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‏وقف إطلاق النار في غزة لن يكون كافيا

9/24/2024 11:47:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة جون فيفر*‏ - (فورين بوليسي إن فوكَس) 18/9/2024
‏الأرقام واضحة. أسفر وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحماس في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي عن إطلاق سراح 109 رهائن. قارن ذلك بالعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تمكنت من إنقاذ 8 رهائن بينما قتلت 3 آخرين عن طريق الخطأ. كما انتشل الجيش جثث 34 رهينة آخرين، بينهم 6 قتلوا قبل وقت قصير من وصول الإسرائيليين إلى النفق تحت الأرض حيث كانوا محتجزين. وفي الوقت نفسه، يفترض أن 33 رهينة لقوا حتفهم.‏
‏وفقًا لأكثر الحسابات تحفظا، كانت تكتيكات وقف إطلاق النار أكثر فعالية من التكتيكات العسكرية بمعامل 10 عندما يتعلق الأمر بإنقاذ أرواح الإسرائيليين.‏
‏في بداية هذه الحرب الأخيرة في غزة، كان بنيامين نتنياهو يتذكر بلا شك شقيقه، الذي قاد عملية الإنقاذ الجريئة للركاب المختطفين في مطار عنتيبي في العام 1976 (وتوفي في تلك العملية). والآن يواجه نتنياهو الأصغر أزمة رهائن خاصة به. وقرر، مثل شقيقه، اتخاذ طريق القوة. وراودته أوهام تدمير "حماس"، وإنقاذ 251 شخصا اختطفوا في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وإنقاذ سمعته السياسية الكئيبة.‏
‏لكن الأمور لم تسر بهذه الطريقة. لم تتمكن الحرب من القضاء على "حماس"، وحتى الجيش الإسرائيلي نفسه ‏‏يحذر‏‏ من أن هذا غير ممكن. وقد فشل الجيش الإسرائيلي بشكل مذهل -وفي بعض الحالات كان مهملاً بشكل لا يغتفر- في تحرير الرهائن. وبالحديث عما لا يغتفر، قتلت القوات الإسرائيلية أيضا ما يقرب من 42.000 فلسطيني في غزة. وصعّدت حكومة نتنياهو من سياسة الطرد والتهجير في الضفة الغربية، وهي الآن مستعدة لخوض حرب مع "حزب الله" في لبنان. والانفجارات المنسقة الأخيرة لأجهزة الاستدعاء التي اشترتها الميليشيا المدعومة من إيران لتجنب المراقبة الإسرائيلية، والتي أعقبتها مجموعة ثانية من الانفجارات التي شملت أجهزة اتصال اللاسلكي، يمكن أن تكون بداية هذه الحرب.‏
‏على الرغم من (أو ربما بسبب) هذه الفظائع، يسجل نتنياهو عودة على المستوى السياسي. وعلى الرغم من أن ائتلافه سيخسر ضد المعارضة إذا أجريت انتخابات اليوم، إلا أن "حزب الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء ‏‏ما يزال -بهامش ضئيل-‏‏ الحزب الأكثر شعبية في إسرائيل اليوم.‏
بعبارة أخرى، لدى نتنياهو بعض الأسباب للاعتقاد بأن لديه استراتيجية رابحة: تحدثْ بصرامة، تصرفْ بصرامة، وابق صارمًا. وهو يعتقد أنه يستطيع أن يتجاهل بأمان مناشدات عائلات الرهائن، ومطالب المتظاهرين في الشارع، ونصيحة مستشاريه العسكريين، ناهيك عن أي شيء قالته الحكومة الأميركية. وقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الأدلة على أن ‏‏إخفاقات وكالات استخباراته‏‏ لعبت دورًا في أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر). وطالما أنه يوقع العقاب بأعداء إسرائيل -الفلسطينيين، و"حزب الله" في لبنان، وأهداف مختارة في إيران- فإنه يستطيع تأمين دعم اليمين المتطرف الإسرائيلي والاستمرار في تقديم نفسه على أنه منقذ بلاده.‏
على هذا النحو، يعتقد نتنياهو أن لديه عدوين آخرين إضافيين للقتال ضدهما: التسوية، ووقف إطلاق النار.‏
‏وهكذا، في كل مرة يبدو فيها المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون قريبين من التوصل إلى وقف لإطلاق النار عن طريق التفاوض، يسحب نتنياهو البساط من تحتهم. ولذلك، على سبيل المثال، ‏‏سحبت‏‏ "حماس" إصرارها الأولي على التزام إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار منذ البداية. أما بالنسبة لانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من غزة، وهو عنصر رئيسي آخر في الخطة المكونة من ثلاثة أجزاء التي طرحتها إدارة بايدن، فيصر نتنياهو الآن على أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على ممر فيلادلفيا، وهو الجزء من غزة الذي يحد مصر، من أجل ما يقول إنه اعتراض أي شحنات أسلحة محتملة إلى "حماس".‏
‏لا يعكس هذا الطلب، الذي يبدو أن نتنياهو يعتبره غير قابل للتفاوض، أي اعتبار حقيقي للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية. ‏‏ويشير‏‏ كاتب العمود في صحيفة "‏‏نيويورك تايمز"،‏‏ توماس فريدمان، وهو ليس بالضبط الصوت الأكثر تأييدًا للفلسطينيين في الصحافة، إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يعتبر هذا الممر الذي يفترض أنه لا غنى عنه "مهما بما يكفي حتى لاحتلاله خلال الأشهر السبعة الأولى من الحرب. وقال الجنرالات الإسرائيليون باستمرار لنتنياهو إن هناك العديد من الوسائل البديلة الفعالة للسيطرة على الممر الآن، وإن دعم القوات الإسرائيلية المقطوعة هناك، سيكون صعبًا وخطيرًا. وأنه يمكنهم استعادة الممر في أي وقت يحتاجون فيه إلى ذلك. كما أن البقاء هناك يسبب بالفعل مشاكل كبيرة مع المصريين أيضًا".‏
‏وورد أن وزير الدفاع في حكومة نتنياهو، يوآف غالانت، ‏‏قال‏‏: "حقيقة أننا نعطي الأولوية لممر فيلادلفيا على حساب حياة الرهائن هي وصمة عار أخلاقية".‏
‏وإذن، إذا لم يستطع وزير دفاعه تغيير رأي نتنياهو، فما الذي يمكن فعله لزحزحة رئيس الوزراء عن موقفه العنيد؟‏
‏قطع إمدادات الأسلحة‏
‏منذ تولي "حزب العمال" السلطة في المملكة المتحدة في تموز (يوليو)، اتخذ ‏‏ثلاثة قرارات تتعلق بإسرائيل/ فلسطين. أولاً، استأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين. وبعد ذلك، ألغى قرار "حزب المحافظين" بالطعن في مذكرة توقيف "المحكمة الجنائية الدولية" لنتنياهو.‏
‏وفي بداية أيلول (سبتمبر)، حظر عددًا معينًا من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وليس من المستغرب أن ‏‏يدين نتنياهو القرار ويصفه بأنه‏‏ "مخجل" و"مضلل".‏
‏في الواقع، كانت خطوة المملكة المتحدة فاترة وليست كبيرة الأهمية. ولم يؤثر القرار إلا على 30 ترخيصًا من أصل 350 رخصة تصدير. كما توفر بريطانيا 1 في المائة فقط‏ من الواردات الإسرائيلية المتعلقة بالأسلحة.‏
لم يكن نتنياهو قلقا كثيرا بشأن الأسلحة البريطانية ‏‏في حد ذاتها‏‏، وإنما أقلقه تأثير الدومينو الذي قد يُحدثه القرار على ‏‏أكبر ثلاثة موردين‏‏ للجيش الإسرائيلي. بين العامين 2013 و2023، قدمت الولايات المتحدة حوالي 65 في المائة من الواردات العسكرية للبلد، وألمانيا حوالي 30 في المائة، وإيطاليا أقل بقليل من 5 في المائة.‏
