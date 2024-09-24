12 شهيدا و43 مصابا بثلاث مجازر ارتكبها الاحتلال بغزة خلال يوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 12 شهيدا و 43 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 354 على قطاع غزة، انه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي الى 41467 شهيدا و95921 مصابا.
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