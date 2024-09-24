موسى الناظر أكاديميا وإنسانا.. كتاب يحتفي بمسيرة العالم الكيميائي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان- أصدرت مؤسسة عبد الحميد شومان، كتابا بعنوان "موسى الناظر أكاديميا وإنسانا"، وهو مجموعة من الأوراق تم تقديمها في الاحتفال الذي أقامته المؤسسة، احتفاء بمسيرة العالم الكيميائي الأكاديمي الدكتور موسى الناظر.
قدم هذه الأوراق كل من "د.عدنان بدران، منذر حدادين، د.محمد عدنان البخيت، د.رنا الدجاني، د.أمل العابودي، إسراء خلف، د.أحمد ماضي، د.محمد البيطار، حكم النابلسي، فدوى الناظر، د.كامل العجلوني، د.علي محافظة، د.سلطان أبو عرابي، د.سليم صبري، تمارا الزمر، د.فتحي ملكاوي، د.محمد شاهين، د.حسين صالح علي، د.راشد عيسى، د.موسى الناظر".
أما رؤساء الجلسات فهم "د.عماد الضمور، د.نبيل أيوب، د.محمد السعودي، د.عمر الغول، محمد جميعان"، فيما كتب تقديما للكتاب أستاذ الفيزياء في الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور نبيل أيوب تحت عنوان "سيرة عالم زاهد".
يقول د.نبيل أيوب "إن خير ما يتعلمه الإنسان هو ما يعلمه، والعالم الفاهم لعلمه هو من ينجح في إفهامه للآخرين"، وهي فلسفة العالم الدكتور موسى الناظر، لافتا إلى أن مؤسسة شومان دأبت على تكريم العلماء والأدباء والفنانين في جميع الحقول والتخصصات منذ عقود خلت وما تزال تسير على هذه الخطى بكل ثبات واقتدار".
ويضيف أيوب "إن الكتاب يطلعنا على حياة عالم إنسان شغوف بعلمه وبمحيطه، يفيض بالمحبة والود لطلبته ولوطنه وأمته، ويعرض الناظر في عيون شخصيات اتخذت من العلم والإبداع والابتكار ديدنا لها، فضلا عن أنها لامست جانبا أو أكثر من حياته".
ويقول "إن الكتاب يجتمع فيه نخبة من الأكاديميين الذين خدموا في مجالات مختلفة في الأردن، فمنهم من عمل في الحكومة الأردنية ومنهم من عمل في قطاع التربية والتعليم، ومنهم من عمل في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وآخرون عملوا في قطاع الصناعة، وقد أجمع المتحدثون على مناقب الناظر".
واستعرض أيوب السيرة الذاتية للناظر، مبينا أنه تخرج في أعرق جامعات العالم؛ جامعة هارفارد، في وقت كان خريجو هذه الجامعة ندرة في العالم العربي، ولا سيما في الأردن. وقد تفرغ لبناء وتأسيس قسم الكيمياء في الجامعة الأردنية، وكلما سنحت له الفرص كان يمضيها في البحث العلمي من خلال الزيارات إلى الجامعة الأميركية في بيروت؛ للقيام بأبحاث ذات قيمة مضافة في مجال الكيمياء العضوية الحيوية. فضلا عن أنه لم يكترث بالكثير من العروض كي يتقلد أرفع المناصب الأكاديمية والإدارية في الجامعة الأردنية وفي الجامعات العربية المختلفة.
ويشير أيوب إلى أن الناظر أحب وطنه الأردن وفلسطين؛ إذ أسهم في أي لجنة شارك بها بشكل فعال وبإضافات ذات طابع مؤثر وفيها الكثير من الإبداع والابتكار. فنراه أسهم في الإشراف والتحرير والتأليف للكتب ذات الطابع العلمي، لا سيما أنه يؤمن بأن التعبير الدقيق العلمي هو الأساس في نقل الحقيقة مهما كان الموضوع.
ثم تحدث أيوب عن فلسفة الناظر في التعلم والتعليم، وهي فلسفة تتجسد في الاقتباسات التالية للمتحدثين وهي "لم يكن يلقننا بل كان يعلمنا كيف نتعلم، يتكرر المشهد يوميا؛ نسأل ويجيبنا وهو يمشي إلى مكتبه، حيث نقضي وقتا قد يطول ونخرج في كل مرة بمعلومات واسعة وأسئلة أكثر"، وأيضا كان يقول لطلابه "كنزكم في عقلكم، قيمته فيما ينجزه وليس فيما يختزنه. امنحوه حرية الانطلاق، دعوه يمارس ما يستطيع، وظفوه فيما ينفعكم وينفع غيركم".
ومن فلسفة الناظر أيضا "من يُعلم دون أن يتعلم فهو فاشل"، "كانت الأسئلة تبنى بطريقة ذكية، لتقيس مهارة محددة لدى الطالب، ولا تعتمد على الحفظ فقط، بل كانت من نمط الاختبارات لممارسة مهارات التفكير المتوسطة والعليا".
وخلص أيوب إلى أن فهم الناظر للكينونة البشرية بعمق انعكس على جميع مناحي حياته. فنجد فهمه حاضرا في التعاطي مع زملائه، ومع طلبته، ومع كل من حوله. وتعكس طبيعته الهادئة ثقة بالنفس وتعكس عشقه للطبيعة ولكل الأشياء الجميلة من حوله، فهو شخصية قل نظيرها في عالمنا اليوم؛ لأن أكثر الناس يسعون وراء الشهرة والمال والنفوذ، أما هو فقد آثر أن يمضي وقته في تعليم الطلبة طرق التفكير المنطقي والعلمي السليم، وأن يسهم في إضاءة شموع في قلوب طلبته بالتفكير والإبداع والابتكار.
ويذكر أن الدكتور موسى الناظر هو عالم وأكاديمي يحمل درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة هارفارد/ العام 1964، وشغل العديد من الوظائف الأكاديمية في جامعات عالمية وعربية ومحلية عدة، وقد عمل على تأسيس قسم الكيمياء في الجامعة الأردنية وترأسه لعشر سنوات، وترأس العديد من لجان إعداد مناهج العلوم وتطويرها للمدارس وكليات المجتمع والجامعات في المملكة وفي عدد من الأقطار العربية، وقام بتأليف العديد من الكتب المدرسية والجامعية، وحصل على جائزة عبد الحميد شومان، وتقلد وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وتقديرا لخدماته، قامت الجامعة الأردنية بإطلاق اسمه على إحدى قاعات كلية العلوم، كما انتخبه مجمع اللغة العربية عضوا عاملا فيه.
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