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حزب الله يقصف قاعدة ‏إيلانيا بصواريخ فادي 1

9/24/2024 11:47:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اللبناني، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، أن مقاتيله قصفوا يوم الثلاثاء قاعدة "‏إيلانيا" بصلية من صواريخ فادي 1.
يأتي ذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا ‏عن لبنان وشعبه"، بحسب بيان صادر عن الحزب.

وينفذ حزب الله عددا من العمليات يوميا ضد مواقع وقواعد انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تؤدي إلى إصابات مباشرة ووقوع عدد من القتلى في صفوف جيش الاحتلال.

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