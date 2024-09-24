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الملف الاقتصادي على الطاولة الملكية في نيويورك

9/24/2024 11:47:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

من بين الملفات المهمة التي حملتها الحقيبة الملكية إلى نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الملف الاقتصادي.
في زحمة التطورات العسكرية التي تشغل الأردن خاصة والمنطقة، كان حظ الاقتصاد في الجهود الملكية وافرا، خاصة وأن عين الأردن على توسيع رقعة الاستثمارات وجذبه للقطاعات الاقتصادية المختلفة خصوصاً ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي.
أما الهدف الإستراتيجي من ذلك، فهو استمرار المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز منعة الاقتصاد في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة وتحقيق الحد الأدنى من النمو في ظل الأوضاع السياسية الحرجة.
في سياق الشراكة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية، والدعم الذي يقدمه الصندوق للبرامج الاقتصادية في الأردن، برزت على طاولة لقاء الملك عبدالله الثاني أربعة عناوين رئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي هي: الأولى سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية والتنموية، والثانية تحسين بيئة الأعمال في الأردن، أما الثالثة فتوفير فرص العمل، وأخيرا تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
ما يراد للاقتصاد الأردني تحقيقه هو المنعة من الصدمات الفجائية ضمن إطار العمل على تحسين جودة الأرضية الاستثمارية الأردنية الجاذبة، علما أننا أمام عام مضى من العدوان الإسرائيلي على غزة وهو ذات العدوان الذي انتقل هذه الأيام إلى لبنان، ولا أحد يعلم إلى أين يمكن أن تصل السيناريوهات بالمنطقة.
هنا، يحضر الفعل الملكي المتصل بالحوارات الدولية ليفتح قوسا على ضمان مضي المملكة في تحقيق أهدافها الاقتصادية الشاملة تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي، التي وضعتها حكومة الدكتور جعفر حسان نصب أعينها لتعزيز القدرة الأردنية على مواصلة الخطط الاقتصادية على المدى المنظور والإستراتيجي ولا بد من أن ندعم جميعاً هذا الجهد الملكي.

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