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بعد أشهر على الأقوال المتغطرسة

9/24/2024 11:47:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: توم مهاجر 24/9/2024

في هذا الوقت الأكثر مصيرية بالنسبة لدولة إسرائيل، لا يوجد لديها أي فكرة عن توجهها. الحكومة والجيش يوجدون في نوع من "أرض الحرام" من ناحية سياسية وإستراتيجية، ولا يستطيعون توفير أهداف قابلة للتحقق في هذه الحرب التي لا نهاية لها. في ظل غياب اتخاذ قرارات جريئة، بالأساس صفقة لتحرير المخطوفين ووقف إطلاق النار، فإن كل الحرب هي نوع من التجربة والخطأ في أفضل الحالات، ولعبة روليت روسية في أسوأ الحالات.
مثال ممتع على ضياع إسرائيل يوجد في الرد الذي قدمته الدولة مؤخرا للمحكمة العليا ردا على التماس قدمته "غيشه" ومنظمات حقوق إنسان أخرى، والذي طلب فيه من الدولة القيام بواجبها، تحويل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة. ومن أجل التملص من هذه المسؤولية فقد أبلغت الدولة المحكمة العليا بأن حماس الآن هي القوة الحاكمة والقوة العسكرية الناجعة في القطاع.
من ناحية القدرة المدنية لحماس فقد قالت الدولة: "الآن أيضا توجد لدى حماس قدرة على ممارسة سلطة حكومية في القطاع". وأضافت "هذا الأمر ينعكس على عدد من المستويات، حيث المستويات الأساسية فيها تتمثل في وضع الخطوط العريضة للسياسة، تفعيل أجهزة الأمن وإقامة هيئات أمن جديدة لمعالجة النظام العام، التي تهدف الى السيطرة على المساعدات وتوجيهها لاحتياجات الحركة وضخ الأموال إلى القطاع وتوزيع الرواتب والمساعدات". على الصعيد العسكري كتب أن "القدرات العسكرية لحماس لم يتم إنهاؤها حتى الآن، والمواجهات العنيفة تستمر، لا سيما إزاء عودة حماس إلى العمل في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي وإعادة بناء قدراتها في فضاء جديد".
بعد أشهر كثيرة من الأقوال المتغطرسة عن "الانتصار المطلق" و"على بعد خطوة من الانتصار"، فان إسرائيل تعترف رسميا بأنه ليس فقط هي بعيدة عن هزيمة حماس، بل ان حماس تنجح في اعادة سيطرتها على المناطق التي انتهى فيها القتال. من يجب علينا أن نصدق، هل العناوين في وسائل الاعلام حول تصفية الكتائب وفقدان حماس لقدراتها، أو التقرير الذي تم تقديمه للمحكمة حول منظمة ما زالت تنشط عسكريا وتضع السياسة وتدفع الرواتب؟.
من غير المؤكد أنه يوجد أي جواب صحيح. ولكن مهم فهم مصدر التناقض بين الروايتين المختلفتين لإسرائيل، وعد الجمهور الواسع من قبل الحكومة والقيادة العسكرية العليا بأن "الضغط العسكري" سيؤدي الى صفقة التبادل، وأن حماس في طريقها الى الهزيمة في القطاع. ولكن اذا حدث ذلك ولم تعد قوة تحكم في القطاع فان إسرائيل ستسأل من هو المسؤول عن وقف الكارثة الانسانية. وبعد ذلك، بما أن إسرائيل تحاول التملص من المسؤولية عن الكارثة التي أوجدتها، ستقول للمحكمة العليا، لا سيما للمجتمع الدولي والمحكمة في لاهاي، بأن حماس ما زالت الهيئة الحاكمة والناجعة. وبالتالي، ما هو هدف الحرب في غزة إذا كانت إسرائيل بحاجة إلى حماس في السلطة؟.
بسبب ذلك بالضبط فان الحديث يدور عن حرب زائدة. إسرائيل تجد نفسها متهمة بارتكاب الجرائم الأكثر خطورة، وهي أكثر من مرة كانت على شفا حرب إقليمية كارثية على خلفية قرار استخدام القوة الزائدة بدون أي قيود أو منطق أو خطة للخروج. في موازاة ذلك فان المخطوفين يموتون ويقتلون في الأنفاق، وإسرائيل تفقد مناطق في البلاد التي يتم قصفها وإحراقها، وقتل المدنيين والجنود أصبح روتينا. في هذا الوضع فإنه كلما مر الوقت سنتعرض لأخطار آخذة في الازدياد.
هذه الورطة السياسية والعسكرية التي وجدت إسرائيل نفسها فيها يمكن الفهم منها كيف أصبحت حقوق الإنسان والدفاع عنها (أو على الأقل خرقها الشديد) عامل مهم في النزاعات الدولية. في اعقاب السلوك الوحشي لإسرائيل فقد أصبحت أمام ثلاثة إجراءات قانونية في المحاكم في لاهاي: دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري لهذه المحكمة في موضوع عدم قانونية سياسة إسرائيل في المناطق المحتلة وبما في ذلك قطاع غزة، طلب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، كريم خان، إصدار أوامر اعتقال لبنيامين نتنياهو ويوآف غالنت.
من المحتمل أن هذه الخطوات ستؤدي الى فرض عقوبات دولية. ورد الدولة على المحكمة العليا يولد الانطباع بأن الحكومة في إسرائيل تدرك ذلك. لذلك، النيابة العامة مضطرة إلى إطلاق ادعاءات سخيفة بهدف التملص من المسؤولية عن الكارثة الإنسانية. في الساحة الإسرائيلية ربما ينجح ذلك، لكن مشكوك فيه أن هذه الادعاءات ستصدقها الجهات الدولية.
رئيس الحكومة السابق ورئيس حكومة الاستطلاعات الحالية نفتالي بينيت اقترح في السابق "التعايش مع المشكلة الفلسطينية مثل شظية في المؤخرة". الطريق المسدود الحالي يثبت أنه إضافة إلى الجانب الأخلاقي فإن السيطرة العسكرية على شعب آخر وخروقات حقوق الإنسان الشديدة، توجد لها تداعيات إستراتيجية ثقيلة الوزن.

MENAFN24092024000072011014ID1108711959

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