أكتوبر يشهد عودة نجمي العميد

(MENAFN
- Al Watan)
حددت مصادر موعد عودة لاعبي الاتحاد: عوض الناشري والبرتغالي دانيلو بيريرا إلى الملاعب من جديد بعد تعرضهما للإصابة.
وأكدت أن العميد سيستعيد خدمات الناشري خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، وأن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة مع النمور منتصف أكتوبر المقبل، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مواجهة القادسية الودية قبل بداية الموسم.
وأشارت إلى أن الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي لوران بلان، يسعى إلى تجهيز المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا خلال الفترة نفسها، بعدما تعرض للإصابة في عضلة الساق أمام الهلال في الجولة الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين.
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