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قتلى وجرحى ودمار.. الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان

9/24/2024 11:47:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- نفذ الجيش الصهيوني أمس سلسلة غارات جديدة على مناطق عديدة في لبنان، مما أدى لسقوط مزيد من القتلى والجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني والممتلكات، في حين كثف حزب الله قصف المواقع والمستوطنات الصهيونية، على وقع إدانات عربية واممية تطالب بوقف العدوان على لبنان.
جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان سابق للجيش الصهيوني باستكمال الموجة الثانية من هجمات أمس.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 قتلى و15 مصابا سقطوا في الغارة الصهيونية على الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، كما وقعت غارة على بلدة تمنين التحتا في البقاع شرقي لبنان.
واستهدفت غارة صهيونية جديدة بلدة دبين جنوبي لبنان.
ونفذ الاحتلال غارة جوية على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال إنها استهدفت اغتيال قيادي بارز في حزب الله اللبناني.
وأفادت أنباء صحفية بحصول انفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت وانهيار الطابقين العلويين من المبنى المستهدف.
وقالت إذاعة الجيش الصهيوني "إن الجيش يؤكد تنفيذ محاولة اغتيال قيادي رفيع في بيروت، والنتائج لم تتضح بعد".
ويشن الاحتلال غارات عنيفة على مناطق مختلفة من لبنان، وأدت لسقوط أكثر من 560 قتيلا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.
وحذر حزب الله سكان سهل البقاع شرقي لبنان من منشورات يسقطها الاحتلال تحتوي على رمز تعريفي "الباركود" وصفه بالخطير جدا.
وأشار المكتب الإعلامي لحزب الله في تحذيره من مسح هذ الباركود بالهاتف بسبب "سحب جميع المعلومات" من أي جهاز يقوم بهذه العملية.
ولم يشير المكتب إلى ما إذا كانت هذه المنشورات تحمل أي شيء آخر.
ونقلت القناة الـ12 الصهيونية عن مصادر أنه تم إطلاق 105 صواريخ على مناطق في شمال إسرائيل عقب قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأفادت إذاعة الجيش الصهيوني بأن عشرات الانفجارات دوت في محيط صفد بشمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الجبهة الداخلية الصهيونية إن صفارات الإنذار دوت في صفد وبلدات عدة في الجليل الأعلى.
إلى ذلك، أعربت الأمم المتحدة أمس عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الصهيوني الأخير على لبنان الذي أدى لنزوح الآلاف منذ أول من أمس، داعية إلى احترام القانون الدولي، في ظل تواصل الغارات الإسرائيلية الموسعة على لبنان.
وأكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ماثيو سالتمارش خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن عشرات آلاف اللبنانيين فروا جراء تصاعد الغارات الصهيونية وأجبروا على مغادرة منازلهم، بعدما شهدت مناطق جنوب لبنان والبقاع شرقًا تصعيدًا إسرائيليا غير مسبوق استهدف منازل المواطنين.
وأشار إلى أن أعداد النازحين تواصل الارتفاع مع تواصل التصعيد الصهيوني.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن شعوب العالم ولبنان وإسرائيل لا يمكنها تحمل أن يتحول لبنان إلى "غزة جديدة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح جلسات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأميركية.
وحذر غوتيريش من أن لبنان على شفا الكارثة، وأن الوضع هناك مثير للقلق.
وأشار غوتيريش إلى أن العالم يمر بـ"إعصار" وتغيير مهم للغاية، وأن التحديات التي يواجهها غير مسبوقة، وأن هناك حاجة ماسة إلى حلول عالمية.
كما قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعليقا على رسائل الاحتلال التحذيرية التي وصلت سكان جنوب لبنان، إن إرسال تحذير لا يعني أنه "لا مانع لدى إسرائيل في قصف المدنيين".
من جانبه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك جميع الدول والأطراف ذات النفوذ في المنطقة إلى العمل على تجنب المزيد من التصعيد في لبنان وبذل كل ما في وسعها لضمان احترام القانون الدولي.
وكرر جيش الاحتلال صباح أمس مطالبه سكان الجنوب بالإخلاء، قائلا "على سكان القرى اللبنانية الابتعاد عن البنى التحتية لحزب الله أو المغادرة فورا"، وفق تعبيره.
يأتي ذلك فيما يشهد لبنان حركة نزوح كثيفة متواصلة من الجنوب والشرق باتجاه العاصمة بيروت وشمال البلاد لليوم الثاني على التوالي في ثاني أيام التصعيد الأعنف منذ الثامن من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي.
وأعلنت أمس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فتح مركزين لإيواء النازحين في شمال وجنوب لبنان، مشيرة إلى أنها قامت بتخزين المواد الغذائية وغير الغذائية مسبقا لدعم النازحين.
تواصلت الإدانات العربية، أمس، للعدوان على لبنان، وسط تحذيرات من خطورة اتساع رقعة العنف في المنطقة.
جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن الكويت وسلطنة عمان، بعد ساعات من أخرى مماثلة من السعودية والإمارات وقطر مصر والعراق وفلسطين، ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.
وأعربت الكويت، في بيان للخارجية، عن "الإدانة والاستنكار الشديدين للغارات"، مؤكدة تضامنها مع لبنان و"رفض كل ما من شأنه المساس بسيادته واستقراره".
ووصفت تلك الغارات "بأنها انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة".
وحذرت الكويت من "مغبة التصعيد المتزايد وتعريض المنطقة لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة".
بدورها، أعربت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، عن إدانتها واستنكارها للغارات الإسرائيلية، مؤكدة "رفضها التام لأي انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه"
واعتبرت الغارات الإسرائيلية "تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعمل على توسيع رقعة الصراع، مما يهدد بجر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار".
وشددت السلطنة على "ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية وفقًا للقانون الدولي".
وأصدرت دول ومنظمات عربية، بيانات رفض مماثلة للغارات الصهيونية.
وقالت السعودية، في بيان للخارجية، "إن المملكة تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الأمنية الجارية في الأراضي اللبنانية"، وحثت "كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب".
كما عبرت الإمارات في بيان للخارجية عن "قلقها البالغ من الهجمات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، وكذلك من استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأدانت قطر في بيان للخارجية، بـ"بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان"، محذرة من "اتساع دائرة العنف في المنطقة وانزلاقها إلى حرب إقليمية شاملة، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة".
كما أعربت مصر، في بيان للخارجية، عن إدانتها "التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان والعمليات العسكرية الموسعة"، مؤكدة "رفضها التام لأي انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه"، ودعت لوقف التصعيد الإسرائيلي فورا.-(وكالات)

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