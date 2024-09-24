المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا للاحتلال بطيران مسير

MENAFN - Alghad Newspaper)وتاليا نص البيان بالكامل:"بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌصدق الله العليّ العظيماستمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء 25-9-2024 بالطيران المسيّر هدفاً قرب غور الاردن بأراضينا المحتلة، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)المقاومة الإسلامية في العراقالأربعاء ٢١ - ربيع الاول - ١٤٤٦ هـ".

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، من جانبها، أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في اعتراض مسيرة أطلقت من العراق تجاه قاعدة عسكرية جنوب "إسرائيل".



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهته، أنه رصد مسيرة دخلت أجواء "إسرائيل" من الشرق وسقطت في منطقة وادي عربة جنوبي "إسرائيل".



وذكرت وسائل إعلام عبرية أن فرق إطفاء تعمل على إخماد النيران التي اندلعت في موقع سقوط المسيرة أو أجزاء منها.