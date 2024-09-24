قتلى وجرحى ودمار.. الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- نفذ الجيش الصهيوني أمس سلسلة غارات جديدة على مناطق عديدة في لبنان، مما أدى لسقوط مزيد من القتلى والجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني والممتلكات، في حين كثف حزب الله قصف
المواقع والمستوطنات الصهيونية، على وقع إدانات عربية واممية تطالب بوقف العدوان على لبنان.
جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان سابق للجيش الصهيوني باستكمال الموجة الثانية من هجمات أمس.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 قتلى و15 مصابا سقطوا في الغارة الصهيونية على الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، كما وقعت غارة على بلدة تمنين التحتا في البقاع شرقي لبنان.
واستهدفت غارة صهيونية جديدة بلدة دبين جنوبي لبنان.
ونفذ الاحتلال غارة جوية على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال إنها استهدفت اغتيال قيادي بارز في حزب الله اللبناني.
وأفادت أنباء صحفية بحصول انفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت وانهيار الطابقين العلويين من المبنى المستهدف.
وقالت إذاعة الجيش الصهيوني "إن الجيش يؤكد تنفيذ محاولة اغتيال قيادي رفيع في بيروت، والنتائج لم تتضح بعد".
ويشن الاحتلال غارات عنيفة على مناطق مختلفة من لبنان، وأدت لسقوط أكثر من 560 قتيلا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.
وحذر حزب الله سكان سهل البقاع شرقي لبنان من منشورات يسقطها الاحتلال تحتوي على رمز تعريفي "الباركود" وصفه بالخطير جدا.
وأشار المكتب الإعلامي لحزب الله في تحذيره من مسح هذ الباركود بالهاتف بسبب "سحب جميع المعلومات" من أي جهاز يقوم بهذه العملية.
ولم يشير المكتب إلى ما إذا كانت هذه المنشورات تحمل أي شيء آخر.
ونقلت القناة الـ12 الصهيونية عن مصادر أنه تم إطلاق 105 صواريخ على مناطق في شمال إسرائيل عقب قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأفادت إذاعة الجيش الصهيوني بأن عشرات الانفجارات دوت في محيط صفد بشمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الجبهة الداخلية الصهيونية إن صفارات الإنذار دوت في صفد وبلدات عدة في الجليل الأعلى.
إلى ذلك، أعربت الأمم المتحدة أمس عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الصهيوني الأخير على لبنان الذي أدى لنزوح الآلاف منذ أول من أمس، داعية إلى احترام القانون الدولي، في ظل تواصل الغارات الإسرائيلية الموسعة على لبنان.
وأكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ماثيو سالتمارش خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن عشرات آلاف اللبنانيين فروا جراء تصاعد الغارات الصهيونية وأجبروا على مغادرة منازلهم، بعدما شهدت مناطق جنوب لبنان والبقاع شرقًا تصعيدًا إسرائيليا غير مسبوق استهدف منازل المواطنين.
وأشار إلى أن أعداد النازحين تواصل الارتفاع مع تواصل التصعيد الصهيوني.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن شعوب العالم ولبنان وإسرائيل لا يمكنها تحمل أن يتحول لبنان إلى "غزة جديدة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح جلسات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأميركية.
وحذر غوتيريش من أن لبنان على شفا الكارثة، وأن الوضع هناك مثير للقلق.
وأشار غوتيريش إلى أن العالم يمر بـ"إعصار" وتغيير مهم للغاية، وأن التحديات التي يواجهها غير مسبوقة، وأن هناك حاجة ماسة إلى حلول عالمية.
كما قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعليقا على رسائل الاحتلال التحذيرية التي وصلت سكان جنوب لبنان، إن إرسال تحذير لا يعني أنه "لا مانع لدى إسرائيل في قصف المدنيين".
من جانبه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك جميع الدول والأطراف ذات النفوذ في المنطقة إلى العمل على تجنب المزيد من التصعيد في لبنان وبذل كل ما في وسعها لضمان احترام القانون الدولي.
وكرر جيش الاحتلال صباح أمس مطالبه سكان الجنوب بالإخلاء، قائلا "على سكان القرى اللبنانية الابتعاد عن البنى التحتية لحزب الله أو المغادرة فورا"، وفق تعبيره.
يأتي ذلك فيما يشهد لبنان حركة نزوح كثيفة متواصلة من الجنوب والشرق باتجاه العاصمة بيروت وشمال البلاد لليوم الثاني على التوالي في ثاني أيام التصعيد الأعنف منذ الثامن من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي.
وأعلنت أمس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فتح مركزين لإيواء النازحين في شمال وجنوب لبنان، مشيرة إلى أنها قامت بتخزين المواد الغذائية وغير الغذائية مسبقا لدعم النازحين.
تواصلت الإدانات العربية، أمس، للعدوان على لبنان، وسط تحذيرات من خطورة اتساع رقعة العنف في المنطقة.
جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن الكويت وسلطنة عمان، بعد ساعات من أخرى مماثلة من السعودية والإمارات وقطر مصر والعراق وفلسطين، ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.
وأعربت الكويت، في بيان للخارجية، عن "الإدانة والاستنكار الشديدين للغارات"، مؤكدة تضامنها مع لبنان و"رفض كل ما من شأنه المساس بسيادته واستقراره".
ووصفت تلك الغارات "بأنها انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة".
وحذرت الكويت من "مغبة التصعيد المتزايد وتعريض المنطقة لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة".
بدورها، أعربت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، عن إدانتها واستنكارها للغارات الإسرائيلية، مؤكدة "رفضها التام لأي انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه"
واعتبرت الغارات الإسرائيلية "تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعمل على توسيع رقعة الصراع، مما يهدد بجر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار".
وشددت السلطنة على "ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية وفقًا للقانون الدولي".
وأصدرت دول ومنظمات عربية، بيانات رفض مماثلة للغارات الصهيونية.
وقالت السعودية، في بيان للخارجية، "إن المملكة تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الأمنية الجارية في الأراضي اللبنانية"، وحثت "كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب".
كما عبرت الإمارات في بيان للخارجية عن "قلقها البالغ من الهجمات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، وكذلك من استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأدانت قطر في بيان للخارجية، بـ"بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان"، محذرة من "اتساع دائرة العنف في المنطقة وانزلاقها إلى حرب إقليمية شاملة، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة".
كما أعربت مصر، في بيان للخارجية، عن إدانتها "التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان والعمليات العسكرية الموسعة"، مؤكدة "رفضها التام لأي انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه"، ودعت لوقف التصعيد الإسرائيلي فورا.-(وكالات)
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