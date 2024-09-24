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تفجير أجهزة اتصالات حزب الله يعكس افتقار إسرائيل إلى استراتيجية سلام

9/24/2024 11:47:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) برونوين مادوكس* - (إندبندنت عربية) 2024/9/22 مع اقتراب الذكرى الأولى للسابع من تشرين الأول (أكتوبر)، ما تزال إسرائيل بعيدة عن حل الصراع في غزة -وتفجير أجهزة حزب الله الإلكترونية لن يفيد هذه المساعي.
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انفجرت أجهزة النداء، الـ"بيجر"، التي يستخدمها مقاتلو "حزب الله" في لبنان وسورية بشكل شبه متزامن في 17 أيلول (سبتمبر)، مخلفة 12 قتيلاً ونحو 3 آلاف مصاب. وفي اليوم التالي، انفجرت أجهزة الاتصالات اللاسلكية في كل أنحاء لبنان، فقتلت 20 شخصاً وجرحت 400 على الأقل. وينسب الهجومان إلى حد كبير إلى إسرائيل.
يمكن اعتبار مدى قوة الهجمات، بالإضافة إلى طبيعتها المسرحية الدرامية على أنها محاولة من قوات الجيش والاستخبارات الإسرائيلية لتلميع سمعتها بعد تلقيها ضربة كبيرة من خلال هجمات "حماس" عليها في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وربما تمثل الهجمة محاولة إسرائيلية لحل معضلة حدودها الشمالية. لدى زيارتي للمنطقة الأسبوع الماضي، رأيت آثار تبادل الهجمات الصاروخية المستمرة التي أدت إلى إجلاء 60 ألف شخص من البلدات الإسرائيلية. وتفيد التقارير بأن سكان القرى اللبنانية أجلوا بدورهم نتيجة القتال.
ربما حملت هذه الهجمات رسالة إلى "حزب الله" (وإيران) بضرورة التراجع، لكنها لن تسمح للحكومة الإسرائيلية بإعادة السكان إلى منازلهم. بل على العكس، تهدد هذه الهجمات بتصعيد الصراع المحتدم على الحدود الشمالية، واندلاع الحرب الإقليمية التي بذلت الولايات المتحدة وعدد كبير من جيران إسرائيل جهوداً كبيرة لتجنبها.
الاثنين الماضي، قبل هجوم الـ"بيجر" التخريبي، زرت بلدة كريات شمونة الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان. وكانت شبه خالية. لم تكن هذه المنطقة الشمالية من إسرائيل، التي تمتد على مساحة مربعة الشكل وتحدها التلال اللبنانية ومرتفعات الجولان الجرداء وشديدة الانحدار، أكثر المناطق الإسرائيلية ازدهاراً نظراً إلى الأعمال العدائية هناك، وقد أغلقت الطرق المؤدية إلى دمشق وبيروت منذ زمن طويل. غير أنها كانت مع ذلك منطقة تضم مزارع فاكهة صغيرة وقطعان ماشية وسياحة هادئة قرب الجليل إلى الجنوب.
والآن تحولت إلى مدينة أشباح بعد إجلاء سكانها وتوزيعهم على إسرائيل. ويحاول عمدتها جاهداً تمويل حاجاته الأمنية كي يمنع نهب الشقق والمنازل والمؤسسات التجارية المهجورة.
من ناحية أخرى، احترقت مساحات من الغابات في المنطقة إما بفعل الضربات الصاروخية أو الصواريخ الاعتراضية التي يطلقها نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ. ونظراً إلى كلفة إطلاق الصاروخ الواحد التي تصل إلى 100 ألف دولار، وإلى قلة عدد السكان المتبقين الذين تستوجب حمايتهم، تعطي وحدات التحكم بالقبة الحديدية الأولوية الآن للدفاع عن مناطق إسرائيلية أخرى.
ويقول الأشخاص القليلون المتبقون هنا (من لم يغادروا البلدة)، إن الخوف من اجتياح "حزب الله" المنطقة، وليس الصواريخ، هو ما أدى إلى فرار السكان.
منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ما عاد لدى السكان ثقة في قدرة الجيش والاستخبارات الإسرائيلية على حمايتهم. ويبدو أن احتمال عدم تمكن السكان من العودة مطلقاً أصبح احتمالاً وارداً أكثر فأكثر.
يأسف القادة العسكريون لعدم شن ضربة "سريعة" عبر الحدود تجلب المزيد من الأمن للمنطقة. ويوافق المحللون على أنه من الصعب التفكير باستعادة ثقة السكان من دون عمل كهذا.
لكن ذلك كفيل بتصعيد الصراع في النهاية مع إيران ووكيلها "حزب الله". وهو تحديداً مما لا تريده الولايات المتحدة ولا حلفاء إسرائيل الآخرون.
من المحتمل جداً أن يرد "حزب الله" وحلفاؤه على هذه الهجمات مع أن شكل هذا الرد ما يزال غير واضح. إذ يعمل "حزب الله" مع إيران بشكل أوثق من "حماس"، وسوف يسير على هديها (إرشاداتها).
من ناحية أخرى، يحرز وكيل إيراني آخر في المنطقة، هو جماعة الحوثيين في اليمن، نجاحات كبيرة في تعطيل حركة الشحن في قناة السويس والبحر الأحمر، وقد ضربت الحركة إسرائيل بالصواريخ مرتين. لكن المؤشرات تدل على أن إيران لا ترغب بالمشاركة في نزاع أشد وتيرة من النزاع الدائر. إذ قد تصعب السيطرة على الحرب الشاملة التي ستعوق جهود الرئيس الإيراني الجديد من أجل رفع العقوبات عن بلاده.
بعد مرور سنة تقريباً على هجمات السابع من أكتوبر 2023، حين قتلت "حماس" نحو 1200 إسرائيلي وأسرت 250 آخرين، ما تزال إسرائيل بعيدة من حل النزاع -الذي يشكل إحدى أعظم الأزمات في تاريخها. وقد أسفرت ملاحقتها لـ"حماس" في غزة عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وفقاً للسلطات في غزة، كما أثارت موجة كبيرة من الانتقادات الدولية لها.
ما تزال أكثر من 100 رهينة في غزة، مع أن وفاة كثير منهم إما معروفة أو مشكوك بها. عند زيارة إسرائيل هذا الأسبوع، كان من اللافت رؤية حالة الانقسام الشديد في الرأي العام -بين الذين يعطون الأولوية لاستعادة الأسرى والذين يفضلون ملاحقة "حماس" حتى على حساب حياة الأسرى.
وفي المقابل، أسفر ارتفاع وتيرة أعمال العنف في الضفة الغربية، بما فيها تلك التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون، عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023، وهذا يهدد بتدهور الأوضاع في جبهة أخرى من النزاع.
وفي هذه الأثناء، تخضع إسرائيل لضغوط دولية متعاظمة جراء ما ترتكبه في غزة. بعد التقائي إسرائيليين وفلسطينيين وحديثي معهم هذا الأسبوع، يبدو السلام بعيد المنال كالعادة.
كما أن احتمال المضي قدماً نحو تعزيز الاستقرار في العلاقات الإقليمية من خلال التطبيع مع السعودية والعلاقات الدبلوماسية المقامة مع خمس دول عربية يبدو بعيداً أيضاً، في ظل استمرار القتال في غزة.
مع اقتراب الذكرى الأولى للسابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، لا تملك إسرائيل استراتيجية للسلام.

*برونوين مادوكس: تشغل منصب المديرة والرئيسة التنفيذية في المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).

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