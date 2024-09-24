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بـ وابل من الصواريخ.. حزب الله يستهدف مواقع وقواعد انتشار جيش الاحتلال

9/24/2024 11:47:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر منتصف الليلة، أن مقاتليه نفّذوا عددا من العمليات يوم الثلاثاء ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمال فلسطين المحتلة؛ وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".
وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الثلاثاء 24-09-2024، وفقًا للآتي:

1- استهداف مطار مجيدو العسكري غرب ‏العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2.

2- استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 2.

3- استهداف مطار مجيدو ‏العسكري غرب العفولة للمرة الثانية بصلية من صواريخ فادي 2.

4- استهداف قاعدة عاموس (القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ فادي 1.

5- استهداف مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ فادي 2.

6- استهداف مطار مجيدو ‏العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2.

7- استهداف مستعمرة كريات شمونة ‏بصليات من الصواريخ.

8- استهداف المخازن اللوجستيّة للفرقة ‌‏146 في قاعدة نفتالي بصلية صاروخية.

9- استهداف معسكر إلياكيم التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية جنوب حيفا بصلية من صواريخ فادي 2.

10- استهداف المخازن الرئيسيّة التابعة ‏للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ.

11- استهداف مستعمرة روش بينا بصليات ‏صاروخية.

12- استهداف قاعدة شمشون (مركز تجهيز ‏قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) بصواريخ فادي 3.

13-استهداف مستوطنة هجوشريم بصلية ‏صاروخية.

14- استهداف مستوطنة كتسرين بصلية ‏صاروخية.

15- استهداف مستوطنة غيشر هزيف ‏بصليات صاروخية.

16- استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي في قاعدة دادو بـ 50 صاروخاً.

17- استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي في قاعدة دادو للمرة الثانية بـ 40 صاروخاً.

18- شن هجوم جوي بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت ‏مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة".

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