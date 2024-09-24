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اللافتات الانتخابية: قصص مبتكرة لمواطنين في إعادة التدوير

9/24/2024 11:48:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- انتهت الانتخابات النيابية، ووصل الفائزون إلى مقاعدهم في مجلس الأمّة، بينما من لم يحالفهم الحظ ينسحبون من التجربة، أو ينتظرون فرصة أخرى. وما بين هذه النتائج، تبقى مئات الآلاف من الصور والإعلانات الانتخابية، التي قد تتجه نحو الإتلاف، أو تجد من يسارع إليها بهدف "إعادة التدوير".
فكرة إعادة تدوير الإعلانات الانتخابية قديمة متجددة، لكن مع تطور تصميم الإعلانات واستخدام مواد ذات جودة عالية، أصبح الكثيرون يسارعون لتجميعها واستخدامها في عدة مجالات. مثل أبو خالد، الذي اقتنص الفرصة فور انتهاء الانتخابات للحصول على إعلانات ولافتات لأحد المترشحين، والتي تميزت بمساحتها الكبيرة ومتانة المادة المصنوعة منها.
يقول أبو خالد إنه في كل مرة تجرى فيها الانتخابات، سواء نيابية، أو بلدية أو مركزية، ينتظر انتهاء الحملات الدعائية للمترشحين للاستفادة من مخلفات الصور واللافتات الكبيرة. وأبرز استخداماتها بالنسبة له هو خلال موسم الزيتون، حيث يتطلب وضع أقمشة أو قطع بلاستيكية كبيرة تحت أشجار الزيتون أثناء القطف، لتجميع الثمار قبل وضعها في أكياس ونقلها إلى المعصرة.
يؤكد أبو خالد أن الصور الكبيرة التي يستخدمها المترشحون تعد الأفضل له وللمزارعين من حوله، الذين يستغلون هذه الفترة للاستفادة منها خلال موسم القطاف. وبعد الانتهاء من استخدامها، يتم إعادة ترتيبها وتخزينها لاستخدامات أخرى. كما تستخدم هذه الصور من قبل أصحاب المزارع أو من لديهم مخازن صغيرة لتغطيتها وحمايتها خلال فصل الشتاء المقبل.
لا يهتم الناس كثيراً بمن تخص تلك الدعايات الانتخابية، فالهدف الأساسي هو إعادة التدوير، وليس إساءة الاستخدام كما يظن البعض. هذا ما يؤكده أيضا الشاب محمد (27 عاما)، الذي يعمد مع إخوته إلى القيام بجولات مسائية في الشوارع، لتجنب أي إعاقة لحركة السير. وباستخدام مركبته (البكب)، يقوم بجمع اللوحات الصغيرة المعلقة على الأعمدة، والتي يتجاوز عددها المئات في كل مرة.
تحتوي هذه الصور على كمية كبيرة من القطع الخشبية، ما يجعلها مفيدة، كما يوضح محمد، لإشعال النار خلال فصل الشتاء أو لإعادة استخدامها بطرق مختلفة في المنزل، مثل أعمال الترميم أو تركيب الأدوات المنزلية. بالإضافة إلى ذلك، هناك من يقومون ببيع هذه القطع لمحلات النجارة أو المطابع التي تعيد استخدامها في لوحات ودعايات إعلانية جديدة خلال الفترات المقبلة.
يضيف محمد أن الصور المثبتة على الخشب يتم إعادة تدويرها بطرق مختلفة، خصوصاً في السنوات الأخيرة. في السابق، كانت الدعاية الانتخابية تقتصر على لصق صور ورقية على الجدران أو استخدام لافتات قماشية عادة ما تكون سريعة التلف. أما اليوم، فقد أدى استخدام مواد أقوى وأكثر متانة إلى زيادة فرص الاستفادة منها بطرق متعددة، قد تكون مدرة للدخل لفترة قصيرة أو تستخدم لفترات طويلة الأمد.
أما بالنسبة للوحات الإعلانية كبيرة الحجم المثبتة بمقابض حديدية طويلة، فلها أيضا من يترقب انتهاء الانتخابات للاستفادة منها بطرق مختلفة. هذا ما فعله جهاد أبو عودة، الذي يعمل في ورشة حدادة. فقد رصد مجموعة من اللوحات الإعلانية للمترشحين، ويقوم بالبحث عنها وإزالة تلك المقابض المتينة لإعادة استخدامها في عمله.
يبرر جهاد ذلك بأن هذه المخلفات من الدعايات الانتخابية عادة ما تتلف من قبل البلديات في المحافظات أو أمانة عمان الكبرى. لذلك، يرى أن من الأفضل أن يستفيد منها مواطنون، خاصة وأنها منتشرة بكميات كبيرة في جميع أنحاء المملكة. ويؤكد أن هذا لا يعتبر شكلا من أشكال الاعتداء على ممتلكات الآخرين، بل هي مواد في طريقها للإتلاف.
قبل بدء الحملات الانتخابية، حددت أمانة عمان الكبرى شروطا للدعاية الانتخابية، وتم اعتماد هذه القوانين في مختلف محافظات المملكة. من بين هذه الشروط، منع أي نوع من الملصقات على الأماكن والجدران، وعدم وضع اللافتات على أعمدة الإنارة بشكل يؤثر على السلامة العامة. ومع ذلك، امتلأت شوارع المملكة بالصور المعلقة، وقد أزيلت نسبة كبيرة منها بعد انتهاء الانتخابات.
على الرغم من عدم السماح باستخدام الدعايات المصنوعة من الخشب أو المعدن، إلا أن العديد من الورش والمطابع المتخصصة في عمل اللوحات الإعلانية استخدمت كلتا المادتين، ولكن بأوزان خفيفة لا تسبب الأذى للمارة. ومن هنا، وجد الباحثون عن إعادة التدوير فرصة لتجميع الخشب والحديد المستخدم في هذه اللوحات، بكميات كبيرة نظرا لتجاوز عددها مئات الآلاف.
ونصت القوانين على ضرورة إزالة اللافتات خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة بعد إغلاق صناديق الاقتراع، مما دفع الكثيرين إلى استغلال هذه الفترة وإزالة اللوحات بطرق مختلفة قبل أن تباشر الجهات المعنية بإزالتها وإتلافها. وقد حدث ذلك في العديد من مناطق المملكة، خاصة في الطرق الرئيسة التي سارعت أمانة عمان إلى إزالة اللوحات منها. ومع ذلك، ما تزال بعض مناطق المحافظات والشوارع الفرعية تحمل اللوحات المعلقة في انتظار من يقوم بإزالتها للاستفادة منها من خلال "إعادة التدوير".

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