التزام هولندي لدعم الأردن بمواجهة التغير المناخي بخاصة على المياه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان- وسط دعوات أممية بضرورة تلبية متطلبات التمويل الشامل لمواجهة مخاطر انعكاسات التغير المناخي بخاصة على المياه والتي تتكبدها دول العالم النامية، ومن ضمنها الأردن الأفقر مائيا على مستوى العالم، أكدت سفارة هولندا لدى الأردن دعم المملكة على تعزيز القدرة على الصمود أمام تلك المخاطر.
وفيما أكد تقرير صدر مؤخرا عن "البنك الدولي"، وحصلت "الغد" على نسخة منه، ضرورة توجيه الأنشطة المناخية، والتي يتم دعمها وتمويلها من الدول والجهات المانحة، للفئات الأكثر تضررا وتأثرا جراء تداعيات تغير المناخ، قال سفير مملكة هولندا لدى الأردن هاري فيرفاي "إن هولندا ملتزمة بدعم الأردن بالتصدي لتغير المناخ، أحد التحديات العالمية الأكثر إلحاحا في عصرنا".
وأشار فيرفاي، في تصريحات لـ"الغد"، لالتزام بلاده إزاء ذلك "عبر الاستفادة من الخبرة الهولندية في القدرة على التكيف مع المناخ والإدارة المستدامة للمياه"، مضيفا "نحن ملتزمون بدعم الأردن في بناء قدرته على الصمود".
وشددت السفارة بدورها على "أن المياه والمناخ والنمو الاقتصادي المستدام من المواضيع الأساسية في الدعم متعدد السنوات الذي تقدمه هولندا للأردن"، مبينة "أنها تدعم المشاريع التي تركز على توفير موارد إضافية للمياه غير الجوفية، وتعزيز الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وجعل القطاع الزراعي ذكيا في مجال المياه والمناخ، ودعم المساهمات المحددة وطنيا في الأردن من خلال التخفيف".
وفي سياق تأكيدات أهمية التمويل الشامل وصولا إلى التنمية المطلوبة، سلط رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، وملكة هولندا جلالة الملكة ماكسيما، وهي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، الضوء على هذه الفرصة في ورقة تناولها تقرير "البنك الدولي"، مشيرين لـ"أن التمويل الشامل للجميع له دور فريد وحيوي في ضمان وصول تمويل الأنشطة المناخية إلى الفئات الأكثر احتياجا وتعرضا للمخاطر وتمكينهم من العمل".
وأكدا في التقرير الذي حمل عنوانه "الأهمية القصوى للتمويل الشامل للجميع في جهود التصدي لتغير المناخ"، "أن الوقت حان للعمل الموحد لجعل التمويل الشامل للجميع أساس الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ"، وذلك نظرا "لزيادة نطاق الصدمات المناخية وتواترها".
ومن جانبها، أكدت السفارة الهولندية لدى الأردن دعمها العديد من الأنشطة التي تساهم في زيادة قدرة الأردن على الصمود أمام تغير المناخ، مشيرة "لأنها تدرك أن الأردن هو من أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم وأكثر عرضة لتغير المناخ".
وأوضحت السفارة أن القدرة على التكيف مع المناخ، "أحد المحاور الرئيسية لهولندا في الأردن"، مستعرضة من بين الأمثلة على الدعم الهولندي لهذا القطاع، القيام بإصدار أول سندات استدامة خضراء محلية من قبل إحدى البنود الأردنية، ضمن مشروع المرفق العالمي للشركات الخضراء الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة لمؤسسة التمويل الدولية.
ويستهدف إصدار سندات الاستدامة الخضراء، التي تصل مدتها لستة أعوام، تعزيز محفظة الإقراض الأخضر للبنك، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقص الخدمات، بما في ذلك الشركات المملوكة للنساء، والمساهمة في سوق الأصول المتنامية في الأردن.
وفي إطار صندوق الاستئماني المتعدد المانحين التابع للبنك الدولي، بينت السفارة أن هولندا دعمت إطلاق البنك المركزي الأردني لإستراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028، والتي تركز بشكل خاص على أهمية التمويل الأخضر الشامل.
