خمسة أسباب تجعل العرب لا يتقدمون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. محمود أبو فروة الرجبي
يقدم النقاد والعلماء العرب وغيرهم أفكارا مختلفة حول الأسباب التي تجعل العرب لا يتقدمون بالشكل الذي يطمحون إليه، ويفسرون غياب كثير من الدول العربية عن المؤشرات المتقدمة في مجالات التنمية، والنمو الاقتصادي، والاجتماعي، والابتكارية، وغيرها من المعايير، وتقدم كل مجموعة من هؤلاء مقاربة مختلفة استنادا إلى خلفياتهم العلمية، والفكرية، والعقائدية، والسياسية، وتختلف الرؤى وتبقى النتيجة واحدة: فنحن لم نصل إلى المستوى الذي نطمح إليه في غالبية الدول العربية.
من خلال مسح الآراء الـمختلفة التي ترد في المقالات المتنوعة، والكتب، وغيرها يمكن عزو سبب عدم تقدم العرب إلى المراتب المبتغاة إلى خمسة أسباب رئيسة:
أولا: غياب الديمقراطية الحقيقية والحرية بمختلف أشكالها، والبعض يعزو الأمر إلى الحكومات العربية التي يمكن تصنيف غالبيتها العظمى تحت بند (غير صديقة للديمقراطية والحرية)، وآخرون يتعمقون بالأمر، ويشيرون إلى أن الشعوب العربية غير مؤهلة بعد لمثل هذه التحولات التي تتطلب عقلية مختلفة تتعامل مع صناديق الاقتراع بشكل مختلف، بل وتتعاطى مع الحرية بقدر عال من المسؤولية، والتقدير، ويرد عليهم المخالفون بأن الديمقراطية في الغرب لم تأت على طبق من ذهب، بل جاءت نتيجة تطورات تاريخية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية توجت خلال عشرات أو ربما مئات السنين بالشكل الذي نراه اليوم، ويصل الأمر بآخرين إلى الكفر بالديمقراطية الغربية التي يتم هندستها بشكل معين، يخدم أصحاب رؤوس الأموال، ومالكي الشركات عابرة القارات، وبعض اللوبيات التي تجعلها ديمقراطية متحكم بنتائجها، ولن نخوض في أحداث غزة التي كشفت عن جزء من هذه اللعبة التي يشير البعض إلى أن كل مدخلاتها تحت السيطرة، ومن ثم فإن مخرجاتها محسوبة تماما، وإذا جاءت نتائجها مغايرة لما هو مطلوب، فإن مفهوم الحرية والديمقراطية الغربية يتم التراجع عنه فهو مجرد وسيلة تجميلية يتم التخلي عنها وقتما تصبح غير (مهندسة).
ثانيا: التلبد الفكري، والجمود الحضاري، وغياب العقلية الناقدة عن الشعوب العربية، والتي تؤدي إلى سيادة الجهل– بمفهومه الشامل-، وانتشار ظاهرة تأجير العقول، وعدم التفكير بالأحداث والمعطيات بالأسلوب السببي الذي يربط السبب مع النتيجة، وهذا كله انعكس على الابتكارية، والاختراعات، وجعل الأمّة العربية مستهلكة للمنتجات الحضارية، والمبتكرات، ولم تستطع خلال سنوات طويلة أن تقدم للبشرية أي اختراع وازن، بحيث أصبح الأصل هو الجمود، والابتكار هو الاستثناء.
ثالثا: عدم الاهتمام بالبحث العلمي، وجعله في ذيل قائمة الاهتمامات لدى الدول العربية، وإذا نظرنا إلى الأموال البسيطة التي تنفق في هذا الـمجال، فإنها تذهب في غير محلها، ولا تستثمر ضمن أولويات محددة تقود إلى نهضة علمية شاملة، ويقول المتشائمون إن البحث العلمي يأتي ضمن عملية متكاملة تبدأ بالتربية والتعليم، وتمر بآليات تعامل الـمجتمع مع المبدعين، والواعدين، وتنتهي بوجود قاعدة علمية صلبة يبنى عليها التقدم، وذلك كله شبه غائب عن الـمنطقة العربية، ويعزو البعض الأمر إلى سيادة عقلية الولاء بدلا من الكفاءة في مختلف القطاعات في الوطن العربي، وشيوع مفهوم النفعية، وتوزيع الكعكة، والسلبطة، والهبش، بدلا من عقلية الإنتاج الحقيقية التي توظف طاقات الـمجتمع كل من مكانه، فيؤدي الأمر إلى بناء ماكنة إنتاج ذات كفاءة عالية.
رابعا: عدم الاستفادة من التراث بالشكل الصحيح، والاتكاء عليه دون البحث عن مصادر القوة فيه، والبناء عليه من أجل النهضة، وخامسا: وجود دولة الاحتلال بيننا، وهذا يجعل من مصالح الدول المتحكمة في العالم عدم وجود نهضة حقيقية في الـمنطقة لأن هذا يؤدي إلى نتيجة كبيرة قائمة على دحر الاحتلال، وتحرير الأرض.
وهناك عشرات الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى النتيجة نفسها، وفي الخلاصة فإن بناء عقلية ناقدة لدى الشعوب، وبناء إنسان إيجابي محب للنجاح، قادر على قراءة الواقع، ومحو الأمية العلمية في مختلف المجالات، وترسيخ مفهوم الإنتاجية لدى الشعوب، بدلا من أسلوب الانتفاع السريع، وتوظيف الطاقات بعيدا عن الشللية، والمعايير غير المهنية، وإزالة التبلد الفكري، وبناء مشروع نهضوي متكامل يجمع عناصر الأمة، ولا يهمش أي جزء منها قد يقودنا إلى التغيير الـمطلوب.
حققت الأمة العربية خلال العقود الـماضية تطورات ملحوظة في مجالات متعددة، ولكنها لم تصل بعد إلى ما يأمله الجميع. شعوبنا العربية تتوق إلى التطوير، والتقدم، والإنتاج الحضاري والعلمي، ولكن الطرق المؤدية إلى ذلك ما زالت بعيدة عنا في غالب الأحيان.
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