حزب الله يقصف قاعدة ‏إيلانيا بصواريخ فادي 1

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله
اللبناني، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، أن مقاتيله قصفوا يوم الثلاثاء قاعدة "إيلانيا" بصلية من
صواريخ فادي 1.
يأتي ذلك "دعماً
لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة،
ودفاعًا عن لبنان وشعبه"، بحسب بيان صادر عن الحزب.
وينفذ حزب الله عددا
من العمليات يوميا ضد مواقع وقواعد انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تؤدي إلى
إصابات مباشرة ووقوع عدد من القتلى في صفوف جيش الاحتلال.
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