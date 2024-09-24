شراء الخدمات في الصحة.. الأطباء تدعو لتعيين بدلاء بالمستشفيات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان – يعتبر ملف شراء الخدمات من الملفات الجدلية التي أثارها الأطباء في القطاع العام، بخاصة في ظل النقص الحاصل في المختصين في مستشفيات وزارة الصحة.
وتساءل أطباء حول لماذا يتم اللجوء لشراء خدمات أطباء، في ظل توافر أعداد كبيرة من الأطباء معتبرين أنه من الضروري فتح المجال أمام الاختصاص بشكل أكبر.
وفي نيسان (إبريل) لعام 2021، أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص منصة إلكترونية على موقعها الرسمي، تسمح للأشخاص بتقديم طلبات شراء خدمات في مختلف التخصصات وفقًا لنظام المشتريات الحكومية.
وتشمل التخصصات المطلوبة أطباء الاختصاص، مثل اختصاصات الباطنية والصدرية والجراحة والتخدير وغيرها، بالإضافة إلى الصيادلة والممرضين والفنيين في مجالات مثل الأشعة والتخدير والمختبرات الطبية. وتقرّر أن تعمل الجهات المعنية في الوزارة على تفعيل النظام المحوسب وتحويل الطلبات المقدمة للجنة المتخصصة لدراستها وتصنيفها حسب الأولويات والاحتياجات، ليتم لاحقا استكمال الأوراق والشهادات المطلوبة لإتمام إجراءات عقد الاتفاقيات لشراء الخدمات.
وقال نقيب الأطباء د.زياد الزعبي، إن وزارة الصحة تقوم بشراء خدمات بعض الأطباء من اختصاصات معينة نظرا لحاجتها لهذه الاختصاصات التي لا يوجد عدد كاف من المختصين فيها.
وأكد الزعبي في تصريح لـ"الغد" أن شراء الخدمات يأتي لسدّ الحاجة في وزارة الصحة من التخصصات بخاصة التخصصات الفرعية، مضيفا أن الاستعانة بأطباء القطاع الخاص أمر جيد.
واعتبر نقيب الأطباء أن شراء الخدمات موجود في كل دول العالم، ولكن شريطة أن من تُشترى خدماتهم القيام فعلا بواجبهم وبعملهم ضمن إطار تنظيمي من وزارة الصحة أو أن يتم تعيين بدلاء لهم في مستشفيات الوزارة.
إلى ذلك، قالت عضو مجلس نقابة الأطباء د. مها فاخوري، إلى أن شراء الخدمات، هو بالأصل لسدّ النقص الحاصل بالاختصاصات الطبية الموجود في وزارة الصحة، موضحة الأصل في شراء الخدمات أن يتم حسب الاحتياجات الجغرافية. وتابعت: أنه لتقديم خدمة أفضل للمواطن يجب أن يكون هنالك تصنيف للمستشفيات "أولية، ثانوية، تحويلية"، بحيث يكون هنالك مستشفى تحويلي في كل من أقاليم الشمال والوسط والجنوب.
ولفتت فاخوري إلى أن المستشفى التحويلي في العادة هو الذي يخدم فيه أكبر عدد من الأخصائيين والاختصاصات الفرعية والنادرة لتخفيف الضغط عن مستشفيات العاصمة، وكذلك لتسهيل وتسريع تقديم الخدمه للممرضى في المناطق النائية. وأكدت أنه من الخطأ اختزال التعيينات والاقتصار على شراء الخدمات على أطباء الاختصاص فقط.
ولفتت فاخوري إلى أن اختزال التعيينات وحصر شراء الخدمات لكافة الأطباء والمهن الصحية يعني خصخصة القطاع الطبي.
ويعتقد أطباء أن الاعتماد على شراء الخدمات ليس حلاً موثوقًا لفتح تخصصات جديدة، نظرًا لأن المختص يعمل يومين أو ثلاثة أيام فقط في الأسبوع.
ولفتت فاخوري إلى أن شراء الخدمات لطالما فتح تساؤلات حول طريقة اختيار الأطباء الذين يتم شراء خدماتهم متسائلة "هل هي للتنفيع أم ماذا؟".
واعتبرت أن نقص عدد المختصين في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الطبية، ما يؤدي للازدحام وتأخير العمليات الجراحية فضلا عن إعطاء مواعيد طويلة للمرضى. وأوضحت أن تكلفة شراء خدمات الاختصاصي تتراوح بين 2000 و3500 دينار شهريًا، مما يعني أنها "مكلفة على المدى البعيد".
وبينت أن راتب الاختصاصي المعين عبر شراء الخدمات "أعلى" من راتب الاختصاصي الموجود بالفعل في ملاك الوزارة، في حال حساب ساعات الدوام وأيامها التي هي أقل بالإضافة للالتزام.
ودعت فاخوري الوزارة لزيادة رواتب اختصاصييها، مشيرة إلى أنهم طالبوا سابقًا بتعديل النظام الخاص بنقابة الأطباء، وتحسين الرواتب المادية وإخراجهم من مظلة التأمين الصحي، حيث يحق لمقدم الخدمة الحصول على تأمين صحي مناسب بالإضافة لرفع رواتب المختصين وحوافزهم وتسهيل مهمتهم في الحصول على التخصص.
وقالت إنه بعد افتتاح مراكز طبية متخصصة على غرار قسم القلب في مستشفيات البشير و الزرقاء والكرك وإربد، بات من الضروري تعيين مختصين في هذا المجال بدلا من اللجوء إلى شراء الخدمات.
وعلى الرغم من اعترافها بوجود تخصصات تحتاج إلى شراء خدمات، إلا أنها أكدت أن هناك تخصصات لا تستدعي ذلك.
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