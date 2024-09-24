مساد: اليرموك تعمل على هدي رؤية التحديث.. وتمضي لتطوير مسيرتها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حنان بشارات
عمان – أكدت جامعة
اليرموك أنها تنطلق في تطوير عملها، من رؤية التحديث الإداري التي تحافظ على ديمومة المؤسسات واستقرارها، بما يحقق الرؤية، وسعيها للتطوير الذي يجب أن ينهض بأبناء المؤسسة جميعا.
جاء ذلك في سياق رد رئيسها د. إسلام مساد على ما يثار من "إشاعات" حول تعديلات "النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2024"، مؤكدا أن مسيرة الجامعة، مستمرة بالتميز، وتأدية رسالتها وتحقيق أهدافها، كما أنها تتمتع بالاستقلالية، ما يحقق لها الريادة والابتكار.
وأضاف مساد في تصريحات لـ"الغد"، أن سعي الجامعة لتلافي الإشكاليات والصعوبات يقودها لمراجعة القوانين والأنظمة والتعليمات وسن التشريعات، لافتا إلى أن المراجعة لمسيرة مؤسسة كجامعة اليرموك، فعل مستمر يتطلع إلى تطويرها، وهذا أمر ضروري يصب في مصلحتها ومصلحة عامليها.
قال "كان من المفروض على الجامعة، تعديل أنظمتها بصدور قانون الجامعات الأردنية لعام 2018، وقد آن الأوان لأن ينجز هذا التعديل امتثالا لنصوص قانون الجامعات، ما يعزز استدامة الجامعة التي تستند عليها أسس التحديث الإداري والاقتصادي".
وأضاف "لا يمكن المحافظة على الاستدامة التي تخدم الأجيال المقبلة، إلا عبر رؤية منبثقة من فكرة التحديث التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتواكب منظومة الإصلاحات الشاملة، وإيمانا من إدارة الجامعة التي خطت خطوات واضحة المعالم، في إطار الرؤية التحديثية من الناحية الإدارية والاقتصادية، معربا عن أسفه من ظهور كتابات وتعليقات تحاول حرف بوصلة قرارات المؤسسة، التي أقرت لخدمة عامليها، والمحافظة على حقوقهم، ومسار الجامعة الأكاديمي وسمعتها العلمية.
وأوضح أن ما يوجه من هذه الإشاعات للجامعة، يغفل الحقائق، فما جرى تناوله حول التعديل على مكافأة نهاية الخدمة، فإنه لم يطرأ أي تغيير عليها يمس بحقوق العاملين الذين هم على رأس عملهم، وعلى غرارها مكأفاة الفصل الصيفي، مؤكدا أن الجامعة تتفرد عن سواها من الجامعات الرسمية بأنها تقدم مكافأة تدريس خلال الفصل الصيفي، وهذه ميزة لأعضاء هيئة التدريس فيها.
وفي معرض توضيحه بشأن الإجازات بدون راتب، فبين أنه جرى التعديل عليها لتصبح 8 سنوات بدلا من 3، وبما يتلاءم مع نظام الإجازات بدون راتب لأعضاء الهيئات بالجامعات الرسمية، ما يجعل التعديل ميزة.
وبشأن التأمين الصحي، بين مساد، أنه لم يجر أي تعديل على ما هو معمول به، كما لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الترقية لمن هم على رأس عملهم والمعينين قبل العام الأكاديمي 2023-2024، علما بأن تعليمات الترقية الجديدة، لن تطبق إلا منذ العام الجامعي 2023-2024، وقد جرت دراستها بعناية بما يصب في مصلحة عضو هيئة التدريس والجامعة بشأن النشر العلمي، وتحقيق التميز للجامعة، وهذا يتناغم مع حوافز النشر العلمي المجزية التي أقرتها الجامعة مؤخرا.
