استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفوار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد شاب فلسطيني،
فجر اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في
مخيم الفوار، جنوب الخليل.
وأفادت مصادر طبية لوكالة
"وفا"، باستشهاد الشاب يحيى دانيال عوض (29 عاما)، متأثرا بإصابته
الحرجة برصاص قوات الاحتلال في الصدر، خلال اقتحامها مخيم الفوار في وقت متأخر من
مساء الثلاثاء.
وكانت قوات الاحتلال
اقتحمت المخيم وداهمت منازل عدة، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب
المواطنين، ما أدى لإصابة أربعة شبان بالرصاص الحي، حيث أصيب الشاب عوض بجروح
خطيرة في الصدر والآخرون بجروح متوسطة إلى طفيفة في القدم والكتف والظهر، وجرى
نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي، وأعلن الأطباء في وقت لاحق استشهاد عوض متأثرا
بإصابته الحرجة.
وذكرت مصادر محلية أن
الفصائل أعلنت الإضراب شامل في مخيم الفوار اليوم الأربعاء، موضحة أن الشهيد عوض
متزوج ولديه طفلة عمرها لم يتجاوز العام وزوجته حامل بطفلة أخرى وهو موظف في بلدية
الخليل.
وباستشهاد الشاب عوض،
يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية؛ بما فيها القدس المحتلة منذ بدء عدوان الاحتلال
الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 717
شهيدا، بينهم 160 طفلاً.
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