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مسؤول إسرائيلي يحذر: كل مرة نصعد خطوة وحزب الله سيفهم ذلك

9/24/2024 11:47:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله "نحن في خضم معارك خطيرة على الجبهة الشمالية".
وبحسب الصحيفة، أضاف: "لا نخوض حربا شاملة، بل نسير بإستراتيجية الخطوات".

وأردف المسؤول الإسرائيلي: "كل مرة نصعد خطوة وإذا لم يفهمها حزب الله الآن، فسوف يفهمها لاحقا".

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