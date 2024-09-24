الملك يلتقي ولي عهد البحرين ويؤكد ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، على هامش
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة التاسعة والسبعين في نيويورك.
وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود العربية لحشد موقف دولي عاجل
يوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، ويحول دون انجرار المنطقة إلى حرب
شاملة.
وشدد جلالة الملك على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق
النار في غزة، ومضاعفة المساعدات الإنسانية إلى مناطق القطاع، وضمان وصولها
بشكل مستمر وآمن.
ونبه جلالته إلى خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وجدد جلالة الملك التأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة. -(بترا)
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