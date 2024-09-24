سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: على الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات ضد حزب الله

MENAFN - Alghad Newspaper)وأضاف أردان: "يتعين على الحكومة اللبنانية التوقف عن الكلام واتخاذ إجراءات ضد حزب الله".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، هجومًا هو "الأعنف والأوسع" على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر عن 558 شهيدا، بينهم 50 طفلًا، و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.



في المقابل، ينفذ حزب الله عددا من العمليات يوميا ضد مواقع وقواعد انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تؤدي إلى إصابات مباشرة ووقوع عدد من القتلى في صفوف جيش الاحتلال.