وتساءل مساد، أين هو الضرر الذي وقع على أعضاء هيئة التدريس، وهل من يصر على تشويه الحقائق يرى فيما أفصحت عنه في النقاط السابقة، ما يطال حقوق أي من الزملاء أعضاء هيئة التدريس.
ولفت أنه كان يأمل أن يبادر الزملاء الكرام لإشهار ما حققته الجامعة من إنجازات في السنوات الأخيرة، مثل تقدمها في التصنيفات والاعتمادات الدولية، وما تقدمه من حوافز للنشر العلمي، وما تستحدثه من برامج أكاديمية نوعية تفردت بها على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وتغيير مسميات كثير من البرامج، وتعديل خططها الدراسية لمواكبة التطور التقني والرقمي، بما يتواءم مع متطلبات التحديث الاقتصادي والإداري والتعليمي الذي تنادي به الدولة.
وأكد أن "اليرموك" تصنع خريجا مميزا، ففيها قامات علمية يشار إليها بالبنان، وأن محاولة التشويه والتضليل لا تخدم المؤسسة وعامليها، مشيرا إلى أن الجامعة تأخرت عن أخواتها من الجامعات الأخرى بتعديل أنظمتها وتعليماتها، بما يكتب لها الاستمرارية لتخدم الأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف، "إن أبواب الجامعة مشرعة لعامليها، ولا تتوانى عن قبول الرأي والرأي الآخر، ولكن لم يدرك من يصوبون سهام النقد إلى جامعتهم الأم، كم هو حجم الوفر المالي الذي ستحققه في السنوات المقبلة، مؤكدا أنه وفر مالي كبير جدا، وهذا مبني على دراسات قام بها اقتصاديون، وليس له أدنى تأثير على جودة التعليم أو مساس بحقوق العاملين بالجامعة، ما يعني تحقيق الاستدامة التي تستشرف رؤى التحديث لتتمكن من القيام بدورها وخدمة الأجيال.
وبين أن الجامعة دأبت في السنوات الأخيرة للتعرض لمثل هذه الشائعات التي لا تستند على أدلة دامغة مدعمة بالوثائق، في محاولة للإساءة لها محليا وعربيا بل عالميا، مبينا أن كل من يعمد للاستقواء على مؤسسة وطنية عريقة، يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتشريعات النافذة في الجامعة.
وكان أعضاء من الهيئة التدريسية بجامعة اليرموك، أبدوا انتقادات وتخوفات حيال تعديلات جديدة، تضمنها النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية لسنة 2024، من أبرزها إغفال علاوة النقل، مشددين على ضرورة الحفاظ على مكتسبات التدريس الصيفي للأعضاء المستفيدين منها قبل دخول النظام المعدل حيز التنفيذ، مبررين ذلك بأن هذه التعديلات قد تؤثر على حقوق العاملين مستقبلاً.
وتساءل هؤلاء عن إعادة علاوة الموازي للمتفرغين علميًا، معتبرين بأن النظام الجديد يعتبرها حوافز لا علاوات، معتبرين أن ذلك قد يغير من مكافأة الصيفي للأعضاء المعينين بعد نفاذه، ما أثار قلقهم من عدم العدالة بتطبيق هذه المكافأة.
وبشأن تعليمات الترقية الجديدة، قالوا إن التعديلات تحتوي على بنود قاسية تعيق ترقياتهم إلى رتبة الأستاذية، معتبرين بأنها يجب أن تحظى بنقاش واسع، لافتين إلى أن هناك تعديلات قد تؤثر سلبًا على جاذبية العمل الأكاديمي بالجامعة ومكانة عضو هيئة التدريس.
وأشاروا إلى أن النظام الجديد، يهدف لتقليص امتيازات أعضاء الهيئة التدريسية، كإيقاف الموازي في سنة التفرغ العلمي بعد تاريخ معين، ما يعزز الفجوة بين من استفاد منها في الماضي ومن لم يتمكن من ذلك، بالإضافة لإلغاء حق أبناء العاملين بالدراسة في جامعات أخرى، ما يعد تراجعا في الامتيازات التي كانت تُمنح سابقا.
وأشاروا إلى أن علاوة النقل، بقيت على حالها برغم أن قانون الجامعات ينص على علاوة مختلفة عن تلك الممنوحة للعاملين في الجامعة، بالإضافة للبنود المتعلقة باحتساب سنوات الخدمة قبل سنة التفرغ العلمي.
وكانت الحكومة أقرت نظاما معدلا لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة، يُقرأ مع النظام رقم (117) لسنة 2003 الأصلي نظاما واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فوفقا للتعديلات، يُشكل مجلس العمداء من بين أعضائه لجنة تسمى لجنة التعيين والترقية برئاسة الرئيس وعضوية 7 من الأساتذة، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية والترشيح، إذ يعين عضو الهيئة بالجامعة ويرقى ويتثبت ويمنح إجازة تفرغ علمي وإجازة دون راتب ويعار وينقل من فئة لفئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة، وتقبل استقالته وتنهى خدمته بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من اللجنة، وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم.
واشترط بمن يعين عضوا في الهيئة أو محاضرا متفرغا أو مساعدا للتدريس الشروط العامة، وشروط ومؤهلات خاصة، منها أن يكون حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه، تمكنه من التدريس بالجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها والدرجة الجامعية الأولى بالانتظام، وأن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
وحدد النظام المعدل علاوة الجامعة، بحيث تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة جامعة شهرية لـ: لأستاذ 880 دينارا، الأستاذ المشارك 655 دينارا، الأستاذ المساعد 495 دينارا، الأستاذ الممارس 400 دينار، المدرس 310 دنانير، المدرس المساعد 230 دينارا، وأن يستحق عضو الهيئة علاوة غلاء معيشة مقدارها 20 ديناراً.
كما يستحق عضو الهيئة التدريسية الإداري وغير الإداري من الأقسام السريرية في كلية الطب، إجازة سنوية مدتها 6 أسابيع تُمنح بالأسابيع، على ألا تقل الإجازة الواحدة عن أسبوع. ويسقط الحق بالإجازة لأعضاء الهيئة من الأقسام السريرية في نهاية كل عام ميلادي، في حال عدم استخدام هذه الإجازة.
وحدد النظام بأنه يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المُعين بعد نفاذ هذا النظام الذي يعمل بالفصل الصيفي والذي كان على رأس عمله خلال الفصل الأول والفصل الثاني قبل الفصل الصيفي أجور الساعات التي يدرسها في الفصل الصيفي بموجب تعليمات لتحديد الأجور يصدرها مجلس العمداء.
كما يجوز لمجلس العمداء منح عضو الهيئة التدريسية المثبت بالخدمة الدائمة والذي أمضى في الجامعة خدمة فعلية متصلة لا تقل عن 5 سنوات إجازة بدون راتب لفصل دراسي أو سنة أو أكثر، ولأكثر من مرة، على ألا تتجاوز هذه الإجازة 8 سنوات متصلة في المرة الواحدة، ولا يُمنح إجازة ثانية إلا بعد مرور مثل مدة الإجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها.
وأجاز النظام منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة عن كل 6 سنوات قضاها بخدمة الجامعة، ويجوز أن تكون هذه الإجازة مجزأة لفصلين دراسيين، كما يجوز منحها لسنتين متتاليتين، شريطة أن يقدم مخططا للبحث أو البحوث التي سيعدها خلال الإجازة، ويتقاضى عضو الهيئة خلال إجازة التفرغ العلمي راتبه وجميع علاواته باستثناء علاوة النقل.
وشدد النظام المعدل على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي، أن يقدم لعميد كليته عند انتهاء إجازته أو قطعها، البحث أو البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر أو التي أرسلت للنشر، والتي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمها من قبل مجلس البحث العلمي، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
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