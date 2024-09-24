حرب شاملة بدون حملة برية حاليا مع حزب الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل 24/9/2024
حتى من دون إعلانات رسمية، في هذه الأثناء، فإن إسرائيل وحزب الله انتقلا، أول من أمس، فعليا إلى مرحلة الحرب الشاملة. هذه الأقوال تبدو صحيحة حتى لو كان، حتى الآن، لا يظهر جنود إسرائيليون يجتازون الحدود نحو لبنان، وكذلك حتى وإن لم يطبق حزب الله حتى الآن تهديداته بإطلاق صواريخ
نحو تل أبيب الكبرى.
التغير الرئيسي في الوضع تبشر به موجة هجمات أوسع لسلاح الجو منذ صباح أمس. حتى الساعة التاسعة مساء، نشر من لبنان عن 350 قتيلا تقريبا، ومئات المصابين وعدد كبير من مخازن القذائف والصواريخ لحزب الله التي دمرت في عمليات القصف.
هذه ليست أرقاما يمكن لحزب الله استيعابها، أيضا الكثير من القتلى هم من المواطنين، وفي المساء هاجم سلاح الجو بيروت، في محاولة لتصفية قائد كبير في حزب الله، قائد الجبهة الجنوبية علي الكركي. حزب الله رد بإطلاق النار على محيط حيفا، وبعد ذلك على المدينة نفسها ووادي عارة ومستوطنات في الضفة الغربية. ولكن من المرجح الافتراض بأنه سينجر بعد ذلك الى إطلاق صليات أشد في عمق أراضي الدولة. كثيرون في الجانب الإسرائيلي يأملون ذلك ويعتقدون أن هذه بالضبط هي الفرصة لهزيمة حزب الله. في الملخص نحن صعدنا على المسار السريع للحرب حتى لو يبلغوننا عن ذلك بشكل رسمي.
في وقت قريب من بداية الهجمات صباح أمس، أعلن المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، دانييل هجاري، بأن سلاح الجو يقصف أهدافا عسكرية نشرها حزب الله في القرى في جنوب لبنان، وطلب من السكان الذين يعيشون قربها الإخلاء. في الظهيرة، وجه هاجري تحذيرا مشابها للسكان في البقاع اللبناني. في مرمى الهدف، يوجد مشروع بدأ فيه حزب الله قبل حرب لبنان الثانية في 2006 (تعرض لضربة أولى في حينه في عملية "وزن نوعي") -نشر منهجي لصواريخ المديين المتوسط والبعيد، بعضها دقيق ويعود الى المخزون الاستراتيجي الأهم لحزب الله في قرى في أرجاء الدولة. منصات إطلاق هذه الصواريخ تم وضعها على الشرفات وفي أقبية البيوت استعدادا لاحتمالية الاضطرار الى تشغيلها. الاستخبارات الإسرائيلية جمعت بجهد كبير معلومات عنها، ويبدو أنه منذ صباح أول من أمس تم ضرب هذه الأهداف. وزير الدفاع يوآف غالنت قال، مساء أول من أمس، إنه تم تدمير عشرات آلاف الصواريخ والصواريخ الدقيقة.
صدى الانفجارات وتحذيرات هجاري فعلت فعلها. في الظهيرة بدأت حركة جماعية للسكان من جنوب لبنان ومن البقاع نحو منطقة بيروت. الشارع الرئيسي بين صور وبيروت احتلته السيارات التي تتحرك نحو الشمال كل المسارات الستة حتى على حساب المسارات التي تتجه نحو الجنوب. موجة الهجمات الكثيفة التي لم يشاهد مثلها في لبنان منذ الحرب السابقة قبل 18 سنة جاءت استمرارا لأحداث الأسبوع الماضي، هجوم البيجرات المتفجرة وأجهزة الاتصال وبعد ذلك تصفية القائد الكبير في حزب الله إبراهيم عقيل و15 قائدا في قوة النخبة الرضوان في بيروت.
إن زيادة الضغط العسكري الإسرائيلي تزيد من تخبط رئيس حزب الله، حسن نصر الله. إسرائيل تعلن بأنها تريد الفصل بين جبهة لبنان وما يحدث في قطاع غزة، وإجبار حسن نصر الله على وقف النار من دون صلة بما يحدث في المواجهة مع حماس. وهي أيضا معنية بإبعاد رجال حزب الله الى شمال نهر الليطاني والمس بشكل كبير بالقدرات العسكرية التي راكمها حزب الله لمدة عشرين سنة، وعلى رأسها قدرات الإطلاق.
حسن نصر الله، في خطابه الأسبوع الماضي، أعلن أنه لا ينوي التوقف عن الهجمات على طول الحدود، لكن الآن الوضع مختلف، وهو يجب عليه التقرير إذا كان سيستخدم كل ترسانة السلاح الموجودة في حوزته وإطلاق صليات أيضا نحو مركز البلاد. مايكل يانغ، محلل في مركز "كارنيغي" في بيروت، كتب أول من أمس، أن إسرائيل تريد التسبب في مغادرة جماعية للسكان من جنوب لبنان ومن البقاع. وحسب قوله، فإن حزب الله قدر بالخطأ أن الإطلاق، أول من أمس، نحو الكريوت كان خطوة تهديدية بما فيه الكفاية لردع إسرائيل عن مواصلة التصعيد. ولكن تبين أن هذا كان تقدير خاطئ.
