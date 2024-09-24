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مساد: اليرموك تعمل على هدي رؤية التحديث.. وتمضي لتطوير مسيرتها

9/24/2024 11:48:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان – أكدت جامعة اليرموك أنها تنطلق في تطوير عملها، من رؤية التحديث الإداري التي تحافظ على ديمومة المؤسسات واستقرارها، بما يحقق الرؤية، وسعيها للتطوير الذي يجب أن ينهض بأبناء المؤسسة جميعا.
جاء ذلك في سياق رد رئيسها د. إسلام مساد على ما يثار من "إشاعات" حول تعديلات "النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2024"، مؤكدا أن مسيرة الجامعة، مستمرة بالتميز، وتأدية رسالتها وتحقيق أهدافها، كما أنها تتمتع بالاستقلالية، ما يحقق لها الريادة والابتكار.
وأضاف مساد في تصريحات لـ"الغد"، أن سعي الجامعة لتلافي الإشكاليات والصعوبات يقودها لمراجعة القوانين والأنظمة والتعليمات وسن التشريعات، لافتا إلى أن المراجعة لمسيرة مؤسسة كجامعة اليرموك، فعل مستمر يتطلع إلى تطويرها، وهذا أمر ضروري يصب في مصلحتها ومصلحة عامليها.
قال "كان من المفروض على الجامعة، تعديل أنظمتها بصدور قانون الجامعات الأردنية لعام 2018، وقد آن الأوان لأن ينجز هذا التعديل امتثالا لنصوص قانون الجامعات، ما يعزز استدامة الجامعة التي تستند عليها أسس التحديث الإداري والاقتصادي".
وأضاف "لا يمكن المحافظة على الاستدامة التي تخدم الأجيال المقبلة، إلا عبر رؤية منبثقة من فكرة التحديث التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتواكب منظومة الإصلاحات الشاملة، وإيمانا من إدارة الجامعة التي خطت خطوات واضحة المعالم، في إطار الرؤية التحديثية من الناحية الإدارية والاقتصادية، معربا عن أسفه من ظهور كتابات وتعليقات تحاول حرف بوصلة قرارات المؤسسة، التي أقرت لخدمة عامليها، والمحافظة على حقوقهم، ومسار الجامعة الأكاديمي وسمعتها العلمية.
وأوضح أن ما يوجه من هذه الإشاعات للجامعة، يغفل الحقائق، فما جرى تناوله حول التعديل على مكافأة نهاية الخدمة، فإنه لم يطرأ أي تغيير عليها يمس بحقوق العاملين الذين هم على رأس عملهم، وعلى غرارها مكأفاة الفصل الصيفي، مؤكدا أن الجامعة تتفرد عن سواها من الجامعات الرسمية بأنها تقدم مكافأة تدريس خلال الفصل الصيفي، وهذه ميزة لأعضاء هيئة التدريس فيها.
وفي معرض توضيحه بشأن الإجازات بدون راتب، فبين أنه جرى التعديل عليها لتصبح 8 سنوات بدلا من 3، وبما يتلاءم مع نظام الإجازات بدون راتب لأعضاء الهيئات بالجامعات الرسمية، ما يجعل التعديل ميزة.
وبشأن التأمين الصحي، بين مساد، أنه لم يجر أي تعديل على ما هو معمول به، كما لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الترقية لمن هم على رأس عملهم والمعينين قبل العام الأكاديمي 2023-2024، علما بأن تعليمات الترقية الجديدة، لن تطبق إلا منذ العام الجامعي 2023-2024، وقد جرت دراستها بعناية بما يصب في مصلحة عضو هيئة التدريس والجامعة بشأن النشر العلمي، وتحقيق التميز للجامعة، وهذا يتناغم مع حوافز النشر العلمي المجزية التي أقرتها الجامعة مؤخرا.
وتساءل مساد، أين هو الضرر الذي وقع على أعضاء هيئة التدريس، وهل من يصر على تشويه الحقائق يرى فيما أفصحت عنه في النقاط السابقة، ما يطال حقوق أي من الزملاء أعضاء هيئة التدريس.
ولفت أنه كان يأمل أن يبادر الزملاء الكرام لإشهار ما حققته الجامعة من إنجازات في السنوات الأخيرة، مثل تقدمها في التصنيفات والاعتمادات الدولية، وما تقدمه من حوافز للنشر العلمي، وما تستحدثه من برامج أكاديمية نوعية تفردت بها على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وتغيير مسميات كثير من البرامج، وتعديل خططها الدراسية لمواكبة التطور التقني والرقمي، بما يتواءم مع متطلبات التحديث الاقتصادي والإداري والتعليمي الذي تنادي به الدولة.
وأكد أن "اليرموك" تصنع خريجا مميزا، ففيها قامات علمية يشار إليها بالبنان، وأن محاولة التشويه والتضليل لا تخدم المؤسسة وعامليها، مشيرا إلى أن الجامعة تأخرت عن أخواتها من الجامعات الأخرى بتعديل أنظمتها وتعليماتها، بما يكتب لها الاستمرارية لتخدم الأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف، "إن أبواب الجامعة مشرعة لعامليها، ولا تتوانى عن قبول الرأي والرأي الآخر، ولكن لم يدرك من يصوبون سهام النقد إلى جامعتهم الأم، كم هو حجم الوفر المالي الذي ستحققه في السنوات المقبلة، مؤكدا أنه وفر مالي كبير جدا، وهذا مبني على دراسات قام بها اقتصاديون، وليس له أدنى تأثير على جودة التعليم أو مساس بحقوق العاملين بالجامعة، ما يعني تحقيق الاستدامة التي تستشرف رؤى التحديث لتتمكن من القيام بدورها وخدمة الأجيال.
وبين أن الجامعة دأبت في السنوات الأخيرة للتعرض لمثل هذه الشائعات التي لا تستند على أدلة دامغة مدعمة بالوثائق، في محاولة للإساءة لها محليا وعربيا بل عالميا، مبينا أن كل من يعمد للاستقواء على مؤسسة وطنية عريقة، يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتشريعات النافذة في الجامعة.
وكان أعضاء من الهيئة التدريسية بجامعة اليرموك، أبدوا انتقادات وتخوفات حيال تعديلات جديدة، تضمنها النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية لسنة 2024، من أبرزها إغفال علاوة النقل، مشددين على ضرورة الحفاظ على مكتسبات التدريس الصيفي للأعضاء المستفيدين منها قبل دخول النظام المعدل حيز التنفيذ، مبررين ذلك بأن هذه التعديلات قد تؤثر على حقوق العاملين مستقبلاً.
وتساءل هؤلاء عن إعادة علاوة الموازي للمتفرغين علميًا، معتبرين بأن النظام الجديد يعتبرها حوافز لا علاوات، معتبرين أن ذلك قد يغير من مكافأة الصيفي للأعضاء المعينين بعد نفاذه، ما أثار قلقهم من عدم العدالة بتطبيق هذه المكافأة.
وبشأن تعليمات الترقية الجديدة، قالوا إن التعديلات تحتوي على بنود قاسية تعيق ترقياتهم إلى رتبة الأستاذية، معتبرين بأنها يجب أن تحظى بنقاش واسع، لافتين إلى أن هناك تعديلات قد تؤثر سلبًا على جاذبية العمل الأكاديمي بالجامعة ومكانة عضو هيئة التدريس.
وأشاروا إلى أن النظام الجديد، يهدف لتقليص امتيازات أعضاء الهيئة التدريسية، كإيقاف الموازي في سنة التفرغ العلمي بعد تاريخ معين، ما يعزز الفجوة بين من استفاد منها في الماضي ومن لم يتمكن من ذلك، بالإضافة لإلغاء حق أبناء العاملين بالدراسة في جامعات أخرى، ما يعد تراجعا في الامتيازات التي كانت تُمنح سابقا.
