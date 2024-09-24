اللافتات الانتخابية: قصص مبتكرة لمواطنين في إعادة التدوير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة
عمان- انتهت الانتخابات النيابية، ووصل الفائزون إلى مقاعدهم في مجلس الأمّة، بينما من لم يحالفهم الحظ ينسحبون من التجربة، أو ينتظرون فرصة أخرى. وما بين هذه النتائج، تبقى مئات الآلاف من الصور والإعلانات الانتخابية، التي قد تتجه نحو الإتلاف، أو تجد من يسارع إليها بهدف "إعادة التدوير".
فكرة إعادة تدوير الإعلانات الانتخابية قديمة متجددة، لكن مع تطور تصميم الإعلانات واستخدام مواد ذات جودة عالية، أصبح الكثيرون يسارعون لتجميعها واستخدامها في عدة مجالات. مثل أبو خالد، الذي اقتنص الفرصة فور انتهاء الانتخابات للحصول على إعلانات ولافتات لأحد المترشحين، والتي تميزت بمساحتها الكبيرة ومتانة المادة المصنوعة منها.
يقول أبو خالد إنه في كل مرة تجرى فيها الانتخابات، سواء نيابية، أو بلدية أو مركزية، ينتظر انتهاء الحملات الدعائية للمترشحين للاستفادة من مخلفات الصور واللافتات الكبيرة. وأبرز استخداماتها بالنسبة له هو خلال موسم الزيتون، حيث يتطلب وضع أقمشة أو قطع بلاستيكية كبيرة تحت أشجار الزيتون أثناء القطف، لتجميع الثمار قبل وضعها في أكياس ونقلها إلى المعصرة.
يؤكد أبو خالد أن الصور الكبيرة التي يستخدمها المترشحون تعد الأفضل له وللمزارعين من حوله، الذين يستغلون هذه الفترة للاستفادة منها خلال موسم القطاف. وبعد الانتهاء من استخدامها، يتم إعادة ترتيبها وتخزينها لاستخدامات أخرى. كما تستخدم هذه الصور من قبل أصحاب المزارع أو من لديهم مخازن صغيرة لتغطيتها وحمايتها خلال فصل الشتاء المقبل.
لا يهتم الناس كثيراً بمن تخص تلك الدعايات الانتخابية، فالهدف الأساسي هو إعادة التدوير، وليس إساءة الاستخدام كما يظن البعض. هذا ما يؤكده أيضا الشاب محمد (27 عاما)، الذي يعمد مع إخوته إلى القيام بجولات مسائية في الشوارع، لتجنب أي إعاقة لحركة السير. وباستخدام مركبته (البكب)، يقوم بجمع اللوحات الصغيرة المعلقة على الأعمدة، والتي يتجاوز عددها المئات في كل مرة.
تحتوي هذه الصور على كمية كبيرة من القطع الخشبية، ما يجعلها مفيدة، كما يوضح محمد، لإشعال النار خلال فصل الشتاء أو لإعادة استخدامها بطرق مختلفة في المنزل، مثل أعمال الترميم أو تركيب الأدوات المنزلية. بالإضافة إلى ذلك، هناك من يقومون ببيع هذه القطع لمحلات النجارة أو المطابع التي تعيد استخدامها في لوحات ودعايات إعلانية جديدة خلال الفترات المقبلة.
يضيف محمد أن الصور المثبتة على الخشب يتم إعادة تدويرها بطرق مختلفة، خصوصاً في السنوات الأخيرة. في السابق، كانت الدعاية الانتخابية تقتصر على لصق صور ورقية على الجدران أو استخدام لافتات قماشية عادة ما تكون سريعة التلف. أما اليوم، فقد أدى استخدام مواد أقوى وأكثر متانة إلى زيادة فرص الاستفادة منها بطرق متعددة، قد تكون مدرة للدخل لفترة قصيرة أو تستخدم لفترات طويلة الأمد.
أما بالنسبة للوحات الإعلانية كبيرة الحجم المثبتة بمقابض حديدية طويلة، فلها أيضا من يترقب انتهاء الانتخابات للاستفادة منها بطرق مختلفة. هذا ما فعله جهاد أبو عودة، الذي يعمل في ورشة حدادة. فقد رصد مجموعة من اللوحات الإعلانية للمترشحين، ويقوم بالبحث عنها وإزالة تلك المقابض المتينة لإعادة استخدامها في عمله.
يبرر جهاد ذلك بأن هذه المخلفات من الدعايات الانتخابية عادة ما تتلف من قبل البلديات في المحافظات أو أمانة عمان الكبرى. لذلك، يرى أن من الأفضل أن يستفيد منها مواطنون، خاصة وأنها منتشرة بكميات كبيرة في جميع أنحاء المملكة. ويؤكد أن هذا لا يعتبر شكلا من أشكال الاعتداء على ممتلكات الآخرين، بل هي مواد في طريقها للإتلاف.
قبل بدء الحملات الانتخابية، حددت أمانة عمان الكبرى شروطا للدعاية الانتخابية، وتم اعتماد هذه القوانين في مختلف محافظات المملكة. من بين هذه الشروط، منع أي نوع من الملصقات على الأماكن والجدران، وعدم وضع اللافتات على أعمدة الإنارة بشكل يؤثر على السلامة العامة. ومع ذلك، امتلأت شوارع المملكة بالصور المعلقة، وقد أزيلت نسبة كبيرة منها بعد انتهاء الانتخابات.
على الرغم من عدم السماح باستخدام الدعايات المصنوعة من الخشب أو المعدن، إلا أن العديد من الورش والمطابع المتخصصة في عمل اللوحات الإعلانية استخدمت كلتا المادتين، ولكن بأوزان خفيفة لا تسبب الأذى للمارة. ومن هنا، وجد الباحثون عن إعادة التدوير فرصة لتجميع الخشب والحديد المستخدم في هذه اللوحات، بكميات كبيرة نظرا لتجاوز عددها مئات الآلاف.
ونصت القوانين على ضرورة إزالة اللافتات خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة بعد إغلاق صناديق الاقتراع، مما دفع الكثيرين إلى استغلال هذه الفترة وإزالة اللوحات بطرق مختلفة قبل أن تباشر الجهات المعنية بإزالتها وإتلافها. وقد حدث ذلك في العديد من مناطق المملكة، خاصة في الطرق الرئيسة التي سارعت أمانة عمان إلى إزالة اللوحات منها. ومع ذلك، ما تزال بعض مناطق المحافظات والشوارع الفرعية تحمل اللوحات المعلقة في انتظار من يقوم بإزالتها للاستفادة منها من خلال "إعادة التدوير".
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