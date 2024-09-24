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خمسة أسباب تجعل العرب لا يتقدمون

9/24/2024 11:48:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي

يقدم النقاد والعلماء العرب وغيرهم أفكارا مختلفة حول الأسباب التي تجعل العرب لا يتقدمون بالشكل الذي يطمحون إليه، ويفسرون غياب كثير من الدول العربية عن المؤشرات المتقدمة في مجالات التنمية، والنمو الاقتصادي، والاجتماعي، والابتكارية، وغيرها من المعايير، وتقدم كل مجموعة من هؤلاء مقاربة مختلفة استنادا إلى خلفياتهم العلمية، والفكرية، والعقائدية، والسياسية، وتختلف الرؤى وتبقى النتيجة واحدة: فنحن لم نصل إلى المستوى الذي نطمح إليه في غالبية الدول العربية.
من خلال مسح الآراء الـمختلفة التي ترد في المقالات المتنوعة، والكتب، وغيرها يمكن عزو سبب عدم تقدم العرب إلى المراتب المبتغاة إلى خمسة أسباب رئيسة:
أولا: غياب الديمقراطية الحقيقية والحرية بمختلف أشكالها، والبعض يعزو الأمر إلى الحكومات العربية التي يمكن تصنيف غالبيتها العظمى تحت بند (غير صديقة للديمقراطية والحرية)، وآخرون يتعمقون بالأمر، ويشيرون إلى أن الشعوب العربية غير مؤهلة بعد لمثل هذه التحولات التي تتطلب عقلية مختلفة تتعامل مع صناديق الاقتراع بشكل مختلف، بل وتتعاطى مع الحرية بقدر عال من المسؤولية، والتقدير، ويرد عليهم المخالفون بأن الديمقراطية في الغرب لم تأت على طبق من ذهب، بل جاءت نتيجة تطورات تاريخية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية توجت خلال عشرات أو ربما مئات السنين بالشكل الذي نراه اليوم، ويصل الأمر بآخرين إلى الكفر بالديمقراطية الغربية التي يتم هندستها بشكل معين، يخدم أصحاب رؤوس الأموال، ومالكي الشركات عابرة القارات، وبعض اللوبيات التي تجعلها ديمقراطية متحكم بنتائجها، ولن نخوض في أحداث غزة التي كشفت عن جزء من هذه اللعبة التي يشير البعض إلى أن كل مدخلاتها تحت السيطرة، ومن ثم فإن مخرجاتها محسوبة تماما، وإذا جاءت نتائجها مغايرة لما هو مطلوب، فإن مفهوم الحرية والديمقراطية الغربية يتم التراجع عنه فهو مجرد وسيلة تجميلية يتم التخلي عنها وقتما تصبح غير (مهندسة).
ثانيا: التلبد الفكري، والجمود الحضاري، وغياب العقلية الناقدة عن الشعوب العربية، والتي تؤدي إلى سيادة الجهل– بمفهومه الشامل-، وانتشار ظاهرة تأجير العقول، وعدم التفكير بالأحداث والمعطيات بالأسلوب السببي الذي يربط السبب مع النتيجة، وهذا كله انعكس على الابتكارية، والاختراعات، وجعل الأمّة العربية مستهلكة للمنتجات الحضارية، والمبتكرات، ولم تستطع خلال سنوات طويلة أن تقدم للبشرية أي اختراع وازن، بحيث أصبح الأصل هو الجمود، والابتكار هو الاستثناء.
ثالثا: عدم الاهتمام بالبحث العلمي، وجعله في ذيل قائمة الاهتمامات لدى الدول العربية، وإذا نظرنا إلى الأموال البسيطة التي تنفق في هذا الـمجال، فإنها تذهب في غير محلها، ولا تستثمر ضمن أولويات محددة تقود إلى نهضة علمية شاملة، ويقول المتشائمون إن البحث العلمي يأتي ضمن عملية متكاملة تبدأ بالتربية والتعليم، وتمر بآليات تعامل الـمجتمع مع المبدعين، والواعدين، وتنتهي بوجود قاعدة علمية صلبة يبنى عليها التقدم، وذلك كله شبه غائب عن الـمنطقة العربية، ويعزو البعض الأمر إلى سيادة عقلية الولاء بدلا من الكفاءة في مختلف القطاعات في الوطن العربي، وشيوع مفهوم النفعية، وتوزيع الكعكة، والسلبطة، والهبش، بدلا من عقلية الإنتاج الحقيقية التي توظف طاقات الـمجتمع كل من مكانه، فيؤدي الأمر إلى بناء ماكنة إنتاج ذات كفاءة عالية.
رابعا: عدم الاستفادة من التراث بالشكل الصحيح، والاتكاء عليه دون البحث عن مصادر القوة فيه، والبناء عليه من أجل النهضة، وخامسا: وجود دولة الاحتلال بيننا، وهذا يجعل من مصالح الدول المتحكمة في العالم عدم وجود نهضة حقيقية في الـمنطقة لأن هذا يؤدي إلى نتيجة كبيرة قائمة على دحر الاحتلال، وتحرير الأرض.
وهناك عشرات الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى النتيجة نفسها، وفي الخلاصة فإن بناء عقلية ناقدة لدى الشعوب، وبناء إنسان إيجابي محب للنجاح، قادر على قراءة الواقع، ومحو الأمية العلمية في مختلف المجالات، وترسيخ مفهوم الإنتاجية لدى الشعوب، بدلا من أسلوب الانتفاع السريع، وتوظيف الطاقات بعيدا عن الشللية، والمعايير غير المهنية، وإزالة التبلد الفكري، وبناء مشروع نهضوي متكامل يجمع عناصر الأمة، ولا يهمش أي جزء منها قد يقودنا إلى التغيير الـمطلوب.
حققت الأمة العربية خلال العقود الـماضية تطورات ملحوظة في مجالات متعددة، ولكنها لم تصل بعد إلى ما يأمله الجميع. شعوبنا العربية تتوق إلى التطوير، والتقدم، والإنتاج الحضاري والعلمي، ولكن الطرق المؤدية إلى ذلك ما زالت بعيدة عنا في غالب الأحيان.

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