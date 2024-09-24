إعلام عبري: الهجمات على لبنان يوم الاثنين كلفت 173 مليون دولار

إعلام عبري: الهجمات على لبنان يوم الاثنين كلفت 173 مليون دولار
التاريخ
9/24/2024 11:47:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت "هيئة البث
الإسرائيلية" إن تكلفة الهجمات على لبنان يوم الاثنين بلغت نحو 173 مليون
دولار.
ونقلت الهيئة عن
مسؤولين اقتصاديين أن الهجوم على لبنان لأسبوع ونصف قد يؤدي إلى فتح ميزانية 2024
للمرة الثالثة هذا العام.
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