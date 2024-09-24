الجيش الأميركي يعلن تدمير مسيّرة حوثية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت القيادة الوسطى
الأميركية ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، أنها تمكنت من تدمير طائرة حوثية في البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة
الماضية.
و"تضامنا مع
غزة" في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول
2023، باشرت جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو
مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.
وردا على هذه الهجمات،
بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الحالي، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على
"مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت
تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى
السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.
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