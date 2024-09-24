Wednesday, 25 September 2024 09:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التزام هولندي لدعم الأردن بمواجهة التغير المناخي بخاصة على المياه

9/24/2024 11:48:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- وسط دعوات أممية بضرورة تلبية متطلبات التمويل الشامل لمواجهة مخاطر انعكاسات التغير المناخي بخاصة على المياه والتي تتكبدها دول العالم النامية، ومن ضمنها الأردن الأفقر مائيا على مستوى العالم، أكدت سفارة هولندا لدى الأردن دعم المملكة على تعزيز القدرة على الصمود أمام تلك المخاطر.
وفيما أكد تقرير صدر مؤخرا عن "البنك الدولي"، وحصلت "الغد" على نسخة منه، ضرورة توجيه الأنشطة المناخية، والتي يتم دعمها وتمويلها من الدول والجهات المانحة، للفئات الأكثر تضررا وتأثرا جراء تداعيات تغير المناخ، قال سفير مملكة هولندا لدى الأردن هاري فيرفاي "إن هولندا ملتزمة بدعم الأردن بالتصدي لتغير المناخ، أحد التحديات العالمية الأكثر إلحاحا في عصرنا".
وأشار فيرفاي، في تصريحات لـ"الغد"، لالتزام بلاده إزاء ذلك "عبر الاستفادة من الخبرة الهولندية في القدرة على التكيف مع المناخ والإدارة المستدامة للمياه"، مضيفا "نحن ملتزمون بدعم الأردن في بناء قدرته على الصمود".
وشددت السفارة بدورها على "أن المياه والمناخ والنمو الاقتصادي المستدام من المواضيع الأساسية في الدعم متعدد السنوات الذي تقدمه هولندا للأردن"، مبينة "أنها تدعم المشاريع التي تركز على توفير موارد إضافية للمياه غير الجوفية، وتعزيز الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وجعل القطاع الزراعي ذكيا في مجال المياه والمناخ، ودعم المساهمات المحددة وطنيا في الأردن من خلال التخفيف".
وفي سياق تأكيدات أهمية التمويل الشامل وصولا إلى التنمية المطلوبة، سلط رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، وملكة هولندا جلالة الملكة ماكسيما، وهي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، الضوء على هذه الفرصة في ورقة تناولها تقرير "البنك الدولي"، مشيرين لـ"أن التمويل الشامل للجميع له دور فريد وحيوي في ضمان وصول تمويل الأنشطة المناخية إلى الفئات الأكثر احتياجا وتعرضا للمخاطر وتمكينهم من العمل".
وأكدا في التقرير الذي حمل عنوانه "الأهمية القصوى للتمويل الشامل للجميع في جهود التصدي لتغير المناخ"، "أن الوقت حان للعمل الموحد لجعل التمويل الشامل للجميع أساس الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ"، وذلك نظرا "لزيادة نطاق الصدمات المناخية وتواترها".
ومن جانبها، أكدت السفارة الهولندية لدى الأردن دعمها العديد من الأنشطة التي تساهم في زيادة قدرة الأردن على الصمود أمام تغير المناخ، مشيرة "لأنها تدرك أن الأردن هو من أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم وأكثر عرضة لتغير المناخ".
وأوضحت السفارة أن القدرة على التكيف مع المناخ، "أحد المحاور الرئيسية لهولندا في الأردن"، مستعرضة من بين الأمثلة على الدعم الهولندي لهذا القطاع، القيام بإصدار أول سندات استدامة خضراء محلية من قبل إحدى البنود الأردنية، ضمن مشروع المرفق العالمي للشركات الخضراء الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة لمؤسسة التمويل الدولية.
ويستهدف إصدار سندات الاستدامة الخضراء، التي تصل مدتها لستة أعوام، تعزيز محفظة الإقراض الأخضر للبنك، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقص الخدمات، بما في ذلك الشركات المملوكة للنساء، والمساهمة في سوق الأصول المتنامية في الأردن.
وفي إطار صندوق الاستئماني المتعدد المانحين التابع للبنك الدولي، بينت السفارة أن هولندا دعمت إطلاق البنك المركزي الأردني لإستراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028، والتي تركز بشكل خاص على أهمية التمويل الأخضر الشامل.