‏تدّعي‏‏ إيطاليا أنها أوقفت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل أساسي، وأنها تحترم العقود الحالية فقط إذا لم تكن تتضمن استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين (لا أحد يعرف حقا كيف يحدد الإيطاليون هذا الأمر). وقدم المستشار الألماني أولاف شولتس عرضًا رائعًا للتعهد بتقديم الدعم العسكري لإسرائيل، لكن مجلس الأمن الفيدرالي في البلاد توقف فعليا عن تقديم المساعدة الموعودة. "في نهاية المطاف، المخاوف المتزايدة (ضد إسرائيل) هي السبب في منح عدد أقل من الموافقات، حتى لو لم يرغب أحد في قول ذلك بصوت عال"، ‏‏قال‏‏ موظف لدى ممثل في مجلس الأمن الفيدرالي ‏‏لصحيفة "جيروزاليم بوست"‏‏.‏
وهو ما يترك الولايات المتحدة. وقد أعلنت إدارة بايدن عن مبيعات أسلحة ‏‏بقيمة 20 مليار دولار‏‏ إلى إسرائيل في منتصف آب (أغسطس)، بعد أن أمرت بوقف تسليم القنابل الثقيلة (‏‏تم إلغاء ذلك لاحقا‏‏) وهددت بإلغاء الشحنات إذا قامت إسرائيل بغزو رفح (فعلت إسرائيل ذلك ولم تفعل الولايات المتحدة شيئًا).‏
‏تشكل الأسلحة التي تسلمها الولايات المتحدة لإسرائيل وسيلة النفوذ الحقيقية الوحيدة على حكومة نتنياهو. ويمكن قول إن هذا لا يرقى إلى مستوى كبير من النفوذ، خاصة عندما ‏‏لا تطلب إسرائيل الكثير هذه الأيام‏‏. كما أن إسرائيل لديها مجمع صناعي عسكري خاص بها ويمكنها إنتاج الكثير مما تستخدمه. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 4 مليارات دولار التي ترسلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل كل عام هي جزء كبير من الميزانية العسكرية الإسرائيلية ‏‏(27 مليار دولار وهي في ازدياد‏‏). ويجب أن يترجم ذلك إلى رأسمال سياسي يمكن أن تستخدمه الإدارة الأميركية للتأثير على السياسة الإسرائيلية.‏
‏لكن بايدن لم يعلق تقديم المساعدة على شرط توقيع نتنياهو على اتفاق لوقف إطلاق النار. ولك أن تتحدث عن رئيس لا يتعامل بفن المعاملات!‏
‏ولئلا يتخيل أحد أن دونالد ترامب سيفعل أي شيء مختلف إذا عاد إلى البيت الأبيض، قام المرشح سيئ السمعة بتعليق هذا الجانب المعاملاتي الخاص من شخصيته عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع إسرائيل. خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، أعطى إسرائيل كل ما تريده ولم يحصل على أي شيء في المقابل (بخلاف تملق نتنياهو واليمين المتطرف الإسرائيلي).‏
ما الذي يمكن عمله؟‏
‏جلب سلوك إسرائيل في حربها على غزة إدانة دولية كبيرة. وقضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة، "محكمة العدل الدولية"، في تموز (يوليو) بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي. وفي الوقت نفسه، أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" مذكرة توقيف بحق بنيامين نتنياهو (إلى جانب وزير الدفاع غالانت وثلاثة من قادة حماس، قتل اثنان منهم مسبقًا).‏
‏كما وافق مجلس الأمن الدولي على العديد من قرارات وقف إطلاق النار، بما في ذلك قرار دعا إلى وقفة رمضانية، والتي تم تجاهلها. وفي حزيران (يونيو)، أصدر مجلس الأمن قرارًا قدمته الولايات المتحدة يدعم (في ما لا يستوجب الاستغراب) خطة وقف إطلاق النار المكونة من ثلاثة أجزاء التي وضعتها إدارة بايدن. وقد تجاهل نتنياهو حتى الآن هذا القرار أيضًا.‏
