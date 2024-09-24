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إدماج اللاجئين.. هل أصبح أمرا واقعيا؟

9/24/2024 11:48:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د . زايد حماد غيث
ما يزال المجتمع الدولي غير قادر على إيجاد حلول شبه نهائية لوضع اللاجئين السوريين، ففي الوقت الذي تزداد فيه الاوضاع الإنساينة سوءا يتخلى المجتمع الدولي عن أغلب واجباته الإنسانية في تقديم الدعم للاجئين وإلى الدول المستضيفة لهم، وخاصة الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية. ففي ظل هذا التراجع في تقديم المساعدات والأزمات الاقتصادية يبرز موضوع وضع اللاجئين شبه النهائي وخيارات العودة التي أصبح الكثير ينادي بها ولكن دون إيجاد حل لتلك المشكلة.
وعند الحديث عن خيارات العودة للاجئين السوريين والخيارات المطروحة لتحديد المصير شبه النهائي للاجئين في دول اللجوء تنحصر في ثلاثة خيارات: الأول العودة والثاني إعادة التوطين والثالث الاندماج ويبدو أن خيار العودة غير مطروح عند غالبية اللاجئين وذلك لسببين: الأول عدم وجود ضمانات أمنية محلية أو عربية أو اقليمية أو دولية لضمان عودة آمنة للاجئين إلى ديارهم والثاني الأمن الاقتصادي ويشمل كل نواحي الحياة من تأمين مستلزمات الحياة اليومية والتعليم والصحة والعمل لذلك يميل اغلب اللاجئين الى عدم العودة وهناك احصائيات لدى المفوضية ومؤسسات المجتمع المدني تفيد بأن 90 % من اللاجئين لا يرغبون بالعودة في ديارهم.
ولا شك أن خيار إعادة توطين اللاجئين في دولة ثالثة حل من الحلول التي يمكن أن يساهم في تخفيف المعاناة عن اللاجئين، وعن الدول المستضيفة حيث إن إعادة التوطين أمر مطروح في الدول الأوروبية وغيرها ولكن الكثير من الدول الغربية قد أخذت كفايتها من اللاجئين السوريين بمختلف ثقافاتهم وطبقاتهم العلمية والعملية والإنسانية، وبالتالي أصبحت الرؤية عند تلك الدول واضحة في مصير اللاجئين وهو عدم استقبال لاجئين جدد.
وفي هذا السياق قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن إن هناك 111 ألف لاجئ في المملكة يحتاجون لإعادة التوطين، ما يشكل حوالي 14 % من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية، وذلك وفق ما نشرته صحيفة الغد.
وبالرغم من حاجة هؤلاء لإعادة التوطين إلا أنه -وفقا للمفوضية-“لا يمكن النظر في إعادة التوطين إلا لحوالي 1 % فقط جراء الخيارات المحدودة”.
أما الخيار الثالث وهو عملية إدماج اللاجئين في الدول المستضيفة لهم هو أكثر الحلول تعقيدا لتلك الدول؛ حيث إن الوضع الاقتصادي صعب وكذلك الخوف من التوطين المنتهى بالتجنيس، مما يعني تغيير بعض التوازنات.
وأود التأكيد بأن الكثير من مراكز الابحاث والدراسات كانت دوما تمهد الطريق إلى خيار الاندماج وكانت تلك الأبحاث والدراسات تتحدث عن شكل العلاقة المستقبلية بين الدول المضيفة واللاجئين وكانت تدرس بعناية كل المكونات النفسية والاجتماعية والثقافية والعادات والتقاليد لذلك كان الهدف منها معرفة تقبل المجتمع المضيف لاندماج اللاجئين السوريين وتجنيسهم في تلك الدول، وكانت الدراسات تتحدث بشكل دقيق عن العادات والتقاليد وتقبل الآخر والخصائص النفسية والاجتماعية المتعلقة بذلك، حتى أننا لاحظنا أن مضمون بعض تلك الأسئلة التي كانت تتحدث عن ردة الفعل تجاه مواقف اجتماعية: عندما يطلب لاجئ سوري الزواج من أقاربك! أو هل يمكن لك أن تسمح للاجئ في أن يتوسط ويتدخل في مشاكلك الاجتماعية والعائلية الخاصة؟ وما هو نوع المساعدة العائلية التي يمكن أن تطلبها من اللاجئ؟ وهل يمكن لك أن تتزوج من لاجئة او العكس؟ أظن أن أغلب هذه الأسئلة كان مآلها معرفة آراء المستضيفين في توطين اللاجئين السوريين من الناحية النفسية والاجتماعية والعائلية والشخصية.
يسعى المجتمع الدولي إلى فرض التوطين على الدول المستضيفة للاجئين رغم الإشكاليات الكبيرة التي ستواجه هذا المشروع حيث يعتبر أسهل الحلول للمجتمع الدولي فهو أمر واقع وأخذ منحي شبه إلزامي لتلك الدول، وأصبحت هذه الدول ملزمة في ايجاد حلول للاندماج وللأسف تعتبر بعض الدول مثل المضيفة الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، ويبدو أن الأمر في طريقه للتنفيذ.

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