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الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب أو الخلاف مع أي طرف

9/24/2024 11:47:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران مستعدة لإنهاء الأزمة النووية مع الغرب، ودعا إلى إنهاء حرب أوكرانيا عبر الحوار ومعاقبة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم في لبنان وغزة.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، انتقد بزشكيان "إسرائيل"، قائلا إنها "ارتكبت إبادة جماعية في غزة" وإن الحرب في القطاع يجب أن تتوقف فورا.

وأكد أن "إسرائيل" "هُزمت في غزة ولن تتمكن أي كمية من العنف الوحشي من استعادة أسطورة قوتها التي لا تقهر". واعتبر أن ما وصفه بإرهاب الدولة الإسرائيلي في لبنان لا يمكن أن يمر دون رد.

ونوه الرئيس الإيراني إلى أن طهران دافعت عن نفسها ولم تحتل أراضي الآخرين، وقال إن "إسرائيل هي التي اغتالت علماءنا ودبلوماسيينا وحتى ضيوفنا على أرضنا".

وأضاف: "نريد السلام للجميع ولا نسعى إلى الحرب أو الخلاف مع أي طرف". وأشار إلى أن "إيران لم تبدأ حربا قط بل دافعت عن نفسها ببسالة ضد العدوان الخارجي"، وفق تعبيره.

وأكد برشكيان "نسعى لتحقيق السلام للجميع وليس لدينا نية للصراع مع أي دولة.. وتعارض إيران الحرب وتؤكد على ضرورة وقف الصراع العسكري في أوكرانيا على الفور".

الملف النووي
وقال الرئيس الإيراني إن بلاده على استعداد للتعامل مع المشاركين بالاتفاق النووي إذا تم تنفيذ الالتزامات بشكل كامل وبحسن نية، وفق تعبيره.

واعتبر بزشكيان أن انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأحادي من الاتفاق النووي "أظهر نهجا سياسيا محفوفا بالتهديد". وأكد أن العقوبات لا تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان فحسب وإنما جريمة ضد الإنسانية.

ويأمل زعماء إيران في تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. لكن العلاقات مع الغرب تدهورت منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واتهامات الغرب لطهران بدعم روسيا في الحرب التي تخوضها مع أوكرانيا وحلفائها الغربيين.

من جانب آخر، قال الرئيس الإيراني لقناة "الجزيرة"، إن ما يفعله الاحتلال في المنطقة يمثل إبادة جماعية.

وأضاف بزشكيان أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة للأسف ما تزال تدافع عن هذه الجرائم.

وتابع أن الاحتلال يأمل بتوسيع الحرب في الشرق الأوسط من أجل الاستمرار في البقاء.

وأشار بزشكيان إلى أن الاحتلال لم يستطع تحقيق أهدافه في غزة ولم يقدر على تدمير حماس، وإنما الهدف الوحيد الذي حققه هو تدمير مدينة بأكملها ومنع وصول الإمدادات الإنسانية.

وشدد على ضرورة أن تُظهر الدول الإسلامية تظهر ردا منسقا؛ لأن الاحتلال سيفعل في لبنان ما فعله بغزة.

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