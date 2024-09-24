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أكتوبر يشهد عودة نجمي العميد

9/24/2024 11:43:25 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت مصادر موعد عودة لاعبي الاتحاد: عوض الناشري والبرتغالي دانيلو بيريرا إلى الملاعب من جديد بعد تعرضهما للإصابة.
وأكدت أن العميد سيستعيد خدمات الناشري خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، وأن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة مع النمور منتصف أكتوبر المقبل، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مواجهة القادسية الودية قبل بداية الموسم.
وأشارت إلى أن الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي لوران بلان، يسعى إلى تجهيز المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا خلال الفترة نفسها، بعدما تعرض للإصابة في عضلة الساق أمام الهلال في الجولة الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين.

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