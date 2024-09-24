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إعلام عبري: الهجمات على لبنان يوم الاثنين كلفت 173 مليون دولار

9/24/2024 11:47:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن تكلفة الهجمات على لبنان يوم الاثنين بلغت نحو 173 مليون دولار.
ونقلت الهيئة عن مسؤولين اقتصاديين أن الهجوم على لبنان لأسبوع ونصف قد يؤدي إلى فتح ميزانية 2024 للمرة الثالثة هذا العام.

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