خطاب الملك.. الضمير الإنساني حين يذكر العالم بخذلان الضحايا

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد الكيالي وزايد الدخيل

رسالة حادة للمتطرفين الذين يروجون لفكرة الأردن كوطن بديل

حقوق الإنسان انتقائية وامتياز يمنح للبعض ويحرم البعض الآخر منه

الأمم المتحدة في أسوأ حال ويجب العمل على إحياء دورها لحل النزاعات

وجوب فرض العالم وصول المساعدات لغزة للحد من الكارثة الإنسانية

عمان - ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني خطابا تاريخيا أمس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة، بنيويورك في دورتها الـ79، واجه فيه المعايير المزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية، وجاء الخطاب على نحو غير معهود يوجهه زعيم عربي للغرب بهذه اللهجة الواضحة منذ عقود.

وقال جلالته في خطابه، "لا عجب أن الثقة بالمبادئ والقيم الأساسية للأمم المتحدة قد بدأت بالانهيار، سواء داخل هذه القاعة أو خارجها. فالواقع الأليم الذي يتجلى أمام الكثيرين هو أن بعض الشعوب هي فعليا فوق القانون الدولي، وأن العدالة الدولية تنصاع للقوة، وأن حقوق الإنسان انتقائية؛ فهي امتياز يمنح للبعض ويحرم البعض الآخر منه حسب الأهواء".

وأكد مراقبون أن جلالته، وجه رسالة حادة اللهجة أيضا إلى المتطرفين الذين يروجون باستمرار لفكرة الأردن كوطن بديل، قائلا بكل وضوح "هذا لن يحدث أبدا، ولن نقبل أبدا بالتهجير القسري للفلسطينيين، فهو جريمة حرب".

وأشار هولاء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إلى أن جلالته تحدث بكل وضوح، وبخطاب تاريخي وضع النقاط على الحروف، أفصح فيه عن أن الصراعات الإقليمية والاضطرابات العالمية والأزمات الإنسانية التي تعصف بمجتمعنا الدولي، تختبر أيضا الثقة العالمية والسلطة الأخلاقية، بخاصة وأن العدالة الدولية تنصاع للقوة، وأن حقوق الإنسان انتقائية؛ فهي امتياز يمنح للبعض ويحرم البعض الآخر منه حسب الأهواء.

وفي هذا الإطار، قال الوزير الأسبق مجحم الخريشا، إن "جلالة الملك في خطابه التاريخي، وجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن حياة الفلسطينيين ليست أقل أهمية من حياة الإسرائيليين، وحياتنا ليست أقل أهمية من حياة الآخرين، وتطبيق القانون الدولي انتقائي، وحقوق الإنسان لها محددات، فهي تتوقف عند الحدود، وتختلف باختلاف الأعراق، والأديان، وهذه رسالة خطرة جدا، والعواقب معها في ظل التقاعس الدولي، ستكون كارثية علينا جميعا.

وأضاف الخريشا إن "السردية الحقيقية للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لم تبدأ منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كما أوضح جلالة الملك، إذ تحمل الفلسطينيون أكثر من 57 عاما من الاحتلال والظلم والاضطهاد".

وخلال هذه السنوات، وفق الوزير الأسبق، سُمح للحكومة الإسرائيلية بأن تتجاوز الخط الأحمر تلو الآخر، وما حصل في 7 أكتوبر، ما هو إلا ثمن لصَمت المجتمع الدولي عن تقديم المقاربة الصحيحة للقضية الفلسطينية، وانتقائيته في تطبيق القوانين، وهو ثمن لهذا الفشل في تحقيق تقدم ملموس نحو أفق سياسي، يحقق السلام للطرفين على حد سواء.

وزاد الخريشا إن "الخطاب الملكي التاريخي، شكل في مضمونه الموقف الرسمي العربي، وأعاد التأكيد على مبدأ مد العالم العربي يده لإسرائيل عبر مبادرة السلام العربية، مستعدا للاعتراف التام بها وتطبيع العلاقات معها مقابل السلام، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، اختارت المواجهة ورفضت السلام، نتيجة للحصانة التي اكتسبتها عبر سنوات في غياب أي رادع لها، لا سيما وأن الكيان الإسرائيلي يسعى إلى إقامة نظام إقليمي في جوهره نظام أمني وإعادة ترتيب المنطقة كما تريدها الصهيونية".