وكان مشاركون في مؤتمر القمة العالمية للمحيطات، دعوا إلى ضرورة تعزيز ورفع مستويات العمل الحثيث على مواجهة التحديات المناخية التي تواجه المنطقة العربية تحديدا، مشيرين إلى أنها "تعيش ظروفا حرجة"، وفتح المجال أمام بحث الفرص المتاحة في مواجهة هذه التحديات إقليميا ودوليا.
وأكد وزير المياه والري رائد أبو السعود حينها، أهمية المضي في مشاريع تنسجم ومفهوم "النمو الأخضر"، مشيرا لأنه في ظل اقتراب موعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29)، ستتركز مشاركة "المياه" الأردنية في المؤتمر، على أولوية تحصيل حقوق المياه المشتركة في إطار المياه العابرة للحدود والأحواض المشتركة، دون اقتصارها على أهمية عوامل التغير المناخي وتأثيراته، وعلى أهميته.
وفي إطار العدّ التنازلي لمؤتمر (كوب 29)، فإنه يحظى بأهمية استثمار الفرصة لطرح ملفّات مائية ذات أولوية ملحّة، على طاولة المفاوضات الدولية، والتي تمثل سبلا لا بديل منها، في عبور المملكة، نحو برّ الأمان.
ففيما أكدت نداءات عالمية وأممية أهمية إدراج المياه بصفتها محور عمل رئيسا في جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، فإن ذلك يعني الحاجة الملحّة إلى تحرك عالمي عاجل منسق عبر جميع القطاعات والمؤسسات؛ لضمان عالم يتمتع بالأمن المائي، من خلال زيادة الشمول لمساندة التنمية وضمان تقاسم منافع المياه.
وبينت تلك الدعوات أن مثل هذه التغييرات، تتطلب تأسيس الشراكات ووضع السياسات وتوفير التمويل، ما يعني الحاجة إلى استثمارات وتمويل أكبر بكثير للبنية التحتية المرتبطة بالمياه والمؤسسات.
وتمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا بشكل خاص، حيث تشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه عالميا، تتطلب مبلغًا هائلاً قد يصل إلى 6.7 تريليون دولار بحلول العام 2030، و22.6 تريليون دولار بحلول العام 2050.
والتمويل الشامل هو قناة ناضجة منخفضة المخاطر وعالية الأثر، وينبغي أن تستفيد منها الجهات الممولة للأنشطة المناخية، وفق التقرير الذي لفت لـ"أن قطاع التمويل الشامل بالفعل منظومة راسخة، حيث يوجه بفعالية وأمان مبالغ كبيرة من التمويل من المستثمرين ذوي التأثير الفعال، والصناديق الوسيطة، والمؤسسات المالية الإنمائية إلى محدودي الدخل عبر مؤسسات مالية تخضع للوائح تنظيمية شديدة الصرامة".
وتنصب هذه الجهود في إطار الاستجابة المستدامة لتأكيدات صرح بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيال ضرورة "أن يكون النظام المالي العالمي جزءا من الحل المناخي"، بالإضافة لكونها عنصرا رئيسا في مفاوضات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ إنشاء آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار في العام 2013.
وعودة إلى تفاصيل التقرير ذاته، فإن تحديد أجندة المناخ العالمية، تجري عبر مناقشات مكثفة حول تمويل الأنشطة المناخية، منوها لأن هذه النقاشات تغفل إلى حد كبير المسألة المتعلقة بمن يمكنه الوصول إلى هذا التمويل.
وتزامنا مع الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP29، حذر التقرير ذاته من مخاطر عدم الحصول على التمويل، مبينا أنه لا يمكن للمتضررين من تغير المناخ "توقع الصدمات المناخية ومواجهتها والتعافي منها على نحو كاف، كما لا يمكنهم التكيف لزيادة قدرتهم على الصمود وتحسين سبل كسب عيشهم".
ولذلك، أوصى التقرير بضرورة "توفير هذا التمويل لجميع من يعانون من آثار المناخ، وخاصة الذين يعيشون في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمعرضين للمعاناة والمخاطر بصورة كبيرة".
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