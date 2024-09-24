قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط
التاريخ
9/24/2024 11:47:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال
الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية
بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب
المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. (وفا)
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