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شراء الخدمات في الصحة.. الأطباء تدعو لتعيين بدلاء بالمستشفيات

9/24/2024 11:48:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – يعتبر ملف شراء الخدمات من الملفات الجدلية التي أثارها الأطباء في القطاع العام، بخاصة في ظل النقص الحاصل في المختصين في مستشفيات وزارة الصحة.
وتساءل أطباء حول لماذا يتم اللجوء لشراء خدمات أطباء، في ظل توافر أعداد كبيرة من الأطباء معتبرين أنه من الضروري فتح المجال أمام الاختصاص بشكل أكبر.
وفي نيسان (إبريل) لعام 2021، أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص منصة إلكترونية على موقعها الرسمي، تسمح للأشخاص بتقديم طلبات شراء خدمات في مختلف التخصصات وفقًا لنظام المشتريات الحكومية.
وتشمل التخصصات المطلوبة أطباء الاختصاص، مثل اختصاصات الباطنية والصدرية والجراحة والتخدير وغيرها، بالإضافة إلى الصيادلة والممرضين والفنيين في مجالات مثل الأشعة والتخدير والمختبرات الطبية. وتقرّر أن تعمل الجهات المعنية في الوزارة على تفعيل النظام المحوسب وتحويل الطلبات المقدمة للجنة المتخصصة لدراستها وتصنيفها حسب الأولويات والاحتياجات، ليتم لاحقا استكمال الأوراق والشهادات المطلوبة لإتمام إجراءات عقد الاتفاقيات لشراء الخدمات.
وقال نقيب الأطباء د.زياد الزعبي، إن وزارة الصحة تقوم بشراء خدمات بعض الأطباء من اختصاصات معينة نظرا لحاجتها لهذه الاختصاصات التي لا يوجد عدد كاف من المختصين فيها.
وأكد الزعبي في تصريح لـ"الغد" أن شراء الخدمات يأتي لسدّ الحاجة في وزارة الصحة من التخصصات بخاصة التخصصات الفرعية، مضيفا أن الاستعانة بأطباء القطاع الخاص أمر جيد.
واعتبر نقيب الأطباء أن شراء الخدمات موجود في كل دول العالم، ولكن شريطة أن من تُشترى خدماتهم القيام فعلا بواجبهم وبعملهم ضمن إطار تنظيمي من وزارة الصحة أو أن يتم تعيين بدلاء لهم في مستشفيات الوزارة.
إلى ذلك، قالت عضو مجلس نقابة الأطباء د. مها فاخوري، إلى أن شراء الخدمات، هو بالأصل لسدّ النقص الحاصل بالاختصاصات الطبية الموجود في وزارة الصحة، موضحة الأصل في شراء الخدمات أن يتم حسب الاحتياجات الجغرافية. وتابعت: أنه لتقديم خدمة أفضل للمواطن يجب أن يكون هنالك تصنيف للمستشفيات "أولية، ثانوية، تحويلية"، بحيث يكون هنالك مستشفى تحويلي في كل من أقاليم الشمال والوسط والجنوب.
ولفتت فاخوري إلى أن المستشفى التحويلي في العادة هو الذي يخدم فيه أكبر عدد من الأخصائيين والاختصاصات الفرعية والنادرة لتخفيف الضغط عن مستشفيات العاصمة، وكذلك لتسهيل وتسريع تقديم الخدمه للممرضى في المناطق النائية. وأكدت أنه من الخطأ اختزال التعيينات والاقتصار على شراء الخدمات على أطباء الاختصاص فقط.
ولفتت فاخوري إلى أن اختزال التعيينات وحصر شراء الخدمات لكافة الأطباء والمهن الصحية يعني خصخصة القطاع الطبي.
ويعتقد أطباء أن الاعتماد على شراء الخدمات ليس حلاً موثوقًا لفتح تخصصات جديدة، نظرًا لأن المختص يعمل يومين أو ثلاثة أيام فقط في الأسبوع.
ولفتت فاخوري إلى أن شراء الخدمات لطالما فتح تساؤلات حول طريقة اختيار الأطباء الذين يتم شراء خدماتهم متسائلة "هل هي للتنفيع أم ماذا؟".
واعتبرت أن نقص عدد المختصين في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الطبية، ما يؤدي للازدحام وتأخير العمليات الجراحية فضلا عن إعطاء مواعيد طويلة للمرضى. وأوضحت أن تكلفة شراء خدمات الاختصاصي تتراوح بين 2000 و3500 دينار شهريًا، مما يعني أنها "مكلفة على المدى البعيد".
وبينت أن راتب الاختصاصي المعين عبر شراء الخدمات "أعلى" من راتب الاختصاصي الموجود بالفعل في ملاك الوزارة، في حال حساب ساعات الدوام وأيامها التي هي أقل بالإضافة للالتزام.
ودعت فاخوري الوزارة لزيادة رواتب اختصاصييها، مشيرة إلى أنهم طالبوا سابقًا بتعديل النظام الخاص بنقابة الأطباء، وتحسين الرواتب المادية وإخراجهم من مظلة التأمين الصحي، حيث يحق لمقدم الخدمة الحصول على تأمين صحي مناسب بالإضافة لرفع رواتب المختصين وحوافزهم وتسهيل مهمتهم في الحصول على التخصص.
وقالت إنه بعد افتتاح مراكز طبية متخصصة على غرار قسم القلب في مستشفيات البشير و الزرقاء والكرك وإربد، بات من الضروري تعيين مختصين في هذا المجال بدلا من اللجوء إلى شراء الخدمات.
وعلى الرغم من اعترافها بوجود تخصصات تحتاج إلى شراء خدمات، إلا أنها أكدت أن هناك تخصصات لا تستدعي ذلك.

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