بدوره، قال عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إن الخطاب التاريخي لجلالة الملك، تضمن إشارة جلية وصريحة إلى أن استمرارية الفلتان الإسرائيلي من العقاب، لن تستمر طويلاً، مع وضوح مشاهد قتل الأطفال والنساء، وتدمير المستشفيات والمساجد والكنائس، وتعمد استهداف دور العبادة في قطاع غزة، وغيرها من مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام العالم أجمع، وأن وقف الحرب والوصول إلى أفق سياسي، هو السبيل الوحيد أمام الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لا سيما وأن الأردن مهما بلغت التكاليف، لن يسمح بأي شكل من الأشكال بتصدير مشاكل الاحتلال الإسرائيلي ومعضلاته الديموغرافية إلى الأردن.

وتابع الغزو "حتى في حقوق الإنسان، فقد قال جلالة الملك، وبملء الفم، إن هناك ازدواجية في المعايير، فهل تطبق كل معايير حقوق الإنسان على المواطن الفلسطيني؟". ومن هنا، دخل جلالته، وفق الغزو، إلى صلب الحقيقة، وهو يتحدث عن الدمار والخراب والقتل اليومي الذي تعيشه عائلات وأُسر، بل وشعب كامل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف "جلالة الملك وفي نظرة للمستقبل، حذر من أن يكون تحقيق الأمن عبر استخدام إسرائيل للوسائل العسكرية، بخاصة وأن كل تصعيد تختلقه يتبعه هدوء مؤقت، وسرعان ما يبدأ تصعيد جديد أكثر فتكا، إذ فإن المطلوب اليوم، هو أن نعود الى كل قرارات الشرعية الدولية، وأن يتم العمل الآن وليس غداً، على إرغام الاحتلال بأن يعترف بدولة فلسطينية، يعيش فيها شعبها بأمن وأمان، فمن غير تحقيق هذا، فإن دوامة العنف ستعود مرات ومرات".

أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، قال إن روح خطاب جلالة الملك، "تأكيد المؤكد"، فقد جاء شاملا حاسما لكثير من القضايا وبالذات القضية الفلسطينية، وهو ما تجلى في مضامين الخطاب التي جالت على كل ما يجري في المنطقة وأخذت أبعادا استثنائية في عرضها للعالم، بهذه الرؤية العميقة والمحكمة، المحملة بالأسئلة لعالم يغمض عينيه عن الحقائق والحقوق.

وأكد الماضي، أن جلالة الملك أراد أن يقول للعالم وزعمائه "إنني أقف هنا أمامكم اليوم لأحذر من تداعيات ما يجري في المنطقة، وأنتم والمجتمع الدولي لم يستمع لما حذرت منه في عام 2023 قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة".

ولفت الماضي، إلى أن جلالة الملك أراد أن يرسل هذه الرسالة للمجتمع الدولي، كاشفا فيها عن رؤية حكيمة وحازمة، بين فيها عن "أننا نتعامل مع تداعيات، لم يحسن المجتمع الدولي التصرف معها. ليس فقط منذ 7 اكتوبر، ولكن لم يحسن هذا العالم التصرف معها منذ عام 1948 و1967".، مشددا على أن جلالة الملك، قدّم وصفا كاملا لما جرى ويجري حاليا في منطقتنا، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة على نحو عام، عندما ركز على مجموعة قضايا تعتبر هي المشكلة وهي مفتاح الحل.

ولفت إلى أن جلالته، تحدّث عمّا جرى في 7 أكتوبر وعن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي لم يميّز بين الأطفال والنساء والمقاتلين، ولم يتوان الاحتلال عن تدمير البنية التحتية بكاملها في غزة، ليس فقط انتقاما لما جرى في 7 أكتوبر، لكن في محاولة منه لتثبيت نهج جديد في المنطقة، يكشف عن دموية إسرائيل وابديتها في التعامل مع الأحداث، بخاصة مع القضية الفلسطينية.

وأوضح الماضي، أن جلالة الملك تحدث وعلى نحو معمق، عن وجوب فرض المجتمع الدولي وصول المساعدات الدولية إلى الأهل في قطاع غزة، للحد من الكارثة الإنسانية التي تسببت بها إسرائيل هناك، كارثة التعطيش والتجويع وتدمير المستشفيات، وكل مظاهر الحياة.

وأضاف، أن جلالته تحدّث عن الكارثة الإنسانية بأبعادها كافة، الغذائية أو الطبية أو الإنسانية، وفيما يخص النساء والأطفال أو البيوت المهدمة أو غيرها، بإدراك عميق لحجم الكارثة، ورؤية تضع العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، كي يتخذ موقفا جليا من كل هذا الخراب.

وشدد على أن جلالته، تكلم بوضوح عن أن السياسات الإسرائيلية في الضفة، تهجيرية، وتحاول رفع سقف الضغط على الشعب الفلسطيني هناك لأجل تهجيره من أرضه "وكأن الملك يقول لإسرائيل إنك لم تؤمني بالسلام ولم تؤمني بعلاقات ودية وعلاقات حسن جوار مع الأردن أو مع الفلسطينيين الذين وقعوا معاهدة سلام معك".

وأشار إلى تعمّق جلالته في قضية تلامس مشاعر العالم عند حديثه عن القانون الدولي والمحكمة الدولية، والتي أقرت في كثير من توصياتها بأن ما يقوم به الاحتلال، هو عبارة عن نهج غير مسبوق في التاريخ من التطاول على هذا القانون، وأنها بسبب تحالفها مع الولايات المتحدة الأميركية تدير ظهرها لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني.

وقال "لم تعد كل مؤسسات الأمم المتحدة قادرة على فرض إرادتها على السلوك العدواني الإسرائيلي، ولم يغير الإسرائيليون منه أبدا باتجاه ما يجري في غزة، بل وفي كل فلسطين". مشددا على أن جلالة الملك قال إن العالم قد غض الطرف عن الممارسات الإسرائيلية ولكن بنفس الوقت فإن العالم الآن هو شاهد على ما تقوم به إسرائيل من سلوكيات ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت إلى أن ما تقوم به دولة الاحتلال حاليا "ضرب بعرض الحائط لكل المبادئ الأخلاقية والسياسية والقانونية والإنسانية في هذا المجال".

وأشار الماضي إلى أن جلالة الملك، حذر من موضوع مهم جدا، وهو المشاهدة من بعيد لما يجري في قطاع غزة، مثنيا على كل الشعوب في دول العالم، والمؤسسات التي بدأت ترى الكيان الصهيوني بعين أخرى غير عينه التي يروّج لها، على أنه دولة مزدهرة وديمقراطية. مؤكدا "أن خطاب جلالة الملك اليوم، هو خطاب للمجتمع الدولي، وهو درس بكل ما تعنيه الكلمة لقادة دول العالم الذين حضروا هذا الاجتماع والذين لم يحضروا".

وأضاف الماضي أن "الصراحة والوضوح التي تميز بها الملك، كانت خارجة عن الاطار العام الذي يمكن الحديث به في الأمم المتحدة"، مبينا "ان التراتبية والترابط بين خطاب الملك في العام 2023 وما قبل، وخلال العام الحالي، كلها تؤسس على أن الأردني، يبني سياسته الخارجية وعلاقاته مع الدول على الاحترام والاحترام المتبادل، ولكن في الوقت نفسه، على قادة الشعوب الإدراك بأن ما يجرى في فلسطين، هو خارج الإطار القانوني والأخلاقي".

بدوره، قال المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. منذر الحوارات، إن "خطاب جلالة الملك حمل محددات كثيرة تأتي في سياق الواقع الذي يمر فيه العالم الدولي، مبتدئا بانهيار الثقة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والثقة بقيمها ومقدراتها على تحقيق العدالة، لأنها باختصار تعجز عن حماية الفلسطينيين وتقديم العون لهم، وهم على مقربة منها".

ولفت الحوارات، إلى أن الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية، وضعت بعض الدول فوق القانون، وسمحت للعدالة بأن تنصاع للقوة، ورأت بأن حقوق الإنسان تطبق بانتقائية، ومُنحت لشعوب دون شعوب أخرى، مبينا في هذا النطاق، أن جلالة الملك قال "لا يمكننا القبول بذلك"، مطالبا بمساواة جميع الشعوب والأمم، وتلك المطالب القيمية تدعو لإعادة الروح للمنظمة الدولية، كحكومة عالمية يمكنها حماية الأمن والسلم العالميين.

وشدّد الحوارات، على أن وضع الأمم المتحدة الحالي بالنسبة لحديث جلالة الملك، تجلى في تبيان أنها أضحت في أسوأ حال، وبالتالي يجب العمل على إحياء دورها لحل النزاعات العالمية.

