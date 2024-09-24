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حرب شاملة بدون حملة برية حاليا مع حزب الله

9/24/2024 11:47:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل 24/9/2024

حتى من دون إعلانات رسمية، في هذه الأثناء، فإن إسرائيل وحزب الله انتقلا، أول من أمس، فعليا إلى مرحلة الحرب الشاملة. هذه الأقوال تبدو صحيحة حتى لو كان، حتى الآن، لا يظهر جنود إسرائيليون يجتازون الحدود نحو لبنان، وكذلك حتى وإن لم يطبق حزب الله حتى الآن تهديداته بإطلاق صواريخ نحو تل أبيب الكبرى.
التغير الرئيسي في الوضع تبشر به موجة هجمات أوسع لسلاح الجو منذ صباح أمس. حتى الساعة التاسعة مساء، نشر من لبنان عن 350 قتيلا تقريبا، ومئات المصابين وعدد كبير من مخازن القذائف والصواريخ لحزب الله التي دمرت في عمليات القصف.
هذه ليست أرقاما يمكن لحزب الله استيعابها، أيضا الكثير من القتلى هم من المواطنين، وفي المساء هاجم سلاح الجو بيروت، في محاولة لتصفية قائد كبير في حزب الله، قائد الجبهة الجنوبية علي الكركي. حزب الله رد بإطلاق النار على محيط حيفا، وبعد ذلك على المدينة نفسها ووادي عارة ومستوطنات في الضفة الغربية. ولكن من المرجح الافتراض بأنه سينجر بعد ذلك الى إطلاق صليات أشد في عمق أراضي الدولة. كثيرون في الجانب الإسرائيلي يأملون ذلك ويعتقدون أن هذه بالضبط هي الفرصة لهزيمة حزب الله. في الملخص نحن صعدنا على المسار السريع للحرب حتى لو يبلغوننا عن ذلك بشكل رسمي.
في وقت قريب من بداية الهجمات صباح أمس، أعلن المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، دانييل هجاري، بأن سلاح الجو يقصف أهدافا عسكرية نشرها حزب الله في القرى في جنوب لبنان، وطلب من السكان الذين يعيشون قربها الإخلاء. في الظهيرة، وجه هاجري تحذيرا مشابها للسكان في البقاع اللبناني. في مرمى الهدف، يوجد مشروع بدأ فيه حزب الله قبل حرب لبنان الثانية في 2006 (تعرض لضربة أولى في حينه في عملية "وزن نوعي") -نشر منهجي لصواريخ المديين المتوسط والبعيد، بعضها دقيق ويعود الى المخزون الاستراتيجي الأهم لحزب الله في قرى في أرجاء الدولة. منصات إطلاق هذه الصواريخ تم وضعها على الشرفات وفي أقبية البيوت استعدادا لاحتمالية الاضطرار الى تشغيلها. الاستخبارات الإسرائيلية جمعت بجهد كبير معلومات عنها، ويبدو أنه منذ صباح أول من أمس تم ضرب هذه الأهداف. وزير الدفاع يوآف غالنت قال، مساء أول من أمس، إنه تم تدمير عشرات آلاف الصواريخ والصواريخ الدقيقة.
صدى الانفجارات وتحذيرات هجاري فعلت فعلها. في الظهيرة بدأت حركة جماعية للسكان من جنوب لبنان ومن البقاع نحو منطقة بيروت. الشارع الرئيسي بين صور وبيروت احتلته السيارات التي تتحرك نحو الشمال كل المسارات الستة حتى على حساب المسارات التي تتجه نحو الجنوب. موجة الهجمات الكثيفة التي لم يشاهد مثلها في لبنان منذ الحرب السابقة قبل 18 سنة جاءت استمرارا لأحداث الأسبوع الماضي، هجوم البيجرات المتفجرة وأجهزة الاتصال وبعد ذلك تصفية القائد الكبير في حزب الله إبراهيم عقيل و15 قائدا في قوة النخبة الرضوان في بيروت.
إن زيادة الضغط العسكري الإسرائيلي تزيد من تخبط رئيس حزب الله، حسن نصر الله. إسرائيل تعلن بأنها تريد الفصل بين جبهة لبنان وما يحدث في قطاع غزة، وإجبار حسن نصر الله على وقف النار من دون صلة بما يحدث في المواجهة مع حماس. وهي أيضا معنية بإبعاد رجال حزب الله الى شمال نهر الليطاني والمس بشكل كبير بالقدرات العسكرية التي راكمها حزب الله لمدة عشرين سنة، وعلى رأسها قدرات الإطلاق.
