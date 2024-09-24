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الملك يلتقي ولي عهد البحرين ويؤكد ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان

9/24/2024 11:48:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، على هامش
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة التاسعة والسبعين في نيويورك.


وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود العربية لحشد موقف دولي عاجل
يوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، ويحول دون انجرار المنطقة إلى حرب
شاملة.


وشدد جلالة الملك على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق
النار في غزة، ومضاعفة المساعدات الإنسانية إلى مناطق القطاع، وضمان وصولها
بشكل مستمر وآمن.


ونبه جلالته إلى خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وجدد جلالة الملك التأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.


وتطرق اللقاء إلى العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة. -(بترا)


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