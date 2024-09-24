الملك يدعو لتهدئة شاملة بالمنطقة لدى لقاءاته بقادة دول ورؤساء وزراء



فقد التقى جلالته، بالرئيس البرازيلي لويز اناسيو لولا سيلفا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ورئيس وزراء إيرلندا سايمون هاريس، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، كلا على حدة.



وأكد جلالة الملك خلال اللقاءات، التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وحماية المدنيين.



وأعاد جلالته التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.



وجدد جلالة الملك الدعوة لتلبية الاحتياجات الطارئة لأهالي غزة وضمان وصول المساعدات دون اعتراض أو تأخير، لافتا إلى جهود الأردن في تعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.



وبين جلالته ضرورة العمل بشكل جاد وفاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.



وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة. -(بترا)