وأشاروا إلى أن علاوة النقل، بقيت على حالها برغم أن قانون الجامعات ينص على علاوة مختلفة عن تلك الممنوحة للعاملين في الجامعة، بالإضافة للبنود المتعلقة باحتساب سنوات الخدمة قبل سنة التفرغ العلمي.
وكانت الحكومة أقرت نظاما معدلا لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة، يُقرأ مع النظام رقم (117) لسنة 2003 الأصلي نظاما واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فوفقا للتعديلات، يُشكل مجلس العمداء من بين أعضائه لجنة تسمى لجنة التعيين والترقية برئاسة الرئيس وعضوية 7 من الأساتذة، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية والترشيح، إذ يعين عضو الهيئة بالجامعة ويرقى ويتثبت ويمنح إجازة تفرغ علمي وإجازة دون راتب ويعار وينقل من فئة لفئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة، وتقبل استقالته وتنهى خدمته بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من اللجنة، وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم.
واشترط بمن يعين عضوا في الهيئة أو محاضرا متفرغا أو مساعدا للتدريس الشروط العامة، وشروط ومؤهلات خاصة، منها أن يكون حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه، تمكنه من التدريس بالجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها والدرجة الجامعية الأولى بالانتظام، وأن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
وحدد النظام المعدل علاوة الجامعة، بحيث تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة جامعة شهرية لـ: لأستاذ 880 دينارا، الأستاذ المشارك 655 دينارا، الأستاذ المساعد 495 دينارا، الأستاذ الممارس 400 دينار، المدرس 310 دنانير، المدرس المساعد 230 دينارا، وأن يستحق عضو الهيئة علاوة غلاء معيشة مقدارها 20 ديناراً.
كما يستحق عضو الهيئة التدريسية الإداري وغير الإداري من الأقسام السريرية في كلية الطب، إجازة سنوية مدتها 6 أسابيع تُمنح بالأسابيع، على ألا تقل الإجازة الواحدة عن أسبوع. ويسقط الحق بالإجازة لأعضاء الهيئة من الأقسام السريرية في نهاية كل عام ميلادي، في حال عدم استخدام هذه الإجازة.
وحدد النظام بأنه يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المُعين بعد نفاذ هذا النظام الذي يعمل بالفصل الصيفي والذي كان على رأس عمله خلال الفصل الأول والفصل الثاني قبل الفصل الصيفي أجور الساعات التي يدرسها في الفصل الصيفي بموجب تعليمات لتحديد الأجور يصدرها مجلس العمداء.
كما يجوز لمجلس العمداء منح عضو الهيئة التدريسية المثبت بالخدمة الدائمة والذي أمضى في الجامعة خدمة فعلية متصلة لا تقل عن 5 سنوات إجازة بدون راتب لفصل دراسي أو سنة أو أكثر، ولأكثر من مرة، على ألا تتجاوز هذه الإجازة 8 سنوات متصلة في المرة الواحدة، ولا يُمنح إجازة ثانية إلا بعد مرور مثل مدة الإجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها.
وأجاز النظام منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة عن كل 6 سنوات قضاها بخدمة الجامعة، ويجوز أن تكون هذه الإجازة مجزأة لفصلين دراسيين، كما يجوز منحها لسنتين متتاليتين، شريطة أن يقدم مخططا للبحث أو البحوث التي سيعدها خلال الإجازة، ويتقاضى عضو الهيئة خلال إجازة التفرغ العلمي راتبه وجميع علاواته باستثناء علاوة النقل.
وشدد النظام المعدل على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي، أن يقدم لعميد كليته عند انتهاء إجازته أو قطعها، البحث أو البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر أو التي أرسلت للنشر، والتي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمها من قبل مجلس البحث العلمي، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

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