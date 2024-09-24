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اغتيال القائد في حزب الله إبراهيم قبيسي بغارة إسرائيلية

9/24/2024 11:47:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعى حزب الله اللبناني، الليلة، القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى" الذي قضى بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.
وقال الحزب في بيان، "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى" مواليد عام 1962 من بلدة زبدين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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