وقال إن جلالته "اتهم إسرائيل بأنها استغلت الأحداث في 7 أكتوبر، لتستهدف المدنيين لغايات صهيونية، ثم تابع فيما بعد وركز على الضفة الغربية، معتبرا بأنها لم تقم بطوفان الأقصى أو بأي شيء، ومع ذلك تمارس إسرائيل العدوان عليها، وتحاول أن تهجر سكانها، وأن تغير الواقع الزماني والمكاني في المسجد الأقصى".

وأكد الحوارات، أن "جلالته طالب العالم بمحاسبة إسرائيل وعزا ذلك إلى غياب المساءلة الدولية لدولة الاحتلال، وهذا ما أعطاها حصانة جعلتها تتنمر على كل القوانين".

وبين أنه "لأجل ذلك، طالب جلالة الملك بإيجاد صيغة أممية لحماية الشعب الفلسطيني بمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، كما طالب برفع الحصانة عن اسرائيل، ودعا لعقابها على أفعالها، وفي السياق رفض تهجير الشعب الفلسطيني والقول إن الأردن هو الوطن البديل، وحارب فكرة ممارسة العدوان على الفلسطينيين، لجعلهم يغادرون أرضهم وبلادهم".

وقال الحوارات، إن "جلالته رفض فكرة الحصول على الأمن بالقوة، واعتبر أنها لا يمكن أن تكون واقعية"، لافتا إلى أن الأمن بالنسبة لجلالة الملك، لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقيق السلام والعدل لجميع الأطراف.

وانتهى الحوارات بالحديث، عن أن التركيز كان على مؤسسة دولية معنية بحماية الفلسطينيين، ورفع الحصانة عن إسرائيل، ورفض فكرة التهجير والاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أن جلالته اعتبر بأن إسرائيل تستخدم طوفان الأقصى كذريعة للهجوم على السكان وتهجيرهم.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني، لا شك أن خطاب جلالة الملك.. خطاب تاريخي في هذه المرحلة الأخطر على المنطقة والعالم، إذ ركز فيه على ما يحدث في غزة وفلسطين، ووجّه رسائل في كل الاتجاهات، ووضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولياتهما، خصوصا وأن الثقة بهما فقدت في ظل عدم التحرك إزاء ما يحدث من عدوان بربري من قوات الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة المحتلة، وقتل الأطفال والشيوخ والنساء والأبرياء، وما يتبع ذلك من توجه للعدو الى توسيع الحرب، وجر المنطقة إلى صراع إقليمي.

وأضاف المومني "لم يكن موقف جلالته جديدا في مسألة رفض الوطن البديل والتهجير القسري للفلسطينيين الذي يطرحه ويتبناه اليمين المتطرف الصهيوني، غير أنه أراد التأكيد على أن ذلك لن يحصل مهما كلفنا ذلك، فضلا عن اعتبار التهجير جريمة حرب وفق كل ما تعنيه، إلى جانب رفض ما يحدث في القدس والمقدسات من إجراءات، تحاول تغيير الوضع التاريخيّ هناك".

وحمل خطاب جلالته، الذي قوبل بالتصفيق غير مرة، تركيزًا على البعد الإنساني للفلسطينيين الذين لحق بهم الجوع، بينما قوات الاحتلال تمنع المواد الإغاثية والطبية من الدخول إلى غزة، وفق المومني.

وأكد أن تركيز جلالته الذي يحظى باحترام وتقدير عالميين، وتحرص دول العالم على الاستماع له، وضع إسرائيل في قلب المواجهة مع الحقيقة، فقد تجاوزت كل الخطوط الحمراء، ورفضت كل مبادرات السلام التي تهدف لمنح الفلسطينيين حقوقهم، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ليذكر العالم بأنه يجب ممارسة كل الضغوط على هذه الدولة المارقة، ومحاسبتها على كل جرائمها التي ارتكبتها وتفلت من العقاب، متجاهلة القوانين والشرائع الدولية.

وشدد المومني، على أن الخطاب الملكي كشف زيف صورة هذا الكيان الذي يدعي أنه الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، فيما يجب أن ينظر في عينه لصورة قتل الأطفال والجرائم البشعة التي يرتكبها، مؤكدا أن جلالته جدد دعوة العالم للتحرك للجم إسرائيل، ووقفها عند حدها، حفاظا على الأمن والاستقرار، ليس في المنطقة بل بالعالم.

