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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا للاحتلال بطيران مسير

9/24/2024 11:47:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، أن مقاتليها هاجموا بالطيران المسيّر هدفاً قرب غور الأردن بالأراضي المحتلة.
وتاليا نص البيان بالكامل:

"بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

صدق الله العليّ العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء 25-9-2024 بالطيران المسيّر هدفاً قرب غور الاردن بأراضينا المحتلة، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.


(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق
الأربعاء ٢١ - ربيع الاول - ١٤٤٦ هـ".

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، من جانبها، أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في اعتراض مسيرة أطلقت من العراق تجاه قاعدة عسكرية جنوب "إسرائيل".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهته، أنه رصد مسيرة دخلت أجواء "إسرائيل" من الشرق وسقطت في منطقة وادي عربة جنوبي "إسرائيل".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن فرق إطفاء تعمل على إخماد النيران التي اندلعت في موقع سقوط المسيرة أو أجزاء منها.

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