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لفصل شمالها عن جنوبها.. الاحتلال يدرس تقسيم غزة

9/24/2024 11:47:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- من المرجح أن يُؤجل أي اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، في ظل تضاؤل فرص تحقيق تقدم في المفاوضات خلال الأشهر المتبقية من ولاية الرئيس "جو بايدن"، بسبب تعنت حكومة الاحتلال وانشغالها بخطة "تقسيم" القطاع وفصل شماله عن جنوبه.
ولم تتمكن واشنطن من تقديم مقترحها الجديد إلى رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، وحركة "حماس"، حول وقف إطلاق النار في غزة، إزاء التصعيد الجاري في المنطقة وخطر نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق.
ولا يُبدي "نتنياهو" أي اهتمام في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق مع "حماس"، بينما تدرس حكومته اليمينية المتطرفة ما يسمى "خطة الجنرالات"، التي تستهدف "تفكيك سيطرة الحركة المدنية، وتثبيت حكماً صهيونياً عسكرياً في قطاع غزة.
وتعتبر ما بات يُعرف "بخطة الجنرالات" أحد الخطط الكثيرة التي تعدها حكومة الاحتلال لليوم التالي ما بعد حرب الإبادة الجماعية على غزة، والتي تشترك فيما بينها بهدف القضاء على حركة "حماس" في غزة، حيث يتم مناقشتها من قبل حكومة الاحتلال وأعضاء المجلس الوزاري المُصغر "مجلس الحرب"، تمهيداً لتطبيقها ميدانياً، وفق صحيفة "هآرتس" الصادرة بالكيان المُحتل.
وتزعم الخطة بأن نجاح عملية القضاء على حماس يتطلب تدمير قدراتها العسكرية والمدنية وجعلها غير قادرة على حكم القطاع، مقترحة بتهجير كل السكان المدنيين الفلسطينيين في شمال القطاع، واستخدام سلاح "التجويع حتى الموت" لمن يرفض مغادرة أرضه، وفق منظور الخطة المتطرف، لضمان تحييد أي تهديد من جانبهم على الكيان الصهيوني.
وبحسب ادّعاءات الخطة الصهيونية، فإن مقترح "التجويع حتى الموت" لا ينتهك القانون الدولي، كون جيش الاحتلال سيتيح للفلسطينيين مغادرة أرضهم، قبل بدء الحصار المطبق بهدف التضييق على حركة "حماس"، وفق مزاعمها.
ويُلاحظ أن "خطة الجنرالات" تأتي بإيحاء من "نتنياهو" وتتوافق مع رؤيته الصهيونية بالكامل، وتمنحه مصداقية أمنية داخل الكيان المُحتل في مساعيه لإقصاء قادة جيش الاحتلال و"الشاباك" ووزير الحرب المتطرف وكل من يعارض منهجيته.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، برزت أحاديث عن شكل إدارة القطاع في اليوم التالي للحرب، وكان محور نقاش في لقاءات مسؤولين أميركيين وحكومة الاحتلال.
وطُرحت خلال هذه اللقاءات خطط لإدارة دولية لقطاع غزة، في وقت أعلن فيه مسؤولون بالكيان المحتل مراراً رفضهم تولي السلطة الفلسطينية إدارته، كما يتضح في مضمون وثيقة "الجنرالات".
وفي هذا السياق، يشدد الرئيس محمود عباس، خلال اجتماعاته الدبلوماسية العربية والدولية، على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية في قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية، بما فيها القدس، وستواصل القيام بمسؤولياتها.
وبموازاة حربه الوحشيّة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وسع جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 716 فلسطينياً، وإصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
يأتي ذلك بالتزامن مع الاجتماعات التي يعقدها الرئيس عباس في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها اجتماعه بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان"، ومطالبته بتسريع التحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة من قبل الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد الرئيس عباس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، على الموقف الفلسطيني الداعي إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار، ورفض تهجير أي فلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وشدد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول بفصله عن باقي الأرض الفلسطينية، أو اقتطاع أي جزء من أرضه، أو إعادة احتلاله.
ودعا إلى تسريع التحقيقات في جرائم الحرب الصهيونية، وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وانتهاكاته المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والانتهاكات بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر أن غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز (يوليو) الماضي حول عدم شرعية وقانونية الاحتلال في الأرض الفلسطينية.
وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات القانونية التابعة للأمم المتحدة، لإلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية، إضافة إلى كل التدابير الاحترازية التي قررتها المحكمة والتي تطلب وقف هجوم الاحتلال العسكري على الأرض الفلسطينية.
وفي 19 تموز (يوليو) الماضي، وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، قضت محكمة العدل الدولية بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل“وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها. وأضافت المحكمة أن سياسات وممارسات الاحتلال ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون "الإسرائيلي" ليشمل الضفة الغربية والقدس المحتلة له ما يسوغه.

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