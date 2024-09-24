مسؤولون أميركيون: اجتماعاتنا مع المسؤولين الإسرائيليين غير منتجة

مسؤولون أميركيون: اجتماعاتنا مع المسؤولين الإسرائيليين غير منتجة
التاريخ
9/24/2024 11:47:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت شبكة "إيه
بي سي" الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "إسرائيل" وحماس
بعيدان كل البعد عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأكد مسؤولون أميركيون
أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أصبح أكثر صعوبة، وأن الاجتماعات بين
مسؤولين أميركيين وإسرائيليين غير منتجة.
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