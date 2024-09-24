سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: على الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات ضد حزب الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال سفير "إسرائيل"
لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان إن كل ما يتطلبه الأمر لإنهاء المعاناة توقف حزب
الله عن إرسال الصواريخ لـ"إسرائيل".
وأضاف أردان: "يتعين
على الحكومة اللبنانية التوقف عن الكلام واتخاذ إجراءات ضد حزب الله".
ويشن جيش الاحتلال
الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، هجومًا هو "الأعنف والأوسع" على لبنان
منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر عن 558 شهيدا، بينهم 50 طفلًا،
و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
في المقابل، ينفذ حزب
الله عددا من العمليات يوميا ضد مواقع وقواعد انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي،
والتي تؤدي إلى إصابات مباشرة ووقوع عدد من القتلى في صفوف جيش الاحتلال.
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