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12 شهيدا و43 مصابا بثلاث مجازر ارتكبها الاحتلال بغزة خلال يوم

9/24/2024 11:47:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 12 شهيدا و 43 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 354 على قطاع غزة، انه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.


وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي الى 41467 شهيدا و95921 مصابا.

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