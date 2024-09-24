Wednesday, 25 September 2024 09:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان: نحتاج مساعدة أميركا رغم خيبة الأمل في الماضي

9/24/2024 11:47:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عن خيبة أمله الثلاثاء، إزاء تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الأزمة المتصاعدة بين لبنان و"إسرائيل"، لكنه قال إنه يأمل في أن تتمكن واشنطن من التدخل للمساعدة.
وقال عن خطاب بايدن في الأمم المتحدة في وقت سابق من الثلاثاء، إنه لم يكن قويا ولا مبشرا ولن يحل هذه المشكلة.

وأضاف حبيب خلال فعالية استضافتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يمكنها حقا إحداث فارق في الشرق الأوسط وفيما يتعلق بلبنان.

وتابع وزير خارجية لبنان: لا نستطيع بمفردنا إنهاء القتال، ونحتاج مساعدة أميركا رغم خيبة الأمل في الماضي.

MENAFN24092024000072011014ID1108711957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث