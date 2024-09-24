المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفا حيويا شمال فلسطين المحتلة

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفا حيويا شمال فلسطين المحتلة
التاريخ
9/24/2024 11:47:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المقاومة
الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأربعاء، مهاجمة ما وصفته بالهدف الحيوي شمال فلسطين المحتلة بصاروخ
"الأرقب".
وفي وقت سابق، أعلنت
المقاومة مهاجمة هدف آخر قرب غور الأردن بالطيران المسيّر.
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