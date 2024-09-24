Wednesday, 25 September 2024 07:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوطني يحرج الأوروبيين

9/24/2024 11:43:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أحرج المدربان الوطنيان، مدرب الحزم صالح المحمدي ومدرب الجندل زياد العفر مدربي النصر الإيطالي ستيفانو بيولي ومدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله، بالتكتيك الذي ظهر به فريق كل منهما على أرضية الملعب خلال دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، إذ أظهر مدرب الحزم تكتيكاً جارى فيه النصر المطعم بالنجوم حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن يخسر الحزم من خطأ المدافع وسوء الفهم من الحارس وفقدان المباراة بتسجيل النصر هدف التأهل.
فيما أشاد المحللون والنقاد بالمدرب زياد العفر الذي تمكن من تسجيل أولوية تاريخية بالنسبة له ولناديه، وتفجير مفاجأة مدوية بإقصاء صاحب صدارة سجل أبطال البطولة، الأهلي على أرضه وبين جماهيره، وظهر الفريق الذي يقل فنياً وعناصرياً عن الأهلي متماسكاً وخطراً في المرتدات السريعة.

MENAFN24092024000089011017ID1108711916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث