وزير العدل يستميت لتعيين رئيس للمحكمة العليا يرضى عنه نتنياهو

بقلم: أسرة التحرير 24/9/2024





إسرائيل على شفا حرب شاملة مع لبنان، الحرب في غزة في ذروتها والمخطوفون يذوون منذ نحو سنة في أسر حماس – لكن شيئا من كل هذا لا ينجح في إيقاظ العدل يريف لفين من نومه العميق، ويحطم حلمه الطموح الذي يلعب فيه دور النجم كإصلاح عظيم ينقذ دولة إسرائيل، وليس مركزا بيروقراطيا يخرب كل ما بناه آباؤه وأجداده وأبناء جيلهم بكد عظيم.

في إطار محاولته العنيدة لإحباط تعيين القاضي اسحق عميت رئيسا للمحكمة العليا، أنتج لفين قبل يومين مناورة غريبة تنم أساسا عن عمره العقلي. قبل أسبوعين أمر قضاة محكمة العدل العليا لفين، أن ينشر أسماء المرشحين لرئاسة العليا في غضون 14 يوما، وأن يعقد لجنة انتخاب القضاة بعد 45 يوما من النشر. فاقترح وزير العدل – من شدة ذكائه – كل قضاة المحكمة العليا كمرشحين للرئاسة.

يدور الحديث عن حيلة من غير المتوقع أن تؤثر بشكل جدي على عملية انتخاب رئيس العليا. الهدف هو سرقة الوقت وتصعيد الإجراء بدعوى أنه يتوجب إجراء فحص لكل واحد من القضاة الذين اقترحهم الوزير كمرشحين. وحسب مستوى الذكاء الذي أبداه لفين، يحتمل أن لاحقا سيحاول الإقفال على أعضاء اللجنة لانتخاب القضاة في المراحيض ويخرب لهم ساعة توقيت الإيقاظ في يوم التصويت.

كل القضاة، باستثناء عميت ويوسف الرون سيعلنون أنهم غير معنيين بالمنصب. لكن ثمة في اقتراح لفين ما يثبت – مرة أخرى – أنه ليس في نيته التنازل عن الدفع قدما بالانقلاب النظامي.

لحرب وزير العدل ضد القاضي عميت ونهج الأقدمية أضيف دافع راهن: رئيس المحكمة العليا هو المخول حسب القانون أن يقرر تركيبة لجنة التحقيق الرسمية. لفين وسيده بنيامين نتنياهو غير معنيين بأن يقرر عميت تركيبة اللجنة التي ستحقق في قصورات 7 تشرين أول (أكتوبر)، إذا ما تشكلت وذلك كما يتناسب وحكومة التسيب، ماذا تساوي لجنة تحقيق رسمية إذا لم نكن نحن نتحكم بها؟

لقد سبق أن أعلن لفين أنه ليس في نيته التعاون مع عميت حين سينتخب رئيسا حسب نهج الأقدمية، وهو يفكر في إمكانية مقاطعة التصويت على انتخاب الرئيس.

محظور السماح للسخرية التي يثيرها لفين في خطواته الشوهاء التي تنسينا الخطر الذي يكمن فيها. فوزير العدل مصمم على مواصلة إخضاع السلطة القضائية للساحة السياسية وتخريب أساسات مبنى النظام. محظور أن نشيح للحظة واحدة النظر عن خطواته، أو أن يغرينا الوهم في أنه تعلم من الكارثة التي هو وشركاؤه في الجريمة أوقعوها على إسرائيل.