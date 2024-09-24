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مليارا امرأة في العالم لا يتمتعن بتغطية الحماية الاجتماعية

9/24/2024 11:48:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون عمان - كشف التقرير السنوي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN WOMEN للعام الحالي، حول المساواة بين الجنسين، عن وجود 2 مليار فتاة وامرأة حول العالم لا يتمتعن بتغطية نظم الحماية الاجتماعية، فيما أشار التقرير لتراجع طفيف في معدّلات زواج الأطفال منذ العام 2003، إلا أن التوقعات تتجه لعدم انتهاء زواج الأطفال قبل حلول العام 2092.
وتناول التقرير الذي أطلق في الـ17 من الشهر الحالي باللغة الإنجليزية، "التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التي تشتمل على 17 هدفا رئيسيا، وعدد من المحاور الأساسية في المساواة بين الجنسين من بينها الوظائف والحماية الاجتماعية والمساواة في الأجور.
وقال التقرير، إن تحديث أنظمة الحماية الاجتماعية يمكن أن يساعد بالقضاء على الفقر وكسر الحلقة المفرغة المتمثلة بالعمالة غير الرسمية والأجور المنخفضة، إلا أنه على الصعيد العالمي، قد ظهر من بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا في عام 2022، كانت 63.3 % من النساء منخرطات في القوى العاملة، مقارنة بـ 91.9 % من الرجال، ولم يكن هناك تغيير يذكر في هذه الأرقام على مدى السنوات العشرين الماضية.
وأكد التقرير أن "فجوة الأجور بين الجنسين على مستوى العالم ما تزال تشهد حصول النساء على أجور أقل بنسبة 20 % من الرجال".
وأشار التقرير، إلى أن أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة والمستجيبة للنوع الاجتماعي ضرورية للحد من الفقر وعدم المساواة وإعادة البلدان للمسار الصحيح للوصول لأهداف التنمية المستدامة، وعلى الرغم من التقدم المهم الذي تحقق على مدى العقد الماضي وفقا للتقرير، ما تزال هناك فجوات واسعة في التغطية.
وتابع التقرير: في العام الماضي، كان أكثر من نصف سكان العالم (52.4 %) يتمتعون على الأقل بفائدة واحدة من مزايا الحماية الاجتماعية، وتشير التقديرات إلى أن 2 مليار امرأة وفتاة لم يتمتعن بالحماية، حيث أدت الفجوات المزمنة في خدمات الرعاية والسياسات إلى ترك ملايين العمال ذوي المسؤوليات الأسرية دون حماية كافية.
وركز التقرير على قضية الاستثمار في اقتصاد الرعاية للنساء، قائلا إنه يقلل في الوقت نفسه من فقر النساء في الوقت والدخل، ويدعم مشاركتهن في القوى العاملة ويوسع نطاق التوظيف المرتبط بالرعاية، مما قد يخلق ما يقرب من 300 مليون وظيفة بحلول عام 2035.
وتطرق التقرير إلى مسرّع الأمم المتحدة العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل التحولات العادلة، هو مبادرة مشتركة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول "سبتمبر" لعام 2021 لتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسد الفجوات العالمية في الوظائف اللائقة والحماية الاجتماعية، عبر الجمع بين الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية العامة والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتهدف المبادرة لخلق ما لا يقل عن 400 مليون وظيفة لائقة، في المقام الأول في الاقتصادات الخضراء والرقمية واقتصادات الرعاية، وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية لأكثر من 4 مليارات شخص مستبعدين حاليًا.
إلى ذلك، كشف التقرير عن أن 18.7 % من النساء في الفئة العمرية 20-24 عامًا تزوجن قبل سن 18 عامًا، مقابل 24.1 % في عام 2003، مع الإشارة أن مع هذه المعدلات الحالية، لن ينتهي زواج الأطفال إلا في عام 2092، رغم التراجع الطفيف في نسبة من تزوجوا قبل سن 18 عاما منذ 2003 حتى العام الحالي.
وبين التقرير أن 72 % من البلدان حددت السن الأدنى للزواج بأقل من 18 عامًا، دون استثناءات قانونية، لكل من النساء والرجال.
وأشار التقرير في مؤشرات العنف ضد النساء في بلدان العالم، بأن البلدان التي لديها تشريعات للعنف المنزلي، لديها معدلات أقل من العنف بين الشريكين مقارنة بالبلدان التي لا يوجد بها تشريعات، وبنسبة 9.5 % مقارنة بـ16.1 %.
ويشير التقرير أيضا إلى أن واحدة من كل 8 نساء وفتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا، تعرضت للعنف الجنسي أو الجسدي من قبل شريك في العام السابق.
وعلى مستوى العالم، تقضي النساء 2.5 مرة من الساعات يوميًا في الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي مثل الرجال، فيما تسود أطر قانونية تمييزية في العديد من أنحاء العالم، حيث لا تتمتع النساء في 18 % من البلدان، بحقوق متساوية في منح الجنسية لأزواجهن وأطفالهن.
وفي سياق مؤشرات العنف الجنسي ضد النساء أيضا، أشار التقرير إلى أن 54% من البلدان ليس لديها قوانين تحدد التعريف القانوني لجريمة "الاغتصاب" على أساس عدم وجود موافقة حرة.
وأظهر التقرير أن 51 % من البلدان، فيها قيد واحد على الأقل يمنع النساء من القيام بالوظائف التي يقوم بها الرجال.
وفي هدف الحماية الاجتماعية والقضاء على الفقر، أظهر التقرير بأن بالمعدلات الحالية، سيستغرق الأمر 137 عامًا إضافية للقضاء على الفقر المدقع بين النساء، مع التأكيد على أن الحماية الاجتماعية هي المفتاح للقضاء على الفقر، ومع ذلك، فإن 50.1 % من النساء مشمولات بواحدة على الأقل من مزايا الحماية الاجتماعية، مقارنة بـ 54.6 % من الرجال.
وبحلول عام 2050، قد يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 158 مليون امرأة وفتاة أخرى إلى الفقر المدقع (2.15 دولار في اليوم) وفقا للتقرير، أي أكثر بـ 16 مليون امرأة وفتاة من الرجال والفتيان. وعند مستويات الفقر الأعلى، يصل إجمالي عدد النساء والفتيات إلى 310 ملايين (3.65 دولار في اليوم) و422 مليون (6.85 دولار في اليوم).
وضمن الهدف العاشر، حول تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، أظهر التقرير بأن النساء والفتيات المهاجرات، يتعرضن لخطر كبير من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر. ففي عام 2020، شكلت النساء 64 % من ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، و27 % من الفتيات.
وضمن هدف السلام والعدل والمؤسسات القوية من أهداف التنمية المستدامة، أظهر التقرير أن 612 مليون امرأة وفتاة العام الماضي، عشن على بعد 50 كلم عن أحد النزاعات المسلحة على الأقل من بين 170 نزاعًا، بزيادة قدرها 41 % منذ عام 2015. وأكدت الأمم المتحدة زيادة بنسبة 50 % في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات منذ عام 2022، حيث تعاني النساء والفتيات من 95 % من هذه الجرائم.

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