‏سجلت الكثير من الدول احتجاجاتها ضد إسرائيل بأشكال أخرى. مضت دول أوروبية عدة -النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا- قدمًا، مؤخرًا، إلى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وهي تنضم بذلك إلى ‏‏143 دولة أخرى‏‏ حول العالم اتخذت هذا القرار مسبقًا.‏
‏وتحولت‏‏ تركيا من كونها شريكا تجاريا رئيسيا لإسرائيل إلى زعيم المقاطعة الاقتصادية للبلد. والآن، يهدد الزعيم التركي رجب طيب أردوغان بتشكيل ائتلاف سني، إلى جانب مصر، لدعم الفلسطينيين.‏
‏كما صوت الناس في جميع أنحاء العالم بأقدامهم من خلال الانضمام إلى المسيرات والاحتجاجات. في الأيام التي أعقبت هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) وبدء الحرب في غزة، كان هناك ‏‏الآلاف من التجمعات المؤيدة للفلسطينيين‏‏ في عشرات البلدان. وانتشرت المظاهرات ‏‏في الجامعات‏‏، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا -ولكن أيضا في أستراليا والهند.‏
‏وفي الوقت نفسه، تغيرت المشاعر في إسرائيل. قبل أسبوع من كتابة هذه السطور، احتشد نصف مليون شخص ‏‏في شوارع‏‏ تل أبيب، بينما احتشد 250 ألف شخص آخرين في مدن إسرائيلية أخرى، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار. والقضية المهيمنة في إسرائيل هي إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة. ومن المثير للاهتمام أن استطلاعات الرأي ‏‏تظهر‏‏ للمرة الأولى أن غالبية سكان غزة يعتقدون الآن أن هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) كان خطأ. وهذا انعكاس ملحوظ للمواقف منذ الأيام الأولى للحرب، عندما كان الإسرائيليون والفلسطينيون مقتنعين بأن الأعمال العسكرية لممثليهم السياسيين كانت محقة.‏
لذلك، في هذه المرحلة، لا يتعلق الأمر بإقناع شعبي إسرائيل وفلسطين بأهمية المفاوضات أو الحاجة إلى وقف إطلاق النار. لقد تم حشد آلية القانون الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية. كما أن الدولة الأكثر التزاما بالدفاع عن إسرائيل عسكريا؛ الولايات المتحدة، تضغط أيضًا من أجل وقف إطلاق النار.‏
‏المشكلة هي أن إدارة بايدن لم تستخدم أقوى أدوات نفوذها -تدفق الأموال والأسلحة إلى إسرائيل- لإقناع نتنياهو بالانحناء. ويستمع الزعيم الإسرائيلي وحلفاؤه اليمينيون إلى الأصوات الأميركية التي يريدون سماعها -الحزب الجمهوري، و"أيباك"- بينما يتجاهلون ما يعتبرونه إدارة في طور البطة العرجاء. ولا شك أن نتنياهو يفضل أن يفوز دونالد ترامب في تشرين الثاني (نوفمبر). ولكن، حتى لو فازت كامالا هاريس، فإنه لا يشعر بالقلق من أن الديمقراطيين سيقومون بإحداث أي تغييرات كبيرة في السياسة الأميركية، خاصة إذا تمكن الجمهوريون من الفوز بمجلس الشيوخ.‏
‏إذا كان ثمة شيء، فهو أن نتنياهو يبتعد أكثر عن التسوية. وقد كثفت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية تعزيزًا ‏‏لحملتها للتطهير العرقي‏‏. و‏‏يستعد‏‏ الجيش الإسرائيلي لحملة عسكرية مستمرة ضد "حزب الله"، الذي يفكر الآن في الرد على الموجتين الأخيرتين من التفجيرات -أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي- التي جاءت نتيجة لعملية إسرائيلية تضمنت زراعة عبوات ناسفة في الأجهزة في مكان ما على طول سلسلة التوريد.‏
‏وفقًا للتحليل الأكثر تشاؤمًا، فإن إسرائيل ستقبل في نهاية المطاف بوقف إطلاق النار في غزة من أجل تحويل انتباهها بشكل كامل إلى الضفة الغربية و"حزب الله". كما أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق لتبادل الرهائن سيكون من شأنه أن يزيل العقبة الرئيسية التي تقف أمام ‏‏تشكيل حكومة وحدة وطنية‏‏ من شأنها أن تمنح نتنياهو الغطاء السياسي لهذه العمليات الموسعة.‏
‏وهكذا، فإن الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في غزة ضرورية، ولكنها ليست كافية. يجب على إدارة بايدن أن تضع قيودًا على المساعدات الإسرائيلية وتعلقها على وقف سياسات الطرد الشامل للفلسطينيين من البلد. الوقت ينفد. ويجب على بايدن دعم المطالب الفلسطينية بالحكم الذاتي السياسي قبل أن تحتل إسرائيل جميع الأراضي الفلسطينية. ويتعين عليه أن يدفع باتجاه إجراء مفاوضات إقليمية تعالج الصراع الأساسي بين إسرائيل وإيران الذي يكمن وراء النزاع مع "حزب الله".‏
‏من غير المرجح أن تدفع الإدارة الأميركية بأي شيء بهذا المستوى من الطموح قبل الانتخابات. ولكن عندما يدخل بايدن فترة البطة العرجاء، ستكون لديه فرصة أخيرة لدعم سيناريو وقف إطلاق النار-زائد. ويمكنه حتى أن ينسب هذا الجهد إلى دعم "الاتفاقات الإبراهيمية"؛ المبادرة من عهد ترامب للتفاوض على اعتراف العالم العربي بإسرائيل.‏
‏في 6 تشرين الثاني (نوفمبر)، بغض النظر عمن سيكون قد فاز في الانتخابات في اليوم السابق، يحتاج بايدن إلى سحب كل رأسماله السياسي من البنك وإنفاقه في الشرق الأوسط. ويشكل نتنياهو وحلفاؤه اليمينيون المتطرفون تهديدًا لإسرائيل وفلسطين والمنطقة بأسرها. وكان بايدن قد قدم هدية هائلة للولايات المتحدة عندما تنحى جانبًا كمرشح رئاسي. وفي فترة البطة العرجاء من ولايته بعد الانتخابات، يمكنه تقديم هدية أخيرة لصنع إرثه من خلال تطبيق المزيج الصحيح من الجزر والعصي لاحتواء نتنياهو وإنهاء الفظائع في إسرائيل/ فلسطين وما حولها.‏

‏*جون فيفر‏‏ John Feffer:‏‏ (مواليد 1963): مؤلف، ‏‏وحاليا مدير‏‏ "فورين بوليسي إن فوكس" في ‏‏معهد الدراسات السياسية‏‏. ‏‏وهو زميل في ‏‏مؤسسات المجتمع المفتوح‏‏. تشمل كتبه "‏‏الحملة الصليبية 2.0‏‏" (‏‏أضواء المدينة‏‏، 2012)، وهو وصف للهجمات المعاصرة على ‏‏الإسلام‏‏. "‏‏كوريا الشمالية/ كوريا الجنوبية: سياسة الولايات المتحدة وشبه الجزيرة الكورية"‏‏، وهو وصف للسياسة الأميركية الحالية تجاه ‏‏كوريا‏‏ وحدودها؛ "‏‏رحلة القوة‏‏، سرد ‏‏للأحادية‏‏ الأميركية خلال إدارة ‏‏جورج دبليو بوش"‏‏؛ ‏‏و"العيش في الأمل"‏‏، وهو وصف للاستجابات الإبداعية من المجتمعات المحلية لتحديات ‏‏العولمة‏‏. كتابه الأخير، "‏‏محور الوباء" (سفن ستوريز برس، 2020)، الذي يرصد تأثير جائحة "كوفيد-19" وإمكانية التغيير التحويلي الناتج عن الوباء.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: A Ceasefire in Gaza is Not Enough

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