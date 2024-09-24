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قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط

9/24/2024 11:47:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. (وفا)

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