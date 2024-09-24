المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا للاحتلال بطيران مسير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المقاومة
الإسلامية في العراق، في بيان صادر ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، أن مقاتليها هاجموا بالطيران
المسيّر هدفاً قرب غور الأردن بالأراضي المحتلة.
وتاليا نص البيان
بالكامل:
"بسمِ
اللهِ الرحمنِ الرحيم
أُذِنَ لِلَّذِينَ
يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
صدق الله العليّ
العظيم
استمراراً بنهجنا في
مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها
الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة
الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء 25-9-2024 بالطيران المسيّر هدفاً قرب غور
الاردن بأراضينا المحتلة، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ
معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.
(وَمَا
النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
المقاومة الإسلامية في
العراق
الأربعاء ٢١ - ربيع الاول - ١٤٤٦ هـ".
وذكرت صحيفة "إسرائيل
اليوم" العبرية، من جانبها، أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في
اعتراض مسيرة أطلقت من العراق تجاه قاعدة عسكرية جنوب "إسرائيل".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهته، أنه
رصد مسيرة دخلت أجواء "إسرائيل" من الشرق وسقطت في منطقة وادي عربة
جنوبي "إسرائيل".
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن فرق إطفاء تعمل على
إخماد النيران التي اندلعت في موقع سقوط المسيرة أو أجزاء منها.
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