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اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم لبحث الوضع في لبنان

9/24/2024 11:47:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا حول الوضع في لبنان، حيث أوقعت ضربات إسرائيلية خلال يومين نحو 560 شهيدا، وفق ما أعلنت بعثة سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للهيئة.
وقالت البعثة أمس الثلاثاء، إن الاجتماع الذي طلبته فرنسا سيُعقد الأربعاء عند الساعة 18:00 (22:00 بتوقيت غرينتش)، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاثنين، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لبحث الوضع في لبنان بعدما شن الاحتلال الإسرائيلي أعنف موجة من الضربات الجوية ضد حزب الله وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى معظمهم مدنيون.

وقال الوزير في الأمم المتحدة بنيويورك إنّ "فرنسا تدعو الأطراف وأولئك الذين يدعمونهم إلى وقف التصعيد وتجنّب اندلاع حريق إقليمي سيكون مدمّرا للجميع، بدءا بالسكان المدنيين. لهذا السبب، طلبتُ عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان هذا الأسبوع".

وأضاف: "في هذه اللحظة، أفكر بالشعب اللبناني في الوقت الذي تسبّبت فيه غارات إسرائيلية لتوّها بسقوط مئات الضحايا المدنيين، بما في ذلك عشرات الأطفال".

وتابع: "هذه الضربات التي يتمّ تنفيذها على جانبي الخط الأزرق (الفاصل بين إسرائيل ولبنان) وعلى نطاق أوسع في المنطقة بأسرها يجب أن تتوقف فورا".

وتستمر موجة التصعيد الأعنف بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال منذ بدء المواجهة بينهما عبر الحدود قبل نحو عام، وأسفر القصف الإسرائيلي على لبنان منذ صباح الاثنين عن أكثر من 558 شهيدا و1835 جريحا، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على جنوب وشرق لبنان منذ صباح الاثنين، وقال المتحدث باسمه إن هذا الهجوم يعد "ضربة استباقية" بعد رصد تحركات لحزب الله لاستهداف "إسرائيل".

من جهته، أطلق حزب الله رشقات صاروخية استهدفت قواعد ومطارات عسكرية إسرائيلية ومناطق عدة في الجليل وصفد وحيفا وغيرها.

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