حسن نصر الله، في خطابه الأسبوع الماضي، أعلن أنه لا ينوي التوقف عن الهجمات على طول الحدود، لكن الآن الوضع مختلف، وهو يجب عليه التقرير إذا كان سيستخدم كل ترسانة السلاح الموجودة في حوزته وإطلاق صليات أيضا نحو مركز البلاد. مايكل يانغ، محلل في مركز "كارنيغي" في بيروت، كتب أول من أمس، أن إسرائيل تريد التسبب في مغادرة جماعية للسكان من جنوب لبنان ومن البقاع. وحسب قوله، فإن حزب الله قدر بالخطأ أن الإطلاق، أول من أمس، نحو الكريوت كان خطوة تهديدية بما فيه الكفاية لردع إسرائيل عن مواصلة التصعيد. ولكن تبين أن هذا كان تقدير خاطئ.
"في كل عملية تصعيد، فإن إسرائيل تصعد أكثر وتخلق معضلة أمام حزب الله. وإذا استخدم حزب الله الصواريخ الدقيقة، فهذا سيقود الى حرب شاملة وتدمير لبنان، وحسن نصر الله سيعد المسؤول عن ذلك. حزب الله ومحور المقاومة يجب عليهما إعادة فحص استراتيجية وحدة الساحات المتبعة، التي سيتم تحييدها إذا تمكنت إسرائيل في كل مرة من التصعيد الى مستوى أعلى"، كتب يانغ. إسرائيل في هذه الأثناء تظهر وكأنها غير مستعجلة للقيام بعملية برية في جنوب لبنان. وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن تجنيد واسع للاحتياط. الجهود الهجومية هي لسلاح الجو بالأساس. القوات البرية تعمل على الدفاع الى جانب منظومة الدفاع الجوي. هذا بالطبع يمكن أن يتغير لاحقا.
المفاجئ بشكل خاص في هذه الأثناء هو الصمت الأميركي الى مستوى اللامبالاة. مساء أول من أمس، أعلن البنتاغون عن إرسال قوات أخرى الى الشرق الأوسط إزاء التصعيد في لبنان. ولكن من غير المفهوم لماذا لا تحاول الإدارة الأميركية إطلاق مبادرة سياسية مستعجلة وملحة في الوقت الذي فيه كل المنطقة على شفا الاشتعال. ربما أن واشنطن تقول لنفسها إنه بما أنه لا توجد عملية برية إسرائيلية، فإن الأمور تحت السيطرة. هذا خاطئ. فحصاد الدماء مرتفع جدا الى درجة أنه سيكون من الصعب جدا السيطرة على ارتفاع اللهب حتى من دون دخول الجيش الإسرائيلي الى الأراضي اللبنانية.
بصورة استثنائية، توجد الآن مقاربة موحدة في القيادة السياسية-الأمنية في إسرائيل. قبل أسبوعين، أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نقاشا شديدا مع غالنت وقيادة الجيش حول سلم الأولويات بين لبنان وقطاع غزة. في الوقت الذي توسل فيه غالنت والجيش من أجل إنهاء القتال في قطاع غزة والسعي الى صفقة تبادل ووقف إطلاق النار، نتنياهو رفض ذلك. وهو أيضا عارض اقتراحهم بالتركيز على القتال في لبنان. وعندما غير نتنياهو موقفه فقد قام بانعطافة حادة (أبواقه تساوقت وفق ذلك). محور فيلادلفيا، أساس وجودنا، تم نسيانه (حتى لو أن القوات لم تنسحب منه)، الآن نتنياهو يريد تصعيدا واضحا مع حزب الله. غالنت ورئيس الأركان تحفظا، لكن في نهاية المطاف اقتنعا بالتساوق معه. الآن هؤلاء الثلاثة مستعدون للمخاطرة بحرب شاملة استمرارا للخطوات الهجومية التي تتبعها إسرائيل.
وحدة الآراء في القيادة العليا هي أمر مشروع. المقطع الأكثر خطرا هو الغطرسة، الى درجة النشوة التي تسيطر منذ أول من أمس على المستوى السياسي الأعلى. بصورة مقلقة أصداء مشابهة تسمع في الجيش الإسرائيلي وكأن مذبحة 7 تشرين الأول (اكتوبر) والمفاجأة التي انطوت عليها لم تحدث أبدا. نتنياهو يستمع الى دائرة صغيرة من المستشارين، الذين هم ضباط كبار سابقين في الجيش ولديهم مواقف صقورية. هذه المجموعة تعتقد أنه فقط بواسطة استخدام القوة الزائدة فإنه سيكون بالإمكان فرض اتفاق على حزب الله. هذا أيضا من حقها. الأمر الذي يفضل تجنبه هو التفكير بأن النجاحات غير المسبوقة التي راكمها الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية في الهجوم ستؤدي بالضرورة الى وضع مشابه في حالة الدفاع.
الحرب ليست مباراة كرة قدم. فلا توجد انتصارات يمكن للعدو أن يحقق فيها صفر أهداف. حزب الله يوجد في هذه الأثناء في وضع متدن، لكن مثلما نشر هنا لفترة طويلة، فإنه من الأفضل عدم الاستخفاف بقدرته على ضرب الجبهة الداخلية في إسرائيل، وحتى في نقاط مؤلمة وفي أماكن لم نستعد لها من البداية. والأمر نفسه يجب أن يقال أيضا حول القرار، إذا تم اتخاذه، بشأن حملة برية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

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