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21 عاما على اتفاقية إنشائها.. مخاض عسير لولادة حديقة جديدة في إربد

9/24/2024 11:44:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- واجه إنشاء حديقة جديدة في حي الأطباء بمدينة إربد، سلسلة تعثرات كانت بدأت قبل 21 عاما، عندما أبرمت بلدية إربد الكبرى وبلدية مدينة تشنغ تشو الصينية، اتفاقية لإنشاء حديقة عامة على الطراز الصيني وممولة بالكامل.
لكن ذلك المشروع تعثر، ليتم بعدها الحصول على تبرع من منظمة المدن العربية ولم ينفذ المشروع أيضا، بينما تؤكد بلدية إربد أن المشروع سيرى النور خلال شهر بعد اتفاقية مع جمعية قرى الأطفال SOS لتنفيذه.
وظلت أعمال الحديقة تراوح مكانها منذ سنوات، والتي تعتبر من الوجهات التي ينتظر المواطنون الانتهاء من أشغالها وفتحها للعموم، لتوفير الفضاءات الترفيهية والألعاب وإيجاد متنفس للمواطنين في المنطقة لقضاء أوقات فراغهم.
وكان من المقرر أن تشمل الحديقة وفقا للاتفاقية الصينية، ناديا ومكتبة للطفل، إضافة إلى موقع يشبه النهر مع جسر ومبنى باسم ديوان الزهراء ومقصورة، وأن تكون جميع الممرات من الحجر في حين تكون ممرات النهر من بلاط الإتزلوك، في حين تم إنجاز المخططات والرسومات التوضيحية من قبل متخصصين من الصين.
وطالب سكان في إربد بسرعة إنجاز الحديقة التي تراوح مكانها منذ سنوات، وأصبح موقعها مرتعا لرعي الأغنام، مشيرين إلى ضرورة توفير حدائق وملاعب للسكان لمزاولة الأنشطة الرياضية والترفيهية، خصوصا مع عدم توفر أماكن عامة ملائمة للعائلات.
وأبدوا استياءهم جراء التأخير في إنجاز الحديقة التي كان يفترض الانتهاء منها قبل أكثر من 20 عاما، مشيرين إلى تحول الحديقة إلى بؤرة تضر البيئة وتشوه المنطقة بالكامل.
ولفتوا إلى أن الإهمال وتراكم المخلفات، جعل من الحديقة بؤرة خصبة لتكاثر الحشرات الطائرة والزاحفة، مشيرين إلى أنهم حُرموا من حديقتهم التي كان يفترض العمل فيها لمدة عام واحد، إلا أن توقف الأعمال في الحديقة منذ سنوات أدى إلى معاناتهم وأبنائهم بسبب حرمانهم من متنفسهم الوحيد في المنطقة.
وقال المواطن فراس السعدي، إنه لا تتوفر في المنطقة متنزهات ومكتبات عامة وملاعب، لا سيما مع تعثر مشروع الحديقة القديم الذي تم البدء به منذ عدة سنوات ليكون متنفسا لسكان المنطقة.
ولفت السعدي، إلى أن المنطقة يحيط بها المباني السكنية وأصبحت المنطقة عبارة عن كتل إسمنتية، ولا يوجد هناك أي متنفس سواء للعائلات أو الأطفال والشباب، مؤكدا أن العائلات تضطر إلى الجلوس على أرصفة الشوارع والأطفال يضطرون للعب في الشوارع بسبب افتقار المنطقة إلى حديقة عامة.
وطالب السعدي، بلدية إربد وجميع الجهات الداعمة بتوفير المبالغ المالية المناسبة لإكمال مشروع الحديقة حتى تكون متنفسا لسكان المنطقة، خصوصا الأطفال للحفاظ على أرواحهم جراء المخاطر التي يتعرضون لها من اللعب في الشوارع.
أما المواطن مؤيد سليمان، فقد أشار إلى أن المنطقة، والمعروفة بحي الأطباء، تفتقر إلى ساحات وحدائق عامة، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود حديقة إعمار إربد، إلا أنها دائمًا مكتظة بالمتنزهين، وبالتالي يجب على البلدية الإسراع في إنجاز الحديقة الصينية التي من شأنها إحياء المنطقة وإيجاد متنفس لأهالي المنطقة. ودعا سليمان، إلى أن تضم الحديقة مكتبة للأطفال ومرافق خدماتية كمعلب كرة قدم وألعاب للأطفال، أسوة بحدائق الملك عبدالله في إربد، مؤكدا أن السكان يضطرون إلى الذهاب وقطع مسافات طويلة للوصول إلى حدائق بعيدة، خصوصا في أوقات العطل لقضاء أوقات فراغهم، وغالبا ما تكون تلك الحدائق ممتلئة بالمواطنين.
بدوره، قال الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى غيث التل، إن هناك اتفاقية بين البلدية وبين قرى الأطفال SOS لتنفيذ الحديقة لتكون متنزها وساحة عامة خضراء، متوقعا الانتهاء منها خلال شهر.
وأشار التل، إلى أن القطعة التي من المقرر أن يتم إنشاء الحديقة عليها هي مشتركة بين البلدية والأوقاف ومساحتها 9 دونمات.
وأضاف، أن الحديقة سميت بالصينية كونها كانت ضمن الاتفاقية ولم يتم استكمال المشروع، ومن ثم تبرعت منظمة المدن العربية بإقامتها وسميت باسم حديقة المدن العربية ولم يتم تنفيذ المشروع أيضا، والآن سيتم تنفيذها من قبل قرى الأطفال لتكون بمثابة متنزه للمواطنين والأطفال، على أن تتم زراعتها وإنشاء ممرات ومقاعد فيها وألعاب بسيطة، أي أنها ستكون ساحة عامة خضراء للسكان. وأكد التل، أن البلدية حاولت أكثر من مرة استغلال الحديقة وزراعتها بالأشجار بمبادرات من البلدية ومؤسسات المجتمع المحلي، أكثر من مرة بمناسبة عيد الشجرة والاحتفالات الوطنية، لكن تم الاعتداء على الزرع سواء من خلال السرقة أو الرعي.

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