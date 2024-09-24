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تسخين نيابي حكومي حزبي: من يحوز الثقة؟

9/24/2024 11:47:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في المشهد النيابي الحكومي تقاطعات كثيرة، تلتقي عند بعض النقاط وتفترق عند بعضها. فالحديث عن الثقة لا يعني الثقة بالحكومة فقط، ففي المجلس الجديد الكل يسعى لنيل ثقة تخصه، وتؤسس لحالة نهوض إصلاحي تتوافق مع العنوان الرئيس للمرحلة وتراعي قدرا من ثوابته.
فالتعمق في المشهد يتوقف عند أكثر من مسار للثقة، فالحكومة تسعى للفوز بثقة مجلس النواب من جهة، والشارع من جهة أخرى، بينما النواب يسعون للفوز بثقة الشارع كل ضمن مساره، وتحت العنوان الذي يندرج ضمنه، سواء أكان معارضة أو غير ذلك.
فالمعارضة - المفترضة - وعلى رأسها كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي تضع أمام أعينها استعادة تجربة 1989، لجهة قوة المعارضة وشدة تأثيرها على مستوى الأداء البرلماني والوطني، وفي المقابل تجسير الهوة مع مؤسسات الدولة العميقة وصولا إلى المشاركة في الحكومات بما يتوافق مع رؤيتها وثوابتها. ومن الناحية العملية تسهيل مهمتها في تقديم معارضة حقيقية وتقبّل ذلك على مختلف المستويات البرلمانية والحكومية بما يقترب من مستوى شعبيتها لدى الشارع.
وفي مسار فرعي، ثمة تنافس شخصي وكتلوي حقيقي حول من سيفوز برئاسة أول مجلس نواب حزبي، حيث تتشارك كل الكتل ـ مع أنها ما زالت في طور التشكيل ـ على خوض التجربة والتنافس على رئاسة المجلس، ومكتبه الدائم ولجانه المختصة. ولاحقا في تفعيل الدور الرقابي الذي يعتقد متابعون أنه تراجع في المجلس السابق لصالح التشريع.
فالاتصالات مستمرة على المستوى الشخصي بين النواب، ونسبة منهم سبق وأن أشغل مقاعد نيابية وشارك في انتخابات سابقة. وعلى المستوى الحزبي، حيث يشكل الحزبيون غالبية أعضاء المجلس الجديد.
فلغة الأرقام تؤشر على أن 52 نائبا من المجلس الجديد كانوا نوابا سابقين، وأن 86 نائبا فازوا في مقاعدهم لأول مرة. وأن عدد النواب الحزبيين الذين فازوا في الانتخابات وصل إلى 104 نواب من أصل 138 نائبا عدد أعضاء المجلس. من بينهم 31 نائبا ينتمون إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، منها 17 مقعدًا فازوا عن الدائرة العامة، و14 مقعدًا للدوائر المحلية، وبنسبة 22.5 في المائة من مقاعد المجلس.
وعلى مستوى عدد الأصوات، فقد حصل حزب جبهة العمل الإسلامي على أكثر من 460 ألف صوت على مستوى القائمة العامة، وبنسبة قدرها الحزب بـ))44.8 بالمائة)) من عدد الأصوات المحتسبة، وهي نسبة دفعت بالحزب - وفقا لمعلومات تتسرب من الجلسات النقاشية - إلى التفكير جديا بمستوى ثقله في الشارع، - ليس من زاوية أنها المرة الأولى التي ينجح في حصد مثل هذا العدد من الأصوات فقط - وإنما من حقه المفترض - وفقا لتفكير البعض من قياداته - بأن يحصل على ثقل يوازي هذا الرقم من الأصوات التي تشير التحليلات إلى أنها كانت أصواتا سياسية باعتبارها نتيجة لانتخابات على مستوى الدائرة العامة ذات الطابع السياسي، وأنها شكلت التنافس الفعلي بين الأحزاب التي تمكن عشرة من أصل 36 منها اجتياز عتبة الحسم. وهو أكبر عدد أصوات ناله الحزب في تاريخه.
