لفصل شمالها عن جنوبها.. الاحتلال يدرس تقسيم غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان- من المرجح أن يُؤجل أي اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، في ظل تضاؤل فرص تحقيق تقدم في المفاوضات خلال الأشهر المتبقية من ولاية الرئيس "جو بايدن"، بسبب تعنت حكومة الاحتلال وانشغالها بخطة "تقسيم" القطاع وفصل شماله عن جنوبه.
ولم تتمكن واشنطن من تقديم مقترحها الجديد إلى رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، وحركة "حماس"، حول وقف إطلاق النار في غزة، إزاء التصعيد الجاري في المنطقة وخطر نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق.
ولا يُبدي "نتنياهو" أي اهتمام في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق مع "حماس"، بينما تدرس حكومته اليمينية المتطرفة ما يسمى "خطة الجنرالات"، التي تستهدف "تفكيك سيطرة الحركة المدنية، وتثبيت حكماً صهيونياً عسكرياً في قطاع غزة.
وتعتبر ما بات يُعرف "بخطة الجنرالات" أحد الخطط الكثيرة التي تعدها حكومة الاحتلال لليوم التالي ما بعد حرب الإبادة الجماعية على غزة، والتي تشترك فيما بينها بهدف القضاء على حركة "حماس" في غزة، حيث يتم مناقشتها من قبل حكومة الاحتلال وأعضاء المجلس الوزاري المُصغر "مجلس الحرب"، تمهيداً لتطبيقها ميدانياً، وفق صحيفة "هآرتس" الصادرة بالكيان المُحتل.
وتزعم الخطة بأن نجاح عملية القضاء على حماس يتطلب تدمير قدراتها العسكرية والمدنية وجعلها غير قادرة على حكم القطاع، مقترحة بتهجير كل السكان المدنيين الفلسطينيين في شمال القطاع، واستخدام سلاح "التجويع حتى الموت" لمن يرفض مغادرة أرضه، وفق منظور الخطة المتطرف، لضمان تحييد أي تهديد من جانبهم على الكيان الصهيوني.
وبحسب ادّعاءات الخطة الصهيونية، فإن مقترح "التجويع حتى الموت" لا ينتهك القانون الدولي، كون جيش الاحتلال سيتيح للفلسطينيين مغادرة أرضهم، قبل بدء الحصار المطبق بهدف التضييق على حركة "حماس"، وفق مزاعمها.
ويُلاحظ أن "خطة الجنرالات" تأتي بإيحاء من "نتنياهو" وتتوافق مع رؤيته الصهيونية بالكامل، وتمنحه مصداقية أمنية داخل الكيان المُحتل في مساعيه لإقصاء قادة جيش الاحتلال و"الشاباك" ووزير الحرب المتطرف وكل من يعارض منهجيته.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، برزت أحاديث عن شكل إدارة القطاع في اليوم التالي للحرب، وكان محور نقاش في لقاءات مسؤولين أميركيين وحكومة الاحتلال.
وطُرحت خلال هذه اللقاءات خطط لإدارة دولية لقطاع غزة، في وقت أعلن فيه مسؤولون بالكيان المحتل مراراً رفضهم تولي السلطة الفلسطينية إدارته، كما يتضح في مضمون وثيقة "الجنرالات".
وفي هذا السياق، يشدد الرئيس محمود عباس، خلال اجتماعاته الدبلوماسية العربية والدولية، على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية في قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية، بما فيها القدس، وستواصل القيام بمسؤولياتها.
وبموازاة حربه الوحشيّة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وسع جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 716 فلسطينياً، وإصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
يأتي ذلك بالتزامن مع الاجتماعات التي يعقدها الرئيس عباس في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها اجتماعه بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان"، ومطالبته بتسريع التحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة من قبل الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد الرئيس عباس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، على الموقف الفلسطيني الداعي إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار، ورفض تهجير أي فلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وشدد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول بفصله عن باقي الأرض الفلسطينية، أو اقتطاع أي جزء من أرضه، أو إعادة احتلاله.
ودعا إلى تسريع التحقيقات في جرائم الحرب الصهيونية، وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وانتهاكاته المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والانتهاكات بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر أن غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز (يوليو) الماضي حول عدم شرعية وقانونية الاحتلال في الأرض الفلسطينية.
وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات القانونية التابعة للأمم المتحدة، لإلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية، إضافة إلى كل التدابير الاحترازية التي قررتها المحكمة والتي تطلب وقف هجوم الاحتلال العسكري على الأرض الفلسطينية.
وفي 19 تموز (يوليو) الماضي، وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، قضت محكمة العدل الدولية بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل“وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها. وأضافت المحكمة أن سياسات وممارسات الاحتلال ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون "الإسرائيلي" ليشمل الضفة الغربية والقدس المحتلة له ما يسوغه.
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