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الكرك.. وفرة المنتجات الزراعية تفتح باب رزق للعمل بصناعة الأغذية

9/24/2024 11:45:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك- لا يترك شبان وشابات وربات أسر في مختلف مناطق الكرك أي فرصة للعمل في ظل تعطلهم وعدم حصولهم على الوظيفة الرسمية، إلا ويتم استغلالها حرصا على توفير احتياجات أسرهم ومنازلهم، لا سيما أنهم من من الدخل المحدود.
وطوال العام، توفر المواسم الزراعية المختلفة سواء في منطقة الأغوار الجنوبية بفصل الشتاء أو في مناطق الشفا والجبال في بقية مناطق الكرك بالصيف، العديد من المنتجات الزراعية سواء من الخضار أو الفواكه، التي يتم الاستفادة منها، خصوصا عند حدوث وفرة في الإنتاج بأحد المواسم، للبدء بعمليات الصناعات الغذائية الشعبية المختلفة، وتحديدا في موسم إنتاج العنب والتين، الذي شهد هذا العام إنتاج كميات كبيرة منهما، إلى جانب فواكه موسمية أخرى تزرع في المحافظة.
وخلال الموسم الحالي، يؤكد مزارعون وجود وفرة وإنتاج كبير في مواد العنب والتين والسفرجل وغيرها من الفواكه التي يمكن تصنيعها منزليا وبيعها بأسعار مناسبة، مما يؤدي إلى توفير دخل مناسب للأسر والأفراد الذين يقومون بالتصنيع، ويساهم في التقليل من الاختناقات التسويقية.
وفي الفترة الماضية، انتشرت عمليات تصنيع واسعة النطاق من قبل شبان وشابات وأسر تفتقد للعمل ولمصدر الدخل الدائم والمستقر، لمختلف أصناف المواد الغذائية الشعبية، مثل المربيات والفواكه المجففة والألبان والمقدوس بمختلف أنواعه، وغيرها من المنتجات الغذائية الشعبية التي يتم استهلاكها خصوصا في موسم الشتاء، حيث تلقى هذه المنتجات إقبالا كبيرا من المواطنين في الكرك بسبب جودتها وانخفاض أسعارها.
ويؤكد شبان في الكرك، أن ما يساعدهم على إنتاج المنتجات الغذائية المنزلية هو تعطلهم وغياب فرص العمل، إضافة إلى توفر المنتج الأساسي من الفواكه والخضار الصيفية مثل التين والعنب وغيرها، من البساتين التي تعود ملكيتها لهم، ما يقلل من كلفة الإنتاج ويتيح بيعه بأسعار منخفضة، مشيرين في الوقت ذاته، إلى أن البدء بهذه الصناعات يمنع تلف كميات كبيرة من المنتجات التي لا يتم تسويقها في السوق التجاري، أو يتم بيعها بأسعار منخفضة جدا، وأحيانا يتم ترك المحاصيل على الأشجار لسوء الأسعار.
وبسبب إقبال الشبان والشابات والأسر على عمليات التصنيع المنزلي للعديد من المنتجات الغذائية خلال الفترة الماضية، نظمت العديد من الدورات التدريبية من قبل مديرية زراعة الكرك ومديريات زراعة أخرى، إضافة إلى دورات نظمتها ناشطات من السيدات من خلال جمعيات تعاونية أو ثقافية منتشرة في قرى وبلدات المحافظة، وهذه الدورات تهدف إلى توفير الخبرة والمعرفة الصحيحة لإنتاج مختلف أصناف الأغذية المنزلية بطريقة سليمة.
وأكدت السيدة أم سراج، من سكان ضاحية المرج، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أسر في مناطق بمحافظة الكرك، دفعت سيدات إلى استغلال وفرة المنتجات الزراعية الصيفية التي تنتج بالمحافظة وتباع بأسعار معقولة، لإعداد احتياجات الأسر لفترة الشتاء وغيرها من الأوقات، مثل المربيات ومختلف أصناف الصناعات الغذائية المنزلية، وذلك لتوفير جزء من المصاريف والأعباء المالية على الأسر، بتأمين مؤونة الشتاء وبيع الكميات الأخرى في السوق عن طريق التواصل الشخصي، ناهيك عن البيع الإلكتروني.
من جهته، أكد الشاب قصي العويسات، البالغ من العمر 29 عاما والمتعطل عن العمل ويقطن منطقة وادي ابن حماد الزراعية شمالي محافظة الكرك، أنه وزوجته يقومان منذ أكثر من ست سنوات بتصنيع المربيات المختلفة من منتجات العنب والتين والسفرجل المحلية التي تنتجها مزارع المنطقة، لافتا إلى أن هذه العملية هي مصدر دخل الأسرة الوحيد في ظل غياب فرصة عمل مناسبة له في الجهاز الرسمي أو القطاع الخاص.
وأوضح، أن المنتجات الزراعية الصيفية توفر لعملية التصنيع ما تحتاجه من فواكه وخضار متنوعة خلال موسم الصيف، مشددا على أن ما يعتمدون عليه هو مشروع منزلي صغير لإنتاج معقود التين والسفرجل وغيرها من الفواكه الصيفية التي تزرع في بساتين وادي ابن حماد.
وأشار العويسات، إلى أنهم يستخدمون أجود أنواع التين من مزارع المنطقة، ويستخدمون مياه عيون الينابيع المجاورة لمنزلهم. لافتا كذلك، إلى أنه يتم طبخ التين على الحطب لمدة 6 ساعات ثم تبريده لمدة 12 ساعة ونقله إلى عبوات زجاجية حرصا على جودة المنتج، وأكد أيضا أن ما ينتجونه يتم بيعه بأسعار مناسبة جدا.
وأضاف، أن هناك منتجات أخرى، مثل المقدوس والزيتون ودبس العنب ومربى القرع والتفاح، إضافة إلى منتجات أخرى توفرها الطبيعة في المنطقة، مشددا على أن هذه العملية رغم أهميتها إلا أنها لا توفر مصدر دخل كامل للأسرة، وهو بحاجة إلى عمل دائم وتأمين صحي لأسرته من الأطفال، واعتبر أن توفير الدعم المالي المناسب له لتوسعة عمله وتطويره سيساعده على الاكتفاء بما ينتجه.
وتؤكد السيدة الناشطة الاجتماعية كاملة المرادات، من سكان الأغوار الجنوبية، أن قطاعا واسعا من السيدات في الأغوار الجنوبية، وبسبب الظروف الصعبة للأسر، يقمن بإنتاج مختلف أصناف المواد الغذائية المصنعة في المنازل مثل المقدوس والملوخية والزيتون والمكبوس لأصناف عديدة من الخضار المتوفرة حاليا في المنطقة، والتي تقوم السيدات بتصنيعها وبيع جزء منها وتخزين جزء آخر للاستهلاك المنزلي للأسر في بقية الموسم.
وأشارت المرادات، إلى أن جهات مختلفة تساعد السيدات في الأغوار الجنوبية بتدريبهن على التصنيع الغذائي وفق الشروط الصحيحة ليكون صحيا وسليما للاستهلاك المنزلي، مؤكدة أن هناك دورات تدريبية مجانية للسيدات في المنطقة من قبل مدربين ومدربات مختصين في إعداد الأغذية وفق أسس سليمة بما يضمن سلامة المنتج وتوفير دخل مالي للسيدات.
ووفق المهندسة الزراعية والمدربة على إنتاج المواد الغذائية المحلية كرم القسوس، فإن مديرية زراعة الكرك ومختلف مديريات الزراعة في المحافظة وبعض الجمعيات التعاونية، تقوم بشكل دوري بتنظيم دورات تدريبية للسيدات في البلدات والقرى على كيفية إعداد وتجهيز المنتجات الغذائية المختلفة، سواء لسد حاجة الأسر أو للبيع في السوق، وتشمل هذه الدورات جميع المنتجات الغذائية مثل المربيات والمقدوس والألبان والأجبان وغيرها.
واعتبرت القسوس، أن توفير الدعم لهذه الفئات التي توفر فرص العمل لنفسها وتنتج وتبيع ما تنتجه، وتوفر الغذاء لأسرها، من خلال تمويل مالي صغير لهذه المشاريع، سوف يساهم في صمود هذه المشاريع ويزيد من جدواها الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.

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