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موسى الناظر أكاديميا وإنسانا.. كتاب يحتفي بمسيرة العالم الكيميائي

9/24/2024 11:48:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- أصدرت مؤسسة عبد الحميد شومان، كتابا بعنوان "موسى الناظر أكاديميا وإنسانا"، وهو مجموعة من الأوراق تم تقديمها في الاحتفال الذي أقامته المؤسسة، احتفاء بمسيرة العالم الكيميائي الأكاديمي الدكتور موسى الناظر.
قدم هذه الأوراق كل من "د.عدنان بدران، منذر حدادين، د.محمد عدنان البخيت، د.رنا الدجاني، د.أمل العابودي، إسراء خلف، د.أحمد ماضي، د.محمد البيطار، حكم النابلسي، فدوى الناظر، د.كامل العجلوني، د.علي محافظة، د.سلطان أبو عرابي، د.سليم صبري، تمارا الزمر، د.فتحي ملكاوي، د.محمد شاهين، د.حسين صالح علي، د.راشد عيسى، د.موسى الناظر".
أما رؤساء الجلسات فهم "د.عماد الضمور، د.نبيل أيوب، د.محمد السعودي، د.عمر الغول، محمد جميعان"، فيما كتب تقديما للكتاب أستاذ الفيزياء في الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور نبيل أيوب تحت عنوان "سيرة عالم زاهد".
يقول د.نبيل أيوب "إن خير ما يتعلمه الإنسان هو ما يعلمه، والعالم الفاهم لعلمه هو من ينجح في إفهامه للآخرين"، وهي فلسفة العالم الدكتور موسى الناظر، لافتا إلى أن مؤسسة شومان دأبت على تكريم العلماء والأدباء والفنانين في جميع الحقول والتخصصات منذ عقود خلت وما تزال تسير على هذه الخطى بكل ثبات واقتدار".
ويضيف أيوب "إن الكتاب يطلعنا على حياة عالم إنسان شغوف بعلمه وبمحيطه، يفيض بالمحبة والود لطلبته ولوطنه وأمته، ويعرض الناظر في عيون شخصيات اتخذت من العلم والإبداع والابتكار ديدنا لها، فضلا عن أنها لامست جانبا أو أكثر من حياته".
ويقول "إن الكتاب يجتمع فيه نخبة من الأكاديميين الذين خدموا في مجالات مختلفة في الأردن، فمنهم من عمل في الحكومة الأردنية ومنهم من عمل في قطاع التربية والتعليم، ومنهم من عمل في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وآخرون عملوا في قطاع الصناعة، وقد أجمع المتحدثون على مناقب الناظر".
واستعرض أيوب السيرة الذاتية للناظر، مبينا أنه تخرج في أعرق جامعات العالم؛ جامعة هارفارد، في وقت كان خريجو هذه الجامعة ندرة في العالم العربي، ولا سيما في الأردن. وقد تفرغ لبناء وتأسيس قسم الكيمياء في الجامعة الأردنية، وكلما سنحت له الفرص كان يمضيها في البحث العلمي من خلال الزيارات إلى الجامعة الأميركية في بيروت؛ للقيام بأبحاث ذات قيمة مضافة في مجال الكيمياء العضوية الحيوية. فضلا عن أنه لم يكترث بالكثير من العروض كي يتقلد أرفع المناصب الأكاديمية والإدارية في الجامعة الأردنية وفي الجامعات العربية المختلفة.
ويشير أيوب إلى أن الناظر أحب وطنه الأردن وفلسطين؛ إذ أسهم في أي لجنة شارك بها بشكل فعال وبإضافات ذات طابع مؤثر وفيها الكثير من الإبداع والابتكار. فنراه أسهم في الإشراف والتحرير والتأليف للكتب ذات الطابع العلمي، لا سيما أنه يؤمن بأن التعبير الدقيق العلمي هو الأساس في نقل الحقيقة مهما كان الموضوع.
ثم تحدث أيوب عن فلسفة الناظر في التعلم والتعليم، وهي فلسفة تتجسد في الاقتباسات التالية للمتحدثين وهي "لم يكن يلقننا بل كان يعلمنا كيف نتعلم، يتكرر المشهد يوميا؛ نسأل ويجيبنا وهو يمشي إلى مكتبه، حيث نقضي وقتا قد يطول ونخرج في كل مرة بمعلومات واسعة وأسئلة أكثر"، وأيضا كان يقول لطلابه "كنزكم في عقلكم، قيمته فيما ينجزه وليس فيما يختزنه. امنحوه حرية الانطلاق، دعوه يمارس ما يستطيع، وظفوه فيما ينفعكم وينفع غيركم".
ومن فلسفة الناظر أيضا "من يُعلم دون أن يتعلم فهو فاشل"، "كانت الأسئلة تبنى بطريقة ذكية، لتقيس مهارة محددة لدى الطالب، ولا تعتمد على الحفظ فقط، بل كانت من نمط الاختبارات لممارسة مهارات التفكير المتوسطة والعليا".
وخلص أيوب إلى أن فهم الناظر للكينونة البشرية بعمق انعكس على جميع مناحي حياته. فنجد فهمه حاضرا في التعاطي مع زملائه، ومع طلبته، ومع كل من حوله. وتعكس طبيعته الهادئة ثقة بالنفس وتعكس عشقه للطبيعة ولكل الأشياء الجميلة من حوله، فهو شخصية قل نظيرها في عالمنا اليوم؛ لأن أكثر الناس يسعون وراء الشهرة والمال والنفوذ، أما هو فقد آثر أن يمضي وقته في تعليم الطلبة طرق التفكير المنطقي والعلمي السليم، وأن يسهم في إضاءة شموع في قلوب طلبته بالتفكير والإبداع والابتكار.
ويذكر أن الدكتور موسى الناظر هو عالم وأكاديمي يحمل درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة هارفارد/ العام 1964، وشغل العديد من الوظائف الأكاديمية في جامعات عالمية وعربية ومحلية عدة، وقد عمل على تأسيس قسم الكيمياء في الجامعة الأردنية وترأسه لعشر سنوات، وترأس العديد من لجان إعداد مناهج العلوم وتطويرها للمدارس وكليات المجتمع والجامعات في المملكة وفي عدد من الأقطار العربية، وقام بتأليف العديد من الكتب المدرسية والجامعية، وحصل على جائزة عبد الحميد شومان، وتقلد وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وتقديرا لخدماته، قامت الجامعة الأردنية بإطلاق اسمه على إحدى قاعات كلية العلوم، كما انتخبه مجمع اللغة العربية عضوا عاملا فيه.

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