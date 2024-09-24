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بريطانيا تنقل 700 جندي لقبرص بعد التصعيد بين الاحتلال ولبنان

9/24/2024 11:47:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الحكومة البريطانية أن نحو 700 جندي بريطاني سينتقلون لقبرص كجزء من خطط الطوارئ في أعقاب التصعيد بين "إسرائيل" ولبنان.
وقال وزير الدفاع البريطاني إن بلاده تواصل حث كل الأطراف على التراجع عن الصراع؛ لمنع المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح.

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