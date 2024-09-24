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مسؤولون أميركيون: اجتماعاتنا مع المسؤولين الإسرائيليين غير منتجة

9/24/2024 11:47:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت شبكة "إيه بي سي" الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "إسرائيل" وحماس بعيدان كل البعد عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأكد مسؤولون أميركيون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح أكثر صعوبة، وأن الاجتماعات بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين غير منتجة.

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