وكان مشاركون في مؤتمر القمة العالمية للمحيطات، دعوا إلى ضرورة تعزيز ورفع مستويات العمل الحثيث على مواجهة التحديات المناخية التي تواجه المنطقة العربية تحديدا، مشيرين إلى أنها "تعيش ظروفا حرجة"، وفتح المجال أمام بحث الفرص المتاحة في مواجهة هذه التحديات إقليميا ودوليا.
وأكد وزير المياه والري رائد أبو السعود حينها، أهمية المضي في مشاريع تنسجم ومفهوم "النمو الأخضر"، مشيرا لأنه في ظل اقتراب موعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29)، ستتركز مشاركة "المياه" الأردنية في المؤتمر، على أولوية تحصيل حقوق المياه المشتركة في إطار المياه العابرة للحدود والأحواض المشتركة، دون اقتصارها على أهمية عوامل التغير المناخي وتأثيراته، وعلى أهميته.
وفي إطار العدّ التنازلي لمؤتمر (كوب 29)، فإنه يحظى بأهمية استثمار الفرصة لطرح ملفّات مائية ذات أولوية ملحّة، على طاولة المفاوضات الدولية، والتي تمثل سبلا لا بديل منها، في عبور المملكة، نحو برّ الأمان.
ففيما أكدت نداءات عالمية وأممية أهمية إدراج المياه بصفتها محور عمل رئيسا في جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، فإن ذلك يعني الحاجة الملحّة إلى تحرك عالمي عاجل منسق عبر جميع القطاعات والمؤسسات؛ لضمان عالم يتمتع بالأمن المائي، من خلال زيادة الشمول لمساندة التنمية وضمان تقاسم منافع المياه.
وبينت تلك الدعوات أن مثل هذه التغييرات، تتطلب تأسيس الشراكات ووضع السياسات وتوفير التمويل، ما يعني الحاجة إلى استثمارات وتمويل أكبر بكثير للبنية التحتية المرتبطة بالمياه والمؤسسات.
وتمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا بشكل خاص، حيث تشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه عالميا، تتطلب مبلغًا هائلاً قد يصل إلى 6.7 تريليون دولار بحلول العام 2030، و22.6 تريليون دولار بحلول العام 2050.
والتمويل الشامل هو قناة ناضجة منخفضة المخاطر وعالية الأثر، وينبغي أن تستفيد منها الجهات الممولة للأنشطة المناخية، وفق التقرير الذي لفت لـ"أن قطاع التمويل الشامل بالفعل منظومة راسخة، حيث يوجه بفعالية وأمان مبالغ كبيرة من التمويل من المستثمرين ذوي التأثير الفعال، والصناديق الوسيطة، والمؤسسات المالية الإنمائية إلى محدودي الدخل عبر مؤسسات مالية تخضع للوائح تنظيمية شديدة الصرامة".
وتنصب هذه الجهود في إطار الاستجابة المستدامة لتأكيدات صرح بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيال ضرورة "أن يكون النظام المالي العالمي جزءا من الحل المناخي"، بالإضافة لكونها عنصرا رئيسا في مفاوضات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ إنشاء آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار في العام 2013.
وعودة إلى تفاصيل التقرير ذاته، فإن تحديد أجندة المناخ العالمية، تجري عبر مناقشات مكثفة حول تمويل الأنشطة المناخية، منوها لأن هذه النقاشات تغفل إلى حد كبير المسألة المتعلقة بمن يمكنه الوصول إلى هذا التمويل.
وتزامنا مع الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP29، حذر التقرير ذاته من مخاطر عدم الحصول على التمويل، مبينا أنه لا يمكن للمتضررين من تغير المناخ "توقع الصدمات المناخية ومواجهتها والتعافي منها على نحو كاف، كما لا يمكنهم التكيف لزيادة قدرتهم على الصمود وتحسين سبل كسب عيشهم".
ولذلك، أوصى التقرير بضرورة "توفير هذا التمويل لجميع من يعانون من آثار المناخ، وخاصة الذين يعيشون في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمعرضين للمعاناة والمخاطر بصورة كبيرة".

MENAFN24092024000072011014ID1108711967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث