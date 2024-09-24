بريطانيا تنقل 700 جندي لقبرص بعد التصعيد بين الاحتلال ولبنان
التاريخ
9/24/2024 11:47:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الحكومة
البريطانية أن نحو 700 جندي بريطاني سينتقلون لقبرص كجزء من خطط الطوارئ في أعقاب
التصعيد بين "إسرائيل" ولبنان.
وقال وزير
الدفاع
البريطاني إن بلاده تواصل حث كل الأطراف على التراجع عن الصراع؛ لمنع المزيد من
الخسائر المأساوية في الأرواح.
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