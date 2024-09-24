لوحات البابا.. عرض سينمائي توثيقي لأهوال الحرب على الشعب الفلسطيني

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

عمان- تحمل أعمال التشكيلية الأردنية أماني أسعد البابا في طياتها جل القضايا الإنسانية، فهي ذات رسالة صادقة ونابعة من تجربتها وأسلوبها التشكيلي، لكي يستطيع الإنسان التفاعل مع مضامينها التي تعبر عن معاناته وتطلعاته للتحرر من قيوده وإعطائه حرية التعبير، ليلعب دوراً أساسياً ومساهماً في بناء الحضارات وتطور الفكر ورقي المجتمعات.

وتعتبر التشكيلية أن الفن الذي لا يحمل رسالة هو فن عابر، لأن التشكيلي يعبر عن أفكاره ومشاعره من خلال الريشة واللوحة.

وتقول البابا، في سياق حديثها لـ"الغد": "لقد أصبحنا اليوم نحتاج للفن أكثر من أي وقت مضى في حياتنا المعاصرة التي غلبت عليها الثقافة الاستهلاكية"، مشيرة إلى أن الفن التشكيلي في الأردن له منزلة رفيعة، وذلك من خلال إقامة الفعاليات للفنون التشكيلية لتنشيط الحركة التشكيلية، وإبراز ذلك من خلال وجود رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين؛ الحاضنة الأساسية للتشكيليين، إضافة إلى الجاليريات الخاصة والمتاحف والمؤسسات الراعية للفنون، لتؤكد دور الفن في حياة الأفراد والمجتمع على حد سواء.

وتتابع: "رابطة الفنانين التشكيليين لعبت دوراً أساسياً في تشجيع الفنانين وإبراز مواهبهم، فهي التي قامت بمجهود وتعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة كي تترك خميرة فنية نراها تكبر وتنمو يوماً بعد يوم"، ما يؤكد ذلك، بحسبها، أن الفن هو كل شيء جميل تراه العين وترقص له الروح طرباً ويضع العقل في حيرة، ثم يجسده معلماً استثنائياً في عالم الجمال.

وترى أن الفن لا يكتسي أهميته إلا حين يطبع بهدف إنساني وبرسالة نبيلة يخاطب بها العالم، ولهذه الغاية وظفت إبداعها في مجال الفن التشكيلي لمحاكاة معاناة الشعب الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية، فكانت لوحاتها بمثابة عرض سينمائي توثيقي لتنقل أهوال الحرب وسياسة التجويع والتهجير والتقتيل التي لم يسلم منها الأطفال والشيوخ والنساء.

لذلك، فإن التشكيلية البابا، متسلحة بالفن التشكيلي عبر لوحاتها وتحويلها إلى أداة للدفاع عن القضية الفلسطينية، وللتعبير عما يمر به الشعب الفلسطيني من ويلات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من خلال استخدامها تقنيات الفن التشكيلي، واعتمادها على أسلوب التجريد التعبيري في أعمالها الفنية الملامسة للإبداع الذي يجسد إيمان الفنان بالقيم الإنسانية.

وتقول إن إطلاع الفنان الدائم على التجارب الفنية الأخرى ينمي وعيه بكل ما هو جديد، وهذا أمر مهم للغاية، وفي الوقت نفسه فرصة لتطوير تجربة الفنان، وهو ما تهدف إليه المعارض الشخصية والجماعية، لذلك فإن المشاركات الفردية والجماعية تتيح للفنان الفرصة للاطلاع على ما يحدث في المشهد التشكيلي من تطور وتتيح الفرصة للتفاعل والحوار الهادف حول تلك التجارب.

وتضيف أن هناك عناصر مهمة جداً حتى نطلق على الشخص بأنه فنان؛ في الاستنساخ من الصور ورسمها ونقلها كما هي، هنا نطلق على الشخص لقب "الرسام"، أما الفنان فهو من يعالج قضية أو فكرة من خلال الرسم، وهو من لديه القدرة على خلق فكرة جديدة ولديه القدرة على ابتداع أساليب جديدة للرسم.

وفي هذا السياق، تشير البابا إلى أن الفنان يعتمد على فكرته حسب الحالة التي يعيشها وينعكس ذلك على مواده ولوحاته، كما أنها تنعكس على مفردات العمل الفني الذي يمارسه، فالفنان يعاني من هيمنة البيئة التي يعيش فيها، فيحاول نقلها من الخيال إلى الواقع من خلال تعامله مع المواد أو أدوات العمل الفني.

والبابا فنانة متعددة التقنيات والخامات، تعدد أسلوبها بالبحث والتجريب، وشغلتها مواضيع المكان والاغتراب والحنين واللجوء، خاصة أنها تنقلت بين مناطق عدة، منها سورية، ليبيا، اليمن، مصر، الأردن وغيرها، ما أثر ذلك على أسلوبها الفني الذي يتسم غالباً بالبساطة والعفوية والحس الطفولي.

إضافة إلى ذلك، فإنها تتنوع في أسلوبها بين التعبيرية والواقعية الرمزية، التي نفذتها بتقنيات الزيت والأكريليك والأكواريل والأحبار وغيرها على القماش والورق، والفن الرقمي، وطغى على لوحاتها الإنسان والطبيعة بحس خيالي، وفق ما ذكرته.

وتختتم حديثها بالقول "يستطيع كل منا أن يعبر عن مشاعره وأحاسيسه، لذلك كان الفن نوعاً من أنواع التعبير عن الوجدان والمشاعر، هو ليس مهنة فقط، بل حياة نعيشها بكل تفاصيلها ونعبر عنها بلوحات وألوان توصل ما نريد إلى العقول والقلوب".

ويذكر أن الفنانة التشكيلية أماني البابا حاصلة على درجة البكالوريوس في الأدب الفرنسي في جامعة صنعاء، تعمل في مجال التصميم ورسم كتب الأطفال، وهي عضو في بيت الفن في صنعاء، وعضو في مجموعة رؤى الدولية في تونس، ونشر لها العديد من رسومات قصص الأطفال في مجلات "العربي الصغير" و"قطر الندى" المصرية و"واز" المغربية وغيرها. وقد نشر لها كذلك أكثر من تسعين كتابا للأطفال.

وشاركت في العديد من المعارض المحلية والخارجية، من أبرزها: "بدون عنوان" في جاليري بيت الثقافة- اليمن، معرض شخصي في المركز الثقافي الفرنسي- اليمن، معرض شخصي آخر في المركز الثقافي الفرنسي- اليمن، معرض في جاليري لمسات- القاهرة، معرض في متحف أحمد شوقي- القاهرة، بيت السناري في مكتبة الإسكندرية، بينالي القاهرة المستقل للفنون، ملتقى صنعاء الدولي للفنون والحرف- صنعاء، رؤى، المركز الثقافي السوري، المهرجان الرابع عشر لكتاب الطفل- تونس، حقوق المرأة- المركز الثقافي اليمني، والفن والتراث، مركز ديا- اليمن، ومهرجان جرش الأردن.









جانب من لوحات التشكيلية البابا-(من المصدر)