بـ وابل من الصواريخ.. حزب الله يستهدف مواقع وقواعد انتشار جيش الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله
اللبناني في بيان صادر منتصف الليلة، أن مقاتليه نفّذوا عددا من العمليات يوم
الثلاثاء ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمال فلسطين المحتلة؛
وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".
وتاليا نص البيان
بالكامل:
"دعمًا للشعب
الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن
لبنان وشعبه، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد
وانتشار جيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الثلاثاء 24-09-2024،
وفقًا للآتي:
1- استهداف مطار مجيدو العسكري غرب العفولة
بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2.
2- استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بصلية من
صواريخ فادي 2.
3- استهداف مطار مجيدو العسكري غرب العفولة
للمرة الثانية بصلية من صواريخ فادي 2.
4- استهداف قاعدة عاموس (القاعدة الرئيسية
للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ فادي 1.
5- استهداف مصنع المواد المتفجرة في منطقة
زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ فادي 2.
6- استهداف مطار مجيدو العسكري غرب العفولة
بصلية من صواريخ فادي 2.
7- استهداف مستعمرة كريات شمونة بصليات من
الصواريخ.
8- استهداف المخازن اللوجستيّة للفرقة 146 في
قاعدة نفتالي بصلية صاروخية.
9- استهداف معسكر إلياكيم التابع لقيادة
المنطقة الشمالية جنوب حيفا بصلية من صواريخ فادي 2.
10- استهداف المخازن الرئيسيّة التابعة للمنطقة
الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ.
11- استهداف مستعمرة روش بينا بصليات صاروخية.
12- استهداف قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي
ووحدة تجهيز إقليمية) بصواريخ فادي 3.
13-استهداف مستوطنة هجوشريم بصلية صاروخية.
14- استهداف مستوطنة كتسرين بصلية صاروخية.
15- استهداف مستوطنة غيشر هزيف بصليات صاروخية.
16- استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش
العدو الإسرائيلي في قاعدة دادو بـ 50 صاروخاً.
17- استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش
العدو الإسرائيلي في قاعدة دادو للمرة الثانية بـ 40 صاروخاً.
18- شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية
على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت
مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة".
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