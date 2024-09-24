نقاط قوة عسل المانوكا

(MENAFN
- Al Watan)
إن التركيبة الفريدة لعسل المانوكا الغنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، مثل الفلافونويدات والمواد الكيميائية النباتية والكربوهيدرات المعقدة والفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن، تجعله مرشحًا قويًا لدراسات أعمق وأوسع نطاقًا.
نقاط القوة في استخدام عسل المانوكا:
- خصائص مضادة للسرطان: تشير الأبحاث إلى قدرة مكونات عسل المانوكا على تثبيط المسارات التي تنشط في السرطان، وتسهم في تكاثر ونمو الخلايا السرطانية وانتشارها.
- منع مستقبلات الإستروجين: هذه الخاصية تجعله علاجًا واعدًا لسرطان الثدي الهرموني، حيث يمنع عمل الإستروجين الذي يحفز نمو بعض أنواع الأورام.
- آثار جانبية أقل: مقارنة بالعلاجات الكيميائية التقليدية، قد يقدم عسل المانوكا خيارات علاجية أقل سمية.
- طبيعي ومتوافر: يعتبر عسل المانوكا منتجًا طبيعيًا، مما يجعله جذابًا للعديد من المرضى الذين يفضلون العلاجات البديلة أو التكميلية.
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