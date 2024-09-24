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نقاد يستعيدون ذكرى الفيلسوف الألماني كانط في مئويته الثالثة

9/24/2024 11:48:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- استعاد نقاد وباحثون إرث الفيلسوف الألماني إيمانيول كانط، في المئوية الثالثة لمولده، في جلسة حوارية، عقدت في منتدى شومان الثقافي، مساء أول من أمس، في مقره بجبل عمان، حملت عنوان: "كانط.. مراجعات في المئوية الثالثة".
وشارك في الحوارية، الكاتب في الفلسفة والنقد الأدبي، مجدي ممدوح، والفنان التشكيلي والناقد الفني، غسان أبو لبن، والكاتب والأكاديمي د.زهير توفيق، وأدارتها رئيس قسم الفلسفة في الجامعة الأردنية، د.دعاء علي.
وإيمانيول كانط (22 نيسان 1724 - 12 شباط 1804)، هو مفكر وفيلسوف ألماني، يعد أحد أبرز الفلاسفة الألمان المحدثين ومن أعظم فلاسفة عصر التنوير الأوروبي، كما يعد من أكبر الفلاسفة تأثيرا في الفلسفة الغربية الحديثة.
وتحدث ممدوح، في مداخلته التي حملت عنوان "نقد العقل المحض"، قائلا إن كانط استقصى بنية العقل البشري ومحدودياته، وبحث في كتبه عن جانب الأخلاق والضمير الإنساني، فضلاً عن بحثه في فلسفة الجمال والغائية.
كما علق أبو لبن، في مداخلته التي حملت عنوان: "نظرية الفن عند كانط"، بالقول "إن كانط يرى أن الفن ليس تمثيلاً لشيء جميل بقدر ما هو تمثيل الجميل لشيء ما، حيث يشكل هذا القول تصريحاً قاطعاً بأن علم الجمال يجب أن يعبد طريقه إلى الذاتية، بدليل أن الحكم على الجمال هو ذاتي".
فيما أشار توفيق، في مداخلته التي حملت عنوان: "مفهوم السلام العالمي عند كانط"، إلى أن كانط كان نقطة استدلال فاصلة في تاريخ الفلسفة، بين ما قبل كانط وما بعده، مثله مثل سقراط الذي كان نقطة تحول في تاريخ الفلسفة الغربية، وديكارت الذي يعد الأب الروحي والمؤسس للفلسفة الحديثة.
وبين توفيق، أن نقد كانط يقف على مسافة متميزة عن أهم التيارات الفلسفية في عصره، فهو أولاً يمثل المرحلة العليا في مسيرة العقل، ويتجاوز تيارات عصره منظومة وولف العقلية المثالية الدوغمائية وارتياب ديفيد هيوم المثالي التجريبي، فاستفاد من الاتجاهين ورد عليهما وتجاوزهما بفلسفته النقدية.-(بترا)

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