لوحات البابا.. عرض سينمائي توثيقي لأهوال الحرب على الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
عمان- تحمل أعمال الفنانة التشكيلية الأردنية أماني أسعد البابا في طياتها جل القضايا الإنسانية، فهي ذات رسالة صادقة ونابعة من تجربتها وأسلوبها التشكيلي، لكي يستطيع الإنسان التفاعل مع مضامينها التي تعبر عن معاناته وتطلعاته للتحرر من قيوده وإعطائه حرية التعبير، ليلعب دوراً أساسياً ومساهماً في بناء الحضارات وتطور الفكر ورقي المجتمعات.
وتعتبر التشكيلية أن الفن الذي لا يحمل رسالة هو فن عابر، لأن الفنان التشكيلي يعبر عن أفكاره ومشاعره من خلال الريشة واللوحة.
وتقول البابا، في سياق حديثها لـ"الغد": "لقد أصبحنا اليوم نحتاج للفن أكثر من أي وقت مضى في حياتنا المعاصرة التي غلبت عليها الثقافة الاستهلاكية"، مشيرة إلى أن الفن التشكيلي في الأردن له منزلة رفيعة، وذلك من خلال إقامة الفعاليات للفنون التشكيلية لتنشيط الحركة التشكيلية، وإبراز ذلك من خلال وجود رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين؛ الحاضنة الأساسية للتشكيليين، إضافة إلى الجاليريات الخاصة والمتاحف والمؤسسات الراعية للفنون، لتؤكد دور الفن في حياة الأفراد والمجتمع على حد سواء.
وتتابع: "رابطة الفنانين التشكيليين لعبت دوراً أساسياً في تشجيع الفنانين وإبراز مواهبهم، فهي التي قامت بمجهود وتعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة كي تترك خميرة فنية نراها تكبر وتنمو يوماً بعد يوم"، ما يؤكد ذلك، بحسبها، أن الفن هو كل شيء جميل تراه العين وترقص له الروح طرباً ويضع العقل في حيرة، ثم يجسده معلماً استثنائياً في عالم الجمال.
وترى أن الفن لا يكتسي أهميته إلا حين يطبع بهدف إنساني وبرسالة نبيلة يخاطب بها العالم، ولهذه الغاية وظفت إبداعها في مجال الفن التشكيلي لمحاكاة معاناة الشعب الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية، فكانت لوحاتها بمثابة عرض سينمائي توثيقي لتنقل أهوال الحرب وسياسة التجويع والتهجير والتقتيل التي لم يسلم منها الأطفال والشيوخ والنساء.
لذلك، فإن التشكيلية البابا، متسلحة بالفن التشكيلي عبر لوحاتها وتحويلها إلى أداة للدفاع عن القضية الفلسطينية، وللتعبير عما يمر به الشعب الفلسطيني من ويلات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من خلال استخدامها تقنيات الفن التشكيلي، واعتمادها على أسلوب التجريد التعبيري في أعمالها الفنية الملامسة للإبداع الذي يجسد إيمان الفنان بالقيم الإنسانية.
وتقول إن إطلاع الفنان الدائم على التجارب الفنية الأخرى ينمي وعيه بكل ما هو جديد، وهذا أمر مهم للغاية، وفي الوقت نفسه فرصة لتطوير تجربة الفنان، وهو ما تهدف إليه المعارض الشخصية والجماعية، لذلك فإن المشاركات الفردية والجماعية تتيح للفنان الفرصة للاطلاع على ما يحدث في المشهد التشكيلي من تطور وتتيح الفرصة للتفاعل والحوار الهادف حول تلك التجارب.
وتضيف أن هناك عناصر مهمة جداً حتى نطلق على الشخص بأنه فنان؛ في الاستنساخ من الصور ورسمها ونقلها كما هي، هنا نطلق على الشخص لقب "الرسام"، أما الفنان فهو من يعالج قضية أو فكرة من خلال الرسم، وهو من لديه القدرة على خلق فكرة جديدة ولديه القدرة على ابتداع أساليب جديدة للرسم.
وفي هذا السياق، تشير البابا إلى أن الفنان يعتمد على فكرته حسب الحالة التي يعيشها وينعكس ذلك على مواده ولوحاته، كما أنها تنعكس على مفردات العمل الفني الذي يمارسه، فالفنان يعاني من هيمنة البيئة التي يعيش فيها، فيحاول نقلها من الخيال إلى الواقع من خلال تعامله مع المواد أو أدوات العمل الفني.
والبابا فنانة متعددة التقنيات والخامات، تعدد أسلوبها بالبحث والتجريب، وشغلتها مواضيع المكان والاغتراب والحنين واللجوء، خاصة أنها تنقلت بين مناطق عدة، منها سورية، ليبيا، اليمن، مصر، الأردن وغيرها، ما أثر ذلك على أسلوبها الفني الذي يتسم غالباً بالبساطة والعفوية والحس الطفولي.
إضافة إلى ذلك، فإنها تتنوع في أسلوبها بين التعبيرية والواقعية الرمزية، التي نفذتها بتقنيات الزيت والأكريليك والأكواريل والأحبار وغيرها على القماش والورق، والفن الرقمي، وطغى على لوحاتها الإنسان والطبيعة بحس خيالي، وفق ما ذكرته.
وتختتم حديثها بالقول "يستطيع كل منا أن يعبر عن مشاعره وأحاسيسه، لذلك كان الفن نوعاً من أنواع التعبير عن الوجدان والمشاعر، هو ليس مهنة فقط، بل حياة نعيشها بكل تفاصيلها ونعبر عنها بلوحات وألوان توصل ما نريد إلى العقول والقلوب".
ويذكر أن الفنانة التشكيلية أماني البابا حاصلة على درجة البكالوريوس في الأدب الفرنسي في جامعة صنعاء، تعمل في مجال التصميم ورسم كتب الأطفال، وهي عضو في بيت الفن في صنعاء، وعضو في مجموعة رؤى الدولية في تونس، ونشر لها العديد من رسومات قصص الأطفال في مجلات "العربي الصغير" و"قطر الندى" المصرية و"واز" المغربية وغيرها. وقد نشر لها كذلك أكثر من تسعين كتابا للأطفال.
وشاركت في العديد من المعارض المحلية والخارجية، من أبرزها: "بدون عنوان" في جاليري بيت الثقافة- اليمن، معرض شخصي في المركز الثقافي الفرنسي- اليمن، معرض شخصي آخر في المركز الثقافي الفرنسي- اليمن، معرض في جاليري لمسات- القاهرة، معرض في متحف أحمد شوقي- القاهرة، بيت السناري في مكتبة الإسكندرية، بينالي القاهرة المستقل للفنون، ملتقى صنعاء الدولي للفنون والحرف- صنعاء، رؤى، المركز الثقافي السوري، المهرجان الرابع عشر لكتاب الطفل- تونس، حقوق المرأة- المركز الثقافي اليمني، والفن والتراث، مركز ديا- اليمن، ومهرجان جرش الأردن.
جانب من لوحات التشكيلية البابا-(من المصدر)
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