على المستوى الحكومي، تركز الحكومة المكلفة على ترتيب أوراقها وإعداد برنامجها، وتبذل جهودا كبيرة لأن تكون حكومة متميزة عن غيرها، فقد بدأت بالحفاظ على الوزراء من الحكومة السابقة ممن نجحوا في وضع وتنفيذ برامج متميزة، فتم تكليفهم بنفس حقائبهم، ونفذت الحكومة بأمر من رئيسها خلوة ناقشت كتاب التكليف السامي وكيفية الالتزام بتنفيذه، وآلية التعاون بين الوزارات من أجل تميز الأداء وتناغمه، وصولا لإنجاز يرتقي إلى مستوى المرحلة والمتطلبات الوطنية وبحيث يكون الأداء قابلا للمتابعة والإنجاز وخاضعا للتقييم.
وأعلن رئيس الحكومة جعفر حسان أن مجلس الوزراء سيركز على العمل الميداني وصولا إلى انعقاد المجلس الوزاري بشكل دوري في المحافظات والتواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها ضمن ما هو متاح من إمكانات.
غير أن الشارع الذي بدا وكأنه فقد الأمل بالحصول على حلول للمشكلات المتجذرة وعلى رأسها قضايا البطالة والفقر والمديونية واصل نقده للتشكيل معتبرا أن العديد من أفراد الطاقم الحكومي يتحملون جانبا من المسؤولية عما وصلت إليه الأمور وأنهم كانوا جزءا ممن خططوا ونفذوا وأوصلوا الأمور إلى ما هي عليه الآن.
اما على المستوى النيابي، فالتنافس شديد جدا بين الكتل النيابية الحزبية مع أن غالبيتها تتوافق حول إمكانية تشكيل ائتلاف حزبي يضم الأغلبية النيابية وبشكل يمكنها من التحكم في مفاصل القرار سواء ما يتعلق بالثقة الحكومية أو بمختلف البرامج التنفيذية، إضافة إلى رئاسة المجلس والمكتب الدائم.
ففي حين حصلت كتلة العمل الإسلامي على 31 مقعدا، بلغ عدد النواب الحزبيين 104 نواب غالبيتهم من الأحزاب الوسطية الجديدة المتقاربة حد التطابق في البرامج ومستوى التوجهات والتفكير، ما يعني - نظريا- أن المجال مفتوح للتواصل بين 73 نائبا للدخول في ائتلاف حزبي، ومع باقي النواب غير الحزبيين لاستمالتهم.
ومثل ذلك التوجه قائم لدى كتلةالجبهة)) من أجل استمالة بعض منهم، مع ما يسود من تحليلات بأن فرصة الانضمام لـ))كتلة الجبهة)) أقل منها لدى الائتلاف الواسع المنتظر. والذي يتوقع محللون أنه سيكون ائتلافا مصلحيا قد لا يعمّر طويلا.
وبين هذه وتلك يبدو التنافس على أشده بين مختلف الأطراف وسط تفسيرات بأن ذلك سيصب في مصلحة المواطن الذي يرى في تعدد الاتجاهات وبروز تيار قوي للمعارضة والتحول إلى العمل الحزبي سيكون في صالحه. بينما يرى المواطن- حتى اللحظة- أن صعوبة الظرف ستقف عائقا دون نجاح كافة الأطراف في تحسين أوضاعه المعيشية. لكنه يأمل بأن تؤسس حالة التنافس بين الأطراف المتعددة، والرغبة الحكومية في الفوز بثقة أول مجلس نيابي يغلب عليه الطابع الحزبي ستنعكس إبجابيا على الوضع العام. ويرى أن الحالة ما زالت في طور التأسيس، وأنها بحاجة إلى بناء قد يكون أكثر متانة في المجلس المقبل الذي سينتخب في العام 2028 في حال تغلب العامل الإيجابي على مستوى الأداء خلال السنوات الأربع المقبلة.
ويبقى السؤال.. ((من سيفوز بالثقة))، مطروحا إلى أن يجتمع المجلس بالموعد الدستوري في الأول من تشرين الأول المقبل، أو في أي موعد يحدده جلالة الملك صاحب الحق في التأجيل لفترة لا تزيد على الشهرين. وبحيث يجتمع مجلسا الأعيان الذي ينتظر صدور مرسوم ملكي بتشكيله خلال أيام، والنواب الذي يواصل تشكيل كتله وصولا إلى اتضاح صورته بشكل أكثر وضوحا.

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