"في كل عملية تصعيد، فإن إسرائيل تصعد أكثر وتخلق معضلة أمام حزب الله. وإذا استخدم حزب الله الصواريخ الدقيقة، فهذا سيقود الى حرب شاملة وتدمير لبنان، وحسن نصر الله سيعد المسؤول عن ذلك. حزب الله ومحور المقاومة يجب عليهما إعادة فحص استراتيجية وحدة الساحات المتبعة، التي سيتم تحييدها إذا تمكنت إسرائيل في كل مرة من التصعيد الى مستوى أعلى"، كتب يانغ. إسرائيل في هذه الأثناء تظهر وكأنها غير مستعجلة للقيام بعملية برية في جنوب لبنان. وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن تجنيد واسع للاحتياط. الجهود الهجومية هي لسلاح الجو بالأساس. القوات البرية تعمل على الدفاع الى جانب منظومة الدفاع الجوي. هذا بالطبع يمكن أن يتغير لاحقا.
المفاجئ بشكل خاص في هذه الأثناء هو الصمت الأميركي الى مستوى اللامبالاة. مساء أول من أمس، أعلن البنتاغون عن إرسال قوات أخرى الى الشرق الأوسط إزاء التصعيد في لبنان. ولكن من غير المفهوم لماذا لا تحاول الإدارة الأميركية إطلاق مبادرة سياسية مستعجلة وملحة في الوقت الذي فيه كل المنطقة على شفا الاشتعال. ربما أن واشنطن تقول لنفسها إنه بما أنه لا توجد عملية برية إسرائيلية، فإن الأمور تحت السيطرة. هذا خاطئ. فحصاد الدماء مرتفع جدا الى درجة أنه سيكون من الصعب جدا السيطرة على ارتفاع اللهب حتى من دون دخول الجيش الإسرائيلي الى الأراضي اللبنانية.
بصورة استثنائية، توجد الآن مقاربة موحدة في القيادة السياسية-الأمنية في إسرائيل. قبل أسبوعين، أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نقاشا شديدا مع غالنت وقيادة الجيش حول سلم الأولويات بين لبنان وقطاع غزة. في الوقت الذي توسل فيه غالنت والجيش من أجل إنهاء القتال في قطاع غزة والسعي الى صفقة تبادل ووقف إطلاق النار، نتنياهو رفض ذلك. وهو أيضا عارض اقتراحهم بالتركيز على القتال في لبنان. وعندما غير نتنياهو موقفه فقد قام بانعطافة حادة (أبواقه تساوقت وفق ذلك). محور فيلادلفيا، أساس وجودنا، تم نسيانه (حتى لو أن القوات لم تنسحب منه)، الآن نتنياهو يريد تصعيدا واضحا مع حزب الله. غالنت ورئيس الأركان تحفظا، لكن في نهاية المطاف اقتنعا بالتساوق معه. الآن هؤلاء الثلاثة مستعدون للمخاطرة بحرب شاملة استمرارا للخطوات الهجومية التي تتبعها إسرائيل.
وحدة الآراء في القيادة العليا هي أمر مشروع. المقطع الأكثر خطرا هو الغطرسة، الى درجة النشوة التي تسيطر منذ أول من أمس على المستوى السياسي الأعلى. بصورة مقلقة أصداء مشابهة تسمع في الجيش الإسرائيلي وكأن مذبحة 7 تشرين الأول (اكتوبر) والمفاجأة التي انطوت عليها لم تحدث أبدا. نتنياهو يستمع الى دائرة صغيرة من المستشارين، الذين هم ضباط كبار سابقين في الجيش ولديهم مواقف صقورية. هذه المجموعة تعتقد أنه فقط بواسطة استخدام القوة الزائدة فإنه سيكون بالإمكان فرض اتفاق على حزب الله. هذا أيضا من حقها. الأمر الذي يفضل تجنبه هو التفكير بأن النجاحات غير المسبوقة التي راكمها الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية في الهجوم ستؤدي بالضرورة الى وضع مشابه في حالة الدفاع.
الحرب ليست مباراة كرة قدم. فلا توجد انتصارات يمكن للعدو أن يحقق فيها صفر أهداف. حزب الله يوجد في هذه الأثناء في وضع متدن، لكن مثلما نشر هنا لفترة طويلة، فإنه من الأفضل عدم الاستخفاف بقدرته على ضرب الجبهة الداخلية في إسرائيل، وحتى في نقاط مؤلمة وفي أماكن لم نستعد لها من البداية. والأمر نفسه يجب أن يقال أيضا حول القرار، إذا تم اتخاذه، بشأن حملة برية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
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