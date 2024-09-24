مسؤول إسرائيلي يحذر: كل مرة نصعد خطوة وحزب الله سيفهم ذلك

مسؤول إسرائيلي يحذر: كل مرة نصعد خطوة وحزب الله سيفهم ذلك
التاريخ
9/24/2024 11:47:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "يديعوت
أحرونوت" العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله "نحن في خضم معارك خطيرة
على الجبهة الشمالية".
وبحسب الصحيفة، أضاف:
"لا نخوض حربا شاملة، بل نسير بإستراتيجية الخطوات".
وأردف المسؤول
الإسرائيلي: "كل مرة نصعد خطوة وإذا لم يفهمها حزب الله الآن، فسوف يفهمها
لاحقا".
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