فيما اعتبر رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات أن الخطاب الملكي جاء في ظل ظروف استثنائية ومعقدة مع تدهور الصراع على نحو كبير وتفاقمه، لافتا إلى أن هذا التدهور بدأ في غزة قبل نحو عام، والآن انتقل إلى لبنان، مع احتمالية تحوله الى حرب شاملة، ما لم يتدخل المجتمع الدولي للجم السلوك الصهيوني، بخاصة وان الاحتلال يعتمد على العنف والقوة في تسوية نزاعاته وباعتقاده أن ذلك يضمن بقاؤه واستمراره.

وقال إن "المكان هو الأمم المتحدة، وهذه المنظمة نشأت لتجنب ويلات الحربين العالميتين الأولى والثانية، بناء على قاعدة العدالة والمساواة وحق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاستعمار أو تحت الاحتلال".

وأكد شنيكات أن جلالة الملك أشار إلى أن القيم التي بُنيت عليها الأمم المتحدة، التي لم يجر تطبيقها في المنطقة نهائياً، وأن المجتمع الدولي تلكّأ في كل ذلك، وأن إسرائيل هي الدولة التي بقيت فوق القانون.

وقال إن المجتمع الدولي لم يستطع فرض القيم التي تمثلها. مشيرا إلى أن جلالة الملك تحدّث عن أكثر من 42 ألف شهيد بسبب الحرب على غزة، بالإضافة للأطفال، وانتقل في حديثه إلى الضفة وتحدث عن أرقام تجاوزت الـ700 شهيد والعشرات من الأطفال.

كما تحدّث جلالته عن محاولة إقصاء الآخر، وإلغاء وجوده عبر القوة واحتلال الأراضي، ومحاولة القفز عن المشكلة الحقيقية لهذا الصراع، الذي امتد إلى لبنان في الآونة الأخيرة، مبينا أن الرؤية التي يطالب بها جلالة الملك، هي رؤية حل الدولتين، لأن حل الدولة الواحدة يعني العنصرية وغياب المساواة والمزيد من دورات العنف.

وأضاف شنيكات، أن "غياب تطبيق قرارات الأمم المتحدة وبرغم أن الأردن والعالم العربي ككل سعى منذ البداية لمد يده للسلام مع إسرائيل، وقبولها كطرف وكدولة طبيعية في المنطقة، إلا أنها لم تلتزم باستحققات السلام، واستمرت بسياستها بخاصة مع سيطرة المتطرفين على صناعة القرار فيها"، وتجلّى ذلك بمحاولة انتهاك القدس، والأماكن المقدسة الإسلامية، وتغيير الواقع التاريخي والجغرافي للمدينة المقدسة، ومحاولة فرض سياسات الأمر الواقع وإلغاء الديانات، بعد أن كانت القدس رمزا للسلام والاستقرار.

وأوضح أن جلالة الملك، أشار إلى أن هذه السياسات في النهاية، لا يمكن أن تنجح، وأن محاولة طرد الفلسطينيين عبر التهجير إلى الأردن لن تتم، وأن المملكة لن تقبلها نهائيا.

وقال شنيكات، إن جلالته طرح فكرة أن يكون الأردن بوابة للمساعدات الدولية والمدخل الأساسي لهذه المساعدات، ضمن أطر وجهد من المجتمع الدولي لدعم الشعب الفلسطيني، مضيفا أن جلالته قال إنه بسبب السياسات الإسرائيلية، تقف الشاحنات التي تحمل العلم الأزرق على بعد عدة أمتار، في حين يتضوّر الفلسطينيون جوعا، وتُمنع عنهم المساعدات الإنسانية، في محاولة لاستخدام هذه المساعدات كأداة من أدوات الحرب وفرض سياسة الأمر الواقع.

وأكد أنه ما يزال مطلوبا من المجتمع الدولي إذا أراد المساواة والعدالة والحفاظ على قيم الأمم المتحدة، فلا بد من أن يتدخّل بقوة وألا يكتفي فقط بالتصريحات، بل عليه العمل الجاد والمستمر لضمان أن تكون الدولة الفلسطينية حجر استقرار في المنطقة، والاعتراف بوجود الفلسطينيين، وأن "استحالة أن تحكم شعب أو تمحي تاريخه وتراثه وقيمه لصالح شعب آخر عبر القوة".