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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفوار

9/24/2024 11:47:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار، جنوب الخليل.
وأفادت مصادر طبية لوكالة "وفا"، باستشهاد الشاب يحيى دانيال عوض (29 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال في الصدر، خلال اقتحامها مخيم الفوار في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت منازل عدة، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين، ما أدى لإصابة أربعة شبان بالرصاص الحي، حيث أصيب الشاب عوض بجروح خطيرة في الصدر والآخرون بجروح متوسطة إلى طفيفة في القدم والكتف والظهر، وجرى نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي، وأعلن الأطباء في وقت لاحق استشهاد عوض متأثرا بإصابته الحرجة.

وذكرت مصادر محلية أن الفصائل أعلنت الإضراب شامل في مخيم الفوار اليوم الأربعاء، موضحة أن الشهيد عوض متزوج ولديه طفلة عمرها لم يتجاوز العام وزوجته حامل بطفلة أخرى وهو موظف في بلدية الخليل.

وباستشهاد الشاب عوض، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية؛ بما فيها القدس المحتلة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 717 شهيدا، بينهم 160 طفلاً.

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