت دي عائشة لتضيف نقطتين للعلا من رميتين حرتين مع سلة لايماني من اختراق هجومي، لترد ويليامز بسلة للفحيص من المسافة ذاتها، وأضافت فرح الشياب سلة للفحيص من اختراق هجومي ردا على ثلاثية دي عائشة، ومع التفوق الفني للفحيص، فاز الفريق في النتيجة النهائية للمباراة (84-60).
وبرزت الأميركية بروكي ويليامز في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص بتسجيلها 27 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات حاسمة بفاعلية 33، تليها مواطنتها انجيلا تومبكينز بتحقيقها (الدبل دبل) مع تسجيلها 23 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة وستيل بفاعلية 31.
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