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They Must Go

9/24/2024 11:47:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ((عليهم أن يغادروا))، هذه هو عنوان كتاب الحاخام كاهانا، زعيم حركة كاخ الإرهابية وخلاصته أن إنقاذ دولة إسرائيل يكمن بالحفاظ على أغلبية يهودية في أرض إسرائيل الموحدة، الأمر الذي يستوجب طرد الفلسطينيين، وتجريدهم من الجنسية الإسرائيلية، حتى لا ((يهدموا)) دولة إسرائيل بالديمقراطية وبالأغلبية السكانية، والأهم في كتابه الدعوى الى الانفصال عن الفلسطينيين، وذلك إما بإبعادهم عن أرض إسرائيل الموعودة أو قتلهم إن قاوموا، وخلّف لنا هذا الحاخام الذي تم اغتياله في أميركا، تلميذا مخلصا له، وهو الطبيب الإرهابي باروخ غولدشتاين منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994، ذاك الإرهابي الذي يزار قبره من المجتمع الصهيوني تمجيداً؛ باعتباره بطلا وطنيا!
يسيطر التيار الصهيوني الاستيطاني الآن على المجتمع الإسرائيلي، وقد انتشر في الجيش ومؤسسات الدولة، وهذا التيار الذي له مدارس متطرفة أسسها الحبر يهودا كوخ، هو التيار الذي يعتبر المرجعية الدينية لحركة الاستيطان القائمة في الضفة الغربية وهو التيار الذي يدعم علنا تهجير وقصف غزة وجنوب لبنان.
الصهيونية التي بدأت علمانية يسارية تقاد اليوم من حركة سلفية متطرفة تشكل ((إسرائيل الإرهابية))، التي تؤمن وتعمل بالقوة لفرض إقامة وطن قومي لليهود في أرض الميعاد، وجعلها دولة لليهود واليهود فقط!
بالمنطق البسيط، فإن مشروع دولة يهودية على الأرض ((الموعودة)) يتناقض مع وجود حوالي سبعة ملايين فلسطيني في أرض فلسطين التاريخية، كما ويتناقض مع أي مشروع مقاومة مسلحة أو سلمية لهذا المشروع من أي طرف كان، فالمطلوب هو محو الفلسطيني عن الوجود أو طرده وتخليه عن ((أرض الميعاد))، لهذا فإن عقيدة جنرالات إسرائيل التي كانت تدعي أنها جيش دفاع لم تعد تُخفي انها جيش احتلال واستيطان وتهجير، إسرائيل الإرهابية هي دولة استعمار موجودة بالتفوق العسكري، وليس بالسلام، فهي دولة تعتبر حتى التطبيع ((خاوة)) على دول عربية لأنها مرتهنة للمشروع الصهيوني الأنجلو أميركي.
أغلب الدول العربية وأغلب السياسيين العرب ما يزالون في حالة إنكار لإرهابية وعدوانية إسرائيل، وهم يتعاملون مع محرقة غزة ومشروع تهجير الغزيين وأيضا مع العدوان على لبنان وكأنه يحدث في كوكب بعيد آخر، معتقدين أن هذا الامر لا يعنيهم، يتذرعون أحيانا بلوم حماس على - فعلتها- او إيران على أطماعها تارة وعلى سكوتها تارة، وهم في السر و-بعضهم- في العلن يشتركون مع الحلم والأمل الصهيوني بمحو الفلسطينيين وإغلاق قضيتهم ((المزعجة)) هذه! ما لا يعرفه هؤلاء الأشاوس أنهم، وفي أبعد العواصم عن فلسطين، ما يزالون مستهدفين بالمشروع الصهيوني الأنجلو أميركي شاءوا أم أبوا، وأنهم إن لم يقاوموا هذا المشروع ويعدوا له العدة، فسيرددون قريبا ((أكلت يوم أكل الشعب الفلسطيني))، يبدو ((ما بدهم يفهموا جنابكم)).

MENAFN24092024000072011014ID1108711935

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