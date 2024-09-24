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نقاط قوة عسل المانوكا

9/24/2024 11:34:11 PM
(MENAFN- Al Watan) إن التركيبة الفريدة لعسل المانوكا الغنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، مثل الفلافونويدات والمواد الكيميائية النباتية والكربوهيدرات المعقدة والفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن، تجعله مرشحًا قويًا لدراسات أعمق وأوسع نطاقًا.
نقاط القوة في استخدام عسل المانوكا:
- خصائص مضادة للسرطان: تشير الأبحاث إلى قدرة مكونات عسل المانوكا على تثبيط المسارات التي تنشط في السرطان، وتسهم في تكاثر ونمو الخلايا السرطانية وانتشارها.
- منع مستقبلات الإستروجين: هذه الخاصية تجعله علاجًا واعدًا لسرطان الثدي الهرموني، حيث يمنع عمل الإستروجين الذي يحفز نمو بعض أنواع الأورام.
- آثار جانبية أقل: مقارنة بالعلاجات الكيميائية التقليدية، قد يقدم عسل المانوكا خيارات علاجية أقل سمية.
- طبيعي ومتوافر: يعتبر عسل المانوكا منتجًا طبيعيًا، مما يجعله جذابًا للعديد من المرضى الذين يفضلون العلاجات البديلة أو التكميلية.

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