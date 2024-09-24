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بعد شهرين من إلغاء العمل بلائحة الأجور..الأطباء توقف التعامل مع شركات التأمين

9/24/2024 11:48:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - قررت نقابة الأطباء وقف التعامل مع شركات التأمين اعتبارا من 16 تشرين الأول "أكتوبر" القادم.
وقالت النقابة إنها أنهت عملها بخصوص التعديلات المقترحة من قبل وزارة الصحة على الاجراءات الواردة والكشفيات في لائحة الأجور لسنة 2024 وذلك على مدار شهرين كاملين وضمن لجان مشتركة بين الطرفين.
وأضافت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" أنها قرّرت استمرار معالجة المرضى المؤمّنين لدى شركات التأمين وكافة الجهات الدافعة للفاتورة العلاجية حسب التسعيرة المعتمدة من النقابة وبطريقة الدفع المباشر مع إلزام الطبيب بإعطاء فاتورة للمريض وذلك اعتبارا من تاريخ 16 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأكدت النقابة أن ذلك سيعتبر قرارا نافذا في حال لم تقم وزارة الصحة بإصدار اللائحة المتفق عليها في الجريدة الرسمية.
وفي هذا السياق، قال نقيب الأطباء د. زياد الزعبي إن هذا القرار هو قرار نهائي "لا رجعة عنه".
وأوضح الزعبي في تصريحات لـ"الغد" أنه مضى لغاية الآن "نحو 13 شهرا من عمر المفاوضات بيننا وبين وزارة الصحة، والتي كانت في بدايتها بمشاركة الجهات التأمينية ودافعي الفاتورة العلاجية".
وأضاف "في مرحلة ما، قدّمنا في النقابة تعديلا على اللائحة وفق ما تم الاتفاق مع وزارة الصحة، وتم إرسالها إلى الوزارة في آذار "مارس" الماضي".
وأكد الزعبي أنه بعد الاتفاق على اللائحة جرى إرسالها لنشرها في الجريدة الرسمية وهو ما تم، منوها إلى إن شركات التأمين احتجت عليها، ومارست ضغوطا إلى أن سُحبت وتم وقف العمل بها.
ولفت إلى أن مجلس النقابة يجري اجتماعات مع وزارة الصحة منذ 15 تموز (يوليو) الماضي ولغاية الآن، وتم الاتفاق على لائحة جديدة ونوقشت جميع بنودها.
وقال الزعبي "تماهى إلى مسامعنا أن وزير الصحة وافق على النسخة الأخيرة من لائحة الأجور، إلا أنه أرسلها إلى شركات التأمين كي توافق عليها منذ نحو أسبوعين ولم يطرأ أي جديد عليها".
وشدد على أن مجلس النقابة لا يمكنه الانتظار لفترة أطول، حيث إنه بناء على طلب من أطباء القطاع الخاص والصندوق التعاوني، تقرّر إمهال الوزارة حتى الـ16 من الشهر المقبل للموافقة على لائحة الأجور لسنة 2024 وإبرام عقد الصندوق التعاوني.
وأكد الزعبي على أنه لم يرد للنقابة أي اتصالات من قبل وزارة الصحة أو من أي جهة أخرى، لافتا إلى أن القرار قد اتُّخذ أول من أمس وهو "قرار نهائي" إلا في حالة الموافقة على اللائحة مع توقيع عقد الصندوق التعاوني.
إلى ذلك، أبلغ رئيس الصندوق التعاوني للأطباء د.حاتم الرواشدة، أطباء القطاع الخاص، بضرورة الالتزام بقرار مجلس النقابة بوقف التعامل مع مرضى التأمين باستثناء الحالات الطارئة.
وقال في كتاب موجّه لهم أمس الثلاثاء "إنه إذا لم يتم نشر التسعيرة في الجريدة الرسمية والتوقيع على العقد الموحد فسوف يتم التوقف عن التعامل مع مرضى التأمين وذلك اعتبارا من 16 تشرين أول "أكتوبر" القادم.
وشدد الرواشدة على ضرورة الالتزام بقرار مجلس النقابة والالتزام بمعالجة مرضى التأمين عن طريق الدفع النقدي.
يُذكر أنه في 8 تموز (يوليو) الماضي، قرّر وزير الصحة فراس الهواري، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية.
ويأتي قرار الوزير استنادا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.
وألغى الوزير العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 2024/6/13، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.
وكان وزير الصحة فراس الهواري أكد قبيل إجراء التشكيل الوزاري وعودته مجددا إلى وزارة الصحة أن قرار الوزارة بإلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 جاء حماية لمصلحة المواطن وأمنه الصحي.
وأوضح الهواري أن الكلف العالية المترتبة على المواطن في اللائحة الجديدة، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، كان السبب الرئيس في إلغائها، وأن الوزارة شكلت لجنة من المتخصصين المعنيين لتقريب وجهات النظر والخروج بتوافق مرض للمواطن ويعطي الطبيب والعاملين في المجال الطبي حقوقهم، وأجمعت اللجنة على ضرورة وضع خطة متدرجة للخروج بلائحة معقولة تحقق رضا الجميع.

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