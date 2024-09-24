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غزة في نيويورك أيضا

9/24/2024 11:47:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

وسط هذا التطاحن في المنطقة، عادت قصة الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة، لتتراجع مجددا، في ظل مشهد تزيد إسرائيل من مأساويته بسبب استمرار الحرب وما ينتج عنها من كوارث.
أضرار الحرب الإنسانية يعرفها الكل، لكن الأخطر في هذا الملف أن تصبح ذات الحرب مجرد أرقام يتم تحديثها يوميا من حيث عدد الضحايا، وبحيث تتحول الحرب إلى مجرد نشاط يومي، تتم متابعة تطوراته في ساعات المساء، بما يعني أن الحرب أصبحت مستدامة دون نهاية أصلا.
حين نقرأ عن أكثر من خمسين ألف شهيد، وعشرات آلاف الشهداء تحت الانقاض، ومئات آلاف الجرحى، غير الذين سيخسرون حياتهم بسبب نقص الرعاية الطبية، وهذا رقم مرعب على صعيد مرضى القلب والسكري والضغط وما يتعلق بالأوبئة، نشعر بفداحة الكارثة، وها نحن ندخل عاما جديدا من الحرب دون عام دراسي جديد للمرة الثانية، في ظل نقص الإمدادات الغذائية والصحية والعلاجية، وانشغال دول العالم بملفاتها، وانفراد إسرائيل بالقطاع والتحكم بعمليات دخول المساعدات ووقفها كليا أو جزئيا، في ظل خراب عام حول القطاع إلى مجرد كومة انقاض.
الأردن على مدى عام حاول التخفيف عن أهل قطاع غزة، ورأينا الشاحنات والتبرعات وعمليات الانزال الجوي والمستشفيات الميدانية الأردنية وغير ذلك، وأقام الأردن شراكات ثنائية مع دول مختلفة لتعزيز عمليات إيصال المساعدات، وكان من جهود الأردن اللافتة ما تم الإعلان عنه مؤخرا من جهد أردني لتركيب الأطراف الصناعية لابناء القطاع الذي تم بتر أطرافهم بسبب الحرب من خلال مبادرة "استعادة الأمل" التي بدأ الأردن بتنفيذها أخيرا في غزة لدعم مبتوري الأطراف، عبر تركيب أطراف اصطناعية متطورة تمكنهم من استعادة الحركة بشكل سريع، وتوازت هذه الجهود التي بحاجة لتفصيل أيضا مع الجهد السياسي الذي تمثل بالدعوات لوقف الحرب، والضغط بكل الوسائل لتعزيز دخول المساعدات للقطاع، والتحشيد للعمل الجماعي.
في شهر حزيران الماضي استضاف الأردن أعمال مؤتمر الاستجابة الطارئة الإنسانية لغزة، والذي شهد مشاركة دولية تستهدف تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وعقد المؤتمر جاء بسبب مناخات تراجع الدعم والمساعدة الدولية لقطاع غزة، وما يرتبط فعليا بالموانع والعراقيل اللوجستية التي تفرضها إسرائيل، من خلال التحكم بدخول المساعدات وبوابات الدخول، وكميات المساعدات، وطريقة توزيعها، وتنوعها أيضا.
لكن الأهم كان في نيويورك يوم أمس الثلاثاء حين أطلق الملك في خطابه في الأمم المتحدة أمام قادة العالم، ووسائل الإعلام مبادرة أردنية لإقامة وفرض بوابة دولية للمساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، ودعوة دول العالم للانضمام إليها، وان تتحد هذه الدول وتتوافق في هذا الجهد الإنساني بعد دعوة الملك، من أجل التخفيف عن الغزيين في هذه المأساة التي يعيشونها، وهي أول مبادرة تطلق في الأمم المتحدة ضمن تصور محدد يتعلق بإغاثة الغزيين بحيث تكون البوابة دولية بما يعنيه ذلك من دور مختلف لدول العالم، تجاه غزة، وآليات التوصيل والإغاثة، بدلا من الحالة القائمة الآن حيث تتراجع المساعدات الإنسانية، وفوق ذلك تتحكم إسرائيل بمعابرها، فيما هذه المبادرة تعني أيضا تجنيب أهل غزة ويلات الحرب وما بعدها.
سبق المبادرة الأردنية بيوم لقاء الملك مع رؤساء وممثلي عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بتنظيم من مؤسسة الوكالة الأميركية للاجئين في الشرق الأدنى-أنيرا، حيث تم التأكيد على أهمية وقف الحرب، وتوفير الحماية للعاملين في الهيئات والمنظمات الإغاثية، وتعزيز علاقات الأردن مع شركاء إقليميين، لتعزيز الاستجابة الإنسانية وحشد الدعم الدولي للتخفيف من معاناة أهل غزة في ظل الأزمة غير المسبوقة، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، بما يؤشر اليوم أيضا على حاجة القطاع إلى عمل دولي واقليمي.
غزة تقف وحيدة وما بعد الحرب أسوأ من الحرب بما يفرض عملا عربيا وإقليميا ودوليا لإنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني دون أن ننسى كل ما يحدث في المنطقة من أزمات، والأردن يحاول قدر استطاعته لمنع تحويل الحرب إلى حرب منسية، لأن النسيان هنا مكلف جدا.
الأردن يحمل ملف غزة في كل مكان، من عمان إلى نيويورك، وما بينهما من مدن.

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