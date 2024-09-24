اغتيال القائد في حزب الله إبراهيم قبيسي بغارة إسرائيلية

اغتيال القائد في حزب الله إبراهيم قبيسي بغارة إسرائيلية
التاريخ
9/24/2024 11:47:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعى حزب الله
اللبناني، الليلة، القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى" الذي قضى
بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.
وقال الحزب في بيان،
"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد
إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى" مواليد عام 1962 من بلدة زبدين في
جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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