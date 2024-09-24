الوطني يحرج الأوروبيين

(MENAFN
- Al Watan)
أحرج المدربان الوطنيان، مدرب الحزم صالح المحمدي ومدرب الجندل زياد العفر مدربي النصر الإيطالي ستيفانو بيولي ومدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله، بالتكتيك الذي ظهر به فريق كل منهما على أرضية الملعب خلال دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، إذ أظهر مدرب الحزم تكتيكاً جارى فيه النصر المطعم بالنجوم حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن يخسر الحزم من خطأ المدافع وسوء الفهم من الحارس وفقدان المباراة بتسجيل النصر هدف التأهل.
فيما أشاد المحللون والنقاد بالمدرب زياد العفر الذي تمكن من تسجيل أولوية تاريخية بالنسبة له ولناديه، وتفجير مفاجأة مدوية بإقصاء صاحب صدارة سجل أبطال البطولة، الأهلي على أرضه وبين جماهيره، وظهر الفريق الذي يقل فنياً وعناصرياً عن الأهلي متماسكاً وخطراً في المرتدات السريعة.
MENAFN24092024000089011